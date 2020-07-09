В интервью ТАСС заместитель руководителя администрации президента РФ поделился своими впечатлениями от контактов с украинскими партнерами, заявил, что у Москвы нет никаких "красных линий" и Россия не теряет надежду на мирное политическое урегулирование в Донбассе.

с чего всё началось

Замглавы администрации президента России Дмитрий Козак назвал переговоры с Украиной по Донбассу похожими на театр абсурда. При этом он заявил, что по-прежнему не теряет надежды на мирное решение конфликта.

Козак рассказал об абсурде в переговорах с Украиной

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