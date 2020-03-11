Политика

РИА НовостиРИА НовостиКозак рассказал о новом механизме урегулирования в Донбассе

Контактная группа может уже 25 марта принять механизм диалога сторон конфликта в Донбассе с участием стран "нормандского формата", заявил заместитель главы администрации президента России Дмитрий Козак.
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с чего всё началось

Источник: Козак и Ермак прибыли в Минск для участия в работе контактной группы

Заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак и глава офиса президента Украины Андрей Ермак в среду прибыли в Минск, где примут участие в работе контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе. Об этом ТАСС сообщил источник, близкий к контактной группе.
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Дмитрий Козак
Российский политик
Российский государственный и политический деятель. Заместитель Руководителя Администрации Президента Российской Федерации с 24 января 2020. Заместитель председателя правительства Российской Федерации.
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