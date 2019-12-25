Ситуация с ценами на бензин по итогам года на внутреннем рынке благоприятная, стоимость бензина по стране в среднем выросла на 3%. Об этом сообщил вице-премьер России Дмитрий Козак в интервью телеканалу "Россия-24".

Цены на бензин в России в 2019 году выросли в среднем на 3%

Общество В РЖД разрешили пассажирам с верхних полок сидеть внизу В новых железнодорожных билетах обозначено разрешение для пассажиров с местами на верхних полках сидеть на нижних полках в дневное время.

Политика Грузия высказалась за переговоры с РФ по примеру нормандского формата Тбилиси рассматривает вариант ведения переговоров с Москвой по примеру нормандского формата, заявила во вторник, 24 декабря, грузинский президент Саломе Зурабишвили в интервью Первому каналу Общественного вещателя Грузии.

Происшествия В Саратове мужчина ударил ножом жену и выпрыгнул в окно Мужчина в Саратове ранил ножом супругу, а затем выпрыгнул в окно третьего этажа многоквартирного дома, оба госпитализированы, сообщили РИА Новости в областной службе спасения.

Политика Песков прокомментировал увольнение журналистки после вопроса Путину Ситуация с журналисткой с Ямала, которая задала вопрос президенту на большой пресс-конференции, после чего перестала работать на телеканале, дошла до Кремля.

Общество Под Хабаровском рухнул истребитель Су-57 В Хабаровском крае разбился истребитель Су-57. Судно упало в 111 километрах от аэродрома Дземги.

Наука Воспаление против аутизма Действительно, медицинская статистика говорит о том, что когда у детей с расстройствами аутистического спектра случается инфекция с температурой и прочими признаками воспаления, аутизм у них как бы слабеет.

Происшествия В Брянской области мужчина застрелил жену и покончил с собой Предварительно установлено, что 24 декабря около 18 часов, находясь на участке местности около дома 137 по улице Калинина в городе Клинцы Брянской области, 53-летний местный житель причинил огнестрельное ранение своей 42-летней супруге, от которого она скончалась на месте происшествия.

Технологии МТС разработала «умную» колонку «МТС намерена запустить в коммерческую эксплуатацию колонку с виртуальным ассистентом и системой «умного» дома, как только будет полностью удовлетворена результатами тестирования — ориентировочно в первой половине 2020 года», — отметил он.

Гаджеты В продажу поступили «умные» часы Xiaomi Youpin за 17 долларов Характеристики новых умных часов Xiaomi Youpin:цветной экран с диагональю 1,3 дюйма; разрешение экрана - 240Х240 пикселей; система мониторинга пульса; шагомер; адаптер Bluetooth 4.2; 9 предустановленных режимов тренировок; вес 34 грамма; емкость аккумулятора 240 мАч; автономная работа до 14 дней.

Общество В Северодвинске спустили на воду атомную подлодку проекта «Ясень-М» На заводе «Севмаш» в Северодвинске спущена на воду атомная подводная лодка «Новосибирск» — первая серийная подлодка модернизированного проекта 885М («Ясень-М»), сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Минобороны России.

Авто Все автомобили Lada подорожают с нового года Самый дорогой автомобиль в модельном ряду Lada – седан Vesta Sport – подорожает в базовой версии на 1,5% до 1 042 900 руб. (плюс 15 000 руб.).

Наука У хищных птиц обнаружили сверхбыстрое зрение Научные специалисты уже давно выяснили, что острота зрения хищных птиц обеспечивается высокой плотностью рецепторов в сетчатке глаза.

Политика Еврейская община России поблагодарила Путина за критику посла Польши Напомним, "сволочью и антисемитской свиньей" глава РФ назвал посла Польши в Германии, который пообещал в 1930-х годах возвести памятник Гитлеру за высылку евреев в Африку.