Вице-премьер Дмитрий Козак пообещал, что Россия адекватно и взвешенно ответит на санкции США против газопровода "Северный поток-2". Об этом он заявил в интервью программе "Вести недели" на телеканале "Россия-1".

Козак: Россия адекватно ответит на санкции против «Северного потока-2»

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