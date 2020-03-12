Политика

РИА НовостиРИА НовостиКонтактная группа в Минске договорилась о разведении сил в Донбассе

Трехсторонняя контактная группа в Минске договорилась о разведении сил в Донбассе, а также об одновременном открытии новых пунктов пропуска через линию соприкосновения — в населенных пунктах Золотое и Счастье. Об этом сообщила пресс-служба офиса президента Украины.
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с чего всё началось

Источник: Козак и Ермак прибыли в Минск для участия в работе контактной группы

Заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак и глава офиса президента Украины Андрей Ермак в среду прибыли в Минск, где примут участие в работе контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе. Об этом ТАСС сообщил источник, близкий к контактной группе.
ТАССвчера в 06:43

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Главные новости к утру 12 марта

Коммерсантъ00:00

Козак рассказал о новом механизме урегулирования ситуации в Донбассе

Российская газетавчера в 21:18

Стороны в Донбассе намерены определить новые участки отвода сил

RT на русскомвчера в 16:25

Для урегулирования ситуации в Донбассе создали консультативный совет

РБКвчера в 20:39

Козак рассказал о новом механизме урегулирования в Донбассе

РИА Новостивчера в 19:39

В Минске договорились о разведении сил в Донбассе и об обмене пленными

Вести.Ruвчера в 20:55

Козак и Ермак придали импульс минским переговорам по урегулированию в Донбассе

ТАССвчера в 19:26
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Армия и оружие

В Арктике сквозь льды всплыла американская атомная подлодка

Вести.Ru 10 марта в 15:17
Общество

Московский зоопарк отправит леопарда в Финляндию и оленей в Германию

Известия 02:00
Политика

Против поправок в Конституцию проголосовал только один сенатор

Мархаев отказался комментировать свое решение, однако заявил, что оно было осознанным. Ранее сенатор работал в качестве главы ОМОНа Бурятии.
Муксун.fm вчера в 12:21
Единоборства

Емельяненко описал бой с Кадыровым

Емельяненко заявил, что Кадыров не оказался «мальчиком для битья». «Перекладывал он меня с левой руки на правую», — описал боец.
Lenta.ru 10 марта в 12:24
Армия и оружие

Сирийские военные обнаружили тюрьму и суд боевиков в пригороде Алеппо

Сирийские военные обнаружили в освобожденном от террористов городе Аль-Касимия в провинции Алеппо тюрьму и «шариатский суд», где боевики приговаривали местных жителей в том числе к смертной казни.
Известия вчера в 22:25
Политика

Трамп объявил о запрете въезда в США из Европы

США запретят въезд из стран Евросоюза, начиная с 13 марта.
Ведомости вчера в 21:16
Экономика

В США предсказали новый мировой экономический кризис

Вашингтон, 12 марта 2020, 08:56 — REGNUM Предсказавший мировой экономический кризис 2008 года американский экономист Джесси Коломбо предупредил о приближении нового экономического краха.
REGNUM 01:56
Наука

IBM «научила» ИИ понимать переносные значения слов

Программные улучшения сфокусированы на понимании искусственным интеллектом повседневной человеческой речи — NLP.
Популярная механика вчера в 23:30
Общество

ВОЗ объявила пандемию коронавируса

Генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что распространение новой инфекции Covid-2019 можно назвать пандемией.
Газета.Ru вчера в 13:39
Экономика

Россияне пытаются заработать на обвале рубля

Население понесло в отделения и обменники банков доллары и евро в надежде заработать на ослаблении курса рубля, рассказали «Ведомостям» представители некоторых крупных банков.
Ведомости 10 марта в 10:41
Происшествия

В Магнитогорске школьник умер на уроке

В одной из школ Магнитогорска (Челябинская область) на уроке скончался 17-летний подросток, сообщило региональное управление Следственного комитета.
РИА Новости вчера в 08:43
Политика

Глава МИД Польши высказался за улучшение отношений с Россией

Глава МИД Польши Яцек Чапутович заявил о важности улучшения отношений с Россией, выразив надежду, что странам удастся найти общий язык.
РИА Новости вчера в 21:40
Здоровье

Медики перечислили защищающие от вирусов простые продукты

Испанские медики назвали продукты, которые способны влиять на работу иммунной системы.
Российская газета 00:59
Баскетбол

НБА приостановила игры регулярного чемпионата из-за коронавируса

Известия вчера в 23:14
Футбол

Дубль Кокорина помог «Сочи» обыграть «Оренбург»

Югополис вчера в 15:52
Общество

Том Хэнкс и его жена заразились коронавирусом

По данным австралийского телеканала SBS, Хэнкс с супругой прибыл в Австралию для участия в съемках нового фильма австралийского кинорежиссера База Лурмана об Элвисе Пресли.
ТАСС вчера в 22:33
Шоу-бизнес

Николай Басков и Яна Рудковская оценили новый имидж Светланы Лободы

Певица хочет оставить косы надолго, но подписчики оказались другого мнения. Суперзвезда Светлана Лобода (37) старается не менять образ.
Lisa.ru вчера в 14:00
Энергетика

Нефть подешевела более чем на 5 процентов

В четверг, 12 марта, стоимость нефти марок Brent и WIT снижается более чем на 5 процентов. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Вести.Ru вчера в 22:35
Происшествия

Летевший из Иркутска в Москву самолет вынужденно сел в Кемерово

Газета.Ru 00:47
Общество

Власти Турции хотят перенести начало турсезона из-за коронавируса

Министр культуры и туризма Турции Мехмет Эрсой из-за угрозы распространения коронавируса призвал отельеров перенести начало туристического сезона с марта на конец апреля.
Газета.Ru вчера в 19:34
Здоровье

Врачи рассказали о внезапно начинающихся смертельных болезнях

Грипп, аллергия и даже варикоз могут лишить человека жизни очень быстро, предупреждают врачи.
Профиль вчера в 10:17
Общество

Билли Айлиш разделась на концерте в Майами

РИА Новости вчера в 04:20
Авто

Рынок автомобилей с пробегом вырос на 11% в феврале

Тарантас Ньюс 10 марта в 02:13
Общество

В Москве запретили массовые мероприятия из-за коронавируса

В Москве запретили проведение массовых мероприятий, численностью более 5 тыс. человек из-за угрозы распространения коронавируса.
Газета.Ru 10 марта в 14:53
Общество

Недвижимость семьи Назарбаева арестована в Лондоне

NewInform вчера в 06:20
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Обвиняемый по делу MH17 россиянин может остаться без перевода дела

Как сообщила РИА Новости судья окружного суда Гааги Мария Кнайф, отвечающая за работу со СМИ, о переводе файлов дела попросила группа адвокатов, защищающих обвиняемого россиянина Олега Пулатова.
РИА Новости 02:06
Армия и оружие

Эрдоган сообщил об уничтожении восьми ЗРПК «Панцирь» в Сирии

РБК 10 марта в 09:37
Армия и оружие

По базе США в Ираке нанесен ракетный удар

По базе США "Кэмп-Тадж" в Ираке нанесен ракетный удар. Погибли, как предполагается, два американца и один гражданин Великобритании.
Вести.Ru вчера в 16:27
Общество

Иран получил от России тесты для диагностики коронавируса

Иран получил от России тест-системы для диагностики коронавируса на 50 тысяч исследований, сообщается на сайте Роспотребнадзора.
РИА Новости вчера в 20:55
Экономика

Россия перед лицом шантажа: зачем Вашингтон и Эр-Рияд давят на нас

Эр-Рияд и Вашингтон целенаправленно манипулируют ценами на нефть и валютным курсом, шантажом пытаясь выдавить Москву с мирового энергетического рынка и дестабилизировать политическую ситуацию в самой России.
РИА Новости 01:00
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Дмитрий Козак
Российский политик
Российский государственный и политический деятель. Заместитель Руководителя Администрации Президента Российской Федерации с 24 января 2020. Заместитель председателя правительства Российской Федерации.
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