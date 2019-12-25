Энергетика
ФедералПрессКозак рассказал о росте цен на бензин
«Цены на бензин по стране в среднем выросли на 3 %, на дизельное топливо на 3,5 %», – добавил Козак. Ранее стало известно, что цены на бензин в 2019 году показали самый низкий рост, а на дизельное топливо – за последние 10 лет. Бензин с января этого года подорожал всего на 1,9 процента.
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Политика
Путин освободил от должности главного полицейского в московском метро
Освобождены от должности два чиновника следственных органов - Михаил Бусылко из управления СКР по Свердловской области и Сергей Рябов, который являлся замглавы криминалистического главка Следственного комитета России.
Политика
Эрдоган заявил о 2 тыс. бойцов ЧВК Вагнера в Ливии
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в Ливии находятся 2 тыс. наемников из частной военной компании (ЧВК) Вагнера.
Политика
Костин впервые прокомментировал расследование ФБК про Наилю Аскер-заде
Расследование ФБК:2 декабря ФБК рассказал о том, что Наиля Аскер-заде, которой приписывают отношения с Костиным, якобы пользуется частным самолетом, когда-то записанным на офшор ВТБ, а также 62-метровой яхтой ценой несколько миллиардов долларов.
Политика
Захарова отметила попустительство Генсека ООН в ситуации с визами США
Генсек ООН Антониу Гутерреш «фактически игнорирует» нарушения и проявления недобросовестной конкуренции со стороны США в отношении российских сотрудников международной организации, которые встречаются с проблемами при получении американских виз, заявила представитель МИД России Мария Захарова.
Политика
«Северный поток-2» заморозят на 6 лет
Проблема с трубоукладчиком встала в России особенно остро после того, как швейцарская компания Allseas отказалась продолжать работы на "Северном потоке-2" из-за введенных Вашингтоном санкций.
Общество
Голикова заявила о рекордно низкой младенческой смертности в России
Младенческая смертность и смертность от туберкулеза за период с января по октябрь 2019 года оказались рекордно низкими за всю историю, заявила вице-премьер Татьяна Голикова на заседании Совета при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам.
Общество
Аэропорты столкнулись с отключениями
Перебои в работе интернета на час парализовали системы бронирования как минимум в трех региональных аэропортах: Кольцово (Екатеринбург), Платов (Ростов-на-Дону) и Новом Уренгое.
Политика
Зеленский запретил импорт электроэнергии из России
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "О рынке электрической энергии", запрещающий импорт электроэнергии из России.
Кино
Джеки Чан едва не утонул на съемках нового боевика
Звезда многочисленных боевиков, актер Джеки Чан, который принципиально выполняет все трюки сам, едва не погиб на съемках фильма «Авангард».
Общество
Атомную подлодку проекта «Ясень-М» «Новосибирск» спустили на воду
Первую серийную атомную подлодку проекта 885М "Ясень-М" "Новосибирск" вывели из эллинга оборонной верфи "Севмаш" и спустили на воду.
Происшествия
Суд в Москве арестовал двух таможенников по делу генерала ФТС
Басманный суд Москвы в среду заключил под стражу двух фигурантов уголовного дела начальника управления таможенного дознания генерал-лейтенанта ФТС России Александра Кизлыка, обвиняемого в злоупотреблении полномочиями, еще один отправлен под домашний арест.
Политика
Памфилова пригрозила избиркому Петербурга роспуском
По словам главы ЦИК Эллы Памфиловой, предыдущие поручения горизбирком Петербурга выполнил «формально, на низком уровне, не позволяющем в полной мере учесть и устранить имевшие место нарушения».
Политика
В партии Зеленского нашли причины потери Крыма
Депутат Верховной Рады от партии «Слуга народа» Алексей Устенко считает, что Украина потеряла Крым из-за отмены старого закона о языках.
Культура
Скончалась автор главной песни из сериала «Друзья»
Американская композитор Элли Уиллис, написавшая музыку к популярному комедийному сериалу "Друзья", скончалась в возрасте 72 лет в Лос-Анджелесе.
Происшествия
Взломавшие базу РЖД хакеры получили от 10 до 13 лет колонии
Басманный суд Москвы приговорил к срокам от 10 до 13 лет колонии трех хакеров, взломавших базы РЖД и авиакомпании S7 для махинации с фиктивным возвратом билетов.
Спорт
ВАДА приняло к сведению решение общего собрания членов РУСАДА
Пресс-служба ВАДА сообщила, что организация в курсе решения общего собрания членов РУСАДА о несогласии с санкциями.
Шоу-бизнес
Старший сын Валерии впервые вывел в свет жену после тайной свадьбы
Сын певицы Валерии, продюсер Артемий Шульгин (25), пришел на премьеру фильма «Неидеальный мужчина» Мариюса Вайсберга вместе со своей женой, психологом Натальей Коренной.
Здоровье
В Липецке открылся центр амбулаторной онкологической помощи
Центр амбулаторной онкологической помощи открылся на базе Липецкой городской больницы №3 «Свободный Сокол» 25 декабря, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации Липецкой области.
Общество
26 декабря произойдет опасное кольцевое солнечное затмение
Автоспорт
Квят: Если перестараетесь с выпивкой, примите аспирин
Если всё же перестараетесь с выпивкой, просто примите аспирин и выпейте чёрный чай с мёдом и лимоном.
Общество
В Госдуме предложили выплачивать пенсионерам «новогодний капитал»
Зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов обратился к министру труда и социальной защиты Максиму Топилину с инициативой создания «новогоднего капитала» для одиноких российских пенсионеров, пишет в среду, 25 декабря, RT.
Экономика
Правительство обсуждает выход ЦБ из Сбербанка
Правительство России обсуждает вопрос выхода Центробанка из активов Сбербанка, рассказал журналистам первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов.
Армия и оружие
Украина обвинила Россию в атаке эсминцев США
Политика
В МИД назвали возможные варианты ответа на санкции США
Москва может расширить список американцев, которым запрещен въезд в Россию, заявил в интервью "Интерфаксу" замглавы МИД России Сергей Рябков.
Общество
Пассажирам верхних полок в поездах разрешили сидеть на нижних местах
Общество
Дети принца Уильяма появились на рождественской службе и восхитили фанатов
Как пишет издание Vogue, принц Уильям и Кейт Миддлтон взяли детей на службу впервые, чем восхитили пользователей социальных сетей.
Фигурное катание
Навка: Загитова двое суток не спит и не ест
Олимпийская чемпионка - 2006 Татьяна Навка поведала о подготовки Алины Загитовой к премьере ледового шоу "Спящая красавица".
Футбол
Кононов рассказал о взаимоотношениях с фанатами «Спартака» после отставки
Бывший главный тренер московского «Спартака» Олег Кононов заявил, что не сталкивался с агрессией со стороны поклонников красно-белых при личных встречах.
Наука
Привыкание к системе помощи водителю отвлекло людей от дороги
Люди с большим опытом вождения автомобилей с продвинутой системой помощи водителю значительно чаще отвлекаются во время езды, чем те, кто только начал ей пользоваться.