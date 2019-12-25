«Цены на бензин по стране в среднем выросли на 3 %, на дизельное топливо на 3,5 %», – добавил Козак. Ранее стало известно, что цены на бензин в 2019 году показали самый низкий рост, а на дизельное топливо – за последние 10 лет. Бензин с января этого года подорожал всего на 1,9 процента.

Козак рассказал о росте цен на бензин

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