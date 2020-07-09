Политика
ИзвестияКозак рассказал об абсурде в переговорах с Украиной
Замглавы администрации президента России Дмитрий Козак назвал переговоры с Украиной по Донбассу похожими на театр абсурда. При этом он заявил, что по-прежнему не теряет надежды на мирное решение конфликта.
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с чего всё началось
Бесполезные, безрезультативные длительные переговоры только увеличивают пропасть между жителями Донбасса и властями Украины.ТАСС02:00
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Дмитрий Козак: «Украинские переговорщики боятся радикалов и ставят „красные линии“ где попало»
Комсомольская правда04:33
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Общество
У троих жителей Пермского края в Севастополе выявили коронавирус
9 июля в Севастополе у троих жителей Пермского края выявили коронавирусную инфекцию.
Рифей-Пермь 07:57
Общество
Роспотребнадзор предложил возобновить полеты в 9 стран Европы и Китай
Официальный представитель МИДа Мария Захарова сказала РБК, что министерство совместно с Роспотребнадзором и Росавиацией продолжают работу над списком стран, с которыми возможно возобновление авиасообщения на первом этапе — его позднее представят правительству.
РБК 05:49
Здоровье
В России заканчивается препарат для лечения онкологических заболеваний
В российских больницах заканчивается препарат винкристин для лечения онкологических заболеваний – к концу года пациенты могут остаться без лечения.
Фармацевтический вестник 05:00
Экономика
Госдума ограничивает стоимость кредитов в России
Устанавливается запрет на включение в договор потребительского кредита (займа) условий, предусматривающих наличие на счете, с которого осуществляется погашение задолженности, неснижаемого остатка денежных средств или суммы, достаточной для погашения платежа, предусмотренного договором (графиком платежей по договору), в день, не являющийся днем совершения очередного платежа.
REGNUM 06:17
Гаджеты
AnTuTu составил рейтинг самых мощных смартфонов
Бенчмарк AnTuTu опубликовал рейтинг самых мощных смартфонов, представленных на мировом рынке в июне.
Picsnews.net 02:32
Происшествия
Полиция не подтверждает информацию о смерти пропавшего мэра Сеула
Южнокорейская полиция занимается поисками мэра Сеула Пак Вон Сун, который пропал без вести, и не подтверждает его смерть.
Коммерсантъ 08:47
Общество
На улицах Москвы с 13 июля отменяется «масочный режим»
В Москве с 13 июля ношение масок на улице станет необязательным, говорится в указе столичного мэра Сергея Собянина.
Газета.Ru 06:10
Общество
Мишустин посетил строящийся корпус инфекционной больницы в Казани
Премьер-министр России Михаил Мишустин посетил в Казани строящийся корпус республиканской клинической инфекционной больницы имени профессора Агафонова на 232 койки с возможностью увеличения до 500 мест.
РИА Новости 06:19
Общество
В Москве задержали директора «Открытой России» Андрея Пивоварова
Адвокат Олег Елисеев заявил РИА Новости, что выехал к исполнительному директору "Открытой России" Андрею Пивоварову после сообщений в СМИ о его задержании.
РИА Новости 05:06
Происшествия
Следователи нашли похищенного мужчину в Екатеринбурге
Сотрудники СК нашли похищенного в Екатеринбурге мужчину и проводят его допрос.
ТАСС 08:27
Футбол
«Уфа» не получит от «Спартака» финансовой компенсации за Газизова
Председатель попечительского совета "Уфы" Ростислав Мурзагулов рассказал, какие выгоды получил его клуб, отдав в московский "Спартак" генерального директора Шамиля Газизова.
Вести.Ru 07:23
Экономика
Тарифы на мобильную связь в России могут вырасти на 14%
В первом полугодии средняя стоимость минимального пакетного тарифа мобильной связи выросла на 8%, с 270 руб. до 291 руб. Это позволило операторам компенсировать выпадающую выручку из-за самоизоляции россиян во время пандемии.
Коммерсантъ вчера в 05:56
Гаджеты
GeForce RTX 3060 и RTX 3050 уже на подходе
iXBT.com 06:30
Происшествия
Затонувшее судно с тысячами Hyundai и Kia решено утопить в океане
В начале осени прошлого года грузовое судно MV Golden Ray с автомобилями марок Hyundai и Kia вышло из порта Брансуик, но дойти до конечной точки ему было не суждено: корабль дал крена и перевернулся.
Российская газета вчера в 05:17
Политика
Россия и КНР наложили вето на резолюцию СБ ООН о гумпомощи Сирии
Россия и Китай наложили вето на проект резолюции Совета безопасности ООН по продлению трансграничной гуманитарной помощи Сирии.
Газета.Ru 07 июля в 18:36
Экономика
Как штрафовали бизнес за экологию
В истории России крупнейшей стала оценка ущерба от разлива топлива ГМК "Норильский никель" в 148 млрд руб. В декабре 2006 года Росприроднадзор оценил в $30 млрд ущерб от проекта "Сахалин-2", но после вхождения в него "Газпрома" выплачивать деньги не пришлось.
Коммерсантъ 06 июля в 16:01
Хоккей
«Авангард» расторг контракт с нападающим Свеном Андригетто
Андригетто приехал в Россию перед прошлым сезоном и заключил с омским клубом двухлетний контракт на общую сумму в 180 млн рублей, сходу став самым дорогим хоккеистом в команде.
ODDS.ru 06:24
Экономика
СГЭТ страдает от «незаконного предпринимательства» автобусников
Парламентарии предположили, что речь идёт о «незаконном предпринимательстве», когда водители на нерегулируемых маршрутах самовольно выезжают для осуществления перевозок и «опустошают» салоны муниципального транспорта.
Саратов 24 08:52
Политика
В Кремле не знают о записи якобы разговора Путина и Порошенко
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не знают о записях, опубликованных украинским депутатом Андреем Деркачем, на одной из которых якобы разговор президента РФ Владимира Путина с экс-президентом Украины Петром Порошенко.
РИА Новости 06:04
Шоу-бизнес
Звезда «Папиных дочек» ответила на критику ее отношений с Авербухом
Актриса Елизавета Арзамасова, известная по роли Галины Сергеевны в сериале "Папины дочки", ответила в инстаграме на критику, обрушившуюся на нее после того, как стало известно о ее отношениях с фигуристом Ильей Авербухом.
РИА Новости 04:56
Гаджеты
Huawei представила в России смартфон стоимостью 100 тысяч рублей
Huawei, являющаяся крупнейшей в сфере телекоммуникаций компанией, представила в России флагманский смартфон P40 Pro+ с мощной многокомпонентной камерой.
Shraibikus News 08:16
Политика
Медведев дал советы желающим стать президентом
Дмитрий Медведев рассказал, что нужно для того, чтобы стать президентом.
Невские Новости 06:52
Политика
Путин обсудит с правительством реализацию нацпроектов
Президент РФ Владимир Путин сообщил, что в ближайшее время на встрече с правительством обсудит реализацию нацпроектов.
РИА Новости 08:25
Шоу-бизнес
Алсу поделилась редким фото с мужем и тремя детьми
Последнему в августе исполнится 4 года. Алсу предпочитает скрывать внешность мальчика от поклонников, не желая показывать ребенка публике.
Летидор 03:00
Технологии
Сбербанк запустил платежный сервис Sberpay
Сбербанк запустил платежный сервис Sberpay, позволяющий оплачивать товары и услуги через приложение «Сбербанк онлайн», говорится в релизе банка.
Ведомости 06:37
Общество
МВД предложило изменить водительские права и ПТС
МВД предложило внести изменения в водительские права и паспорт транспортного средства.
Газета.Ru 07 июля в 13:45
Здоровье
Часть устаревших правил ЗОЖ опроверг теледоктор Мясников
Александр Мясников поделился некоторыми медицинскими назначениями, которые совсем не соответствуют здоровому образу жизни.
ToDay News Ufa вчера в 05:36