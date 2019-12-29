Политика
Российская газетаКозак: Россия адекватно ответит на санкции против «Северного потока-2»
Вице-премьер Дмитрий Козак пообещал, что Россия адекватно и взвешенно ответит на санкции США против газопровода "Северный поток-2". Об этом он заявил в интервью программе "Вести недели" на телеканале "Россия-1".
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Новак назвал способ достроить «Северный поток - 2», несмотря на санкции США
Российский Диалог27 декабря в 11:42
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В Екатеринбурге к экстренной посадке готовится самолёт, вылетевший в Симферополь.
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