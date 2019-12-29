Политика
ИзвестияКозак рассказал об ответе России на санкции США против СП-2
Россия ответит на санкции США против газопровода «Северный поток – 2» взвешенно и адекватно. Об этом в воскресенье, 29 декабря, заявил российский вице-премьер Дмитрий Козак в интервью программе «Вести недели» на телеканале «Россия 1».
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Новак назвал способ достроить «Северный поток - 2», несмотря на санкции США
Российский Диалог27 декабря в 11:42
Автоматически обработан 7051 источник, обновлено в 11:23, Ашберн
Политика
Экс-бойцов «Беркута» обменяли в Донбассе
Пять бывших сотрудников спецназа МВД "Беркут" были переданы самопровозглашенным республикам Донбасса в рамках обмена пленными, заявил адвокат и правозащитник Валентин Рыбин.
Политика
Грызлов: Киев обязался не преследовать освобождённых при обмене
Украина и самопровозглашённые Донецкая и Луганская народные республики обязались прекратить уголовное преследование освобождаемых при обмене лиц, заявил полпред России в контактной группе Борис Грызлов.
Общество
Волчек похоронили на Новодевичьем кладбище
Художественного руководителя театра «Современник» и народную артистку СССР Галину Волчек похоронили на Новодевичьем кладбище после церемонии прощания, об этом рассказали «РИА Новости» представители театра 29 декабря.
Хоккей
Крикунов: просили игроков не делать глупостей, но Чайковски не понимает
Главный тренер московского "Динамо" Владимир Крикунов подвёл итоги матча с "Металлургом" (4:5 Б).
Энергетика
Козак назвал выплату Украине $2,9 млрд тяжелым решением
Вице-премьер России Дмитрий Козак заявил, что выплата «Газпромом» $2,9 млрд «Нафтогазу Украины» была тяжелым решением для российской стороны.
Общество
Минкомсвязь проверяет сведения об утечке данных с портала госуслуг
Ранее "Коммерсантъ" сообщал, что персональные данные более 28 тысяч пользователей портала были выложены в публичный доступ.
Футбол
«Челси» обыграл «Арсенал» в лондонском дерби
Политика
Путин и Трамп провели телефонные переговоры
Политика
Путин рассказал, как удалось построить Крымский мост
При строительстве Крымского моста использованы самые современные технологии и он создан на века, заявил президент России Владимир Путин.
Происшествия
Обнаружены тела пропавших в Калужской области рыбаков
Водолазы обнаружили и подняли из озера в Куйбышевском районе Калужской области тела трех рыбаков, провалившихся под лед.
Футбол
МЮ отказался подписывать Холанда из-за Райолы
"Манчестер Юнайтед" отказался от трансфера форварда "Зальцбурга" Эрлинга Холанда из-за Мино Райолы, который является агентом футболиста.
Единоборства
Александр Емельяненко прокомментировал победу брата
Российский боец смешанных единоборств (ММА) Александр Емельяненко отреагировал на победу брата Федора в поединке с Куинтоном Джексоном.
Политика
СБУ назвала число возвращенных по обмену пленными лиц
В Киев по итогам обмена пленными вернулись 12 военнослужащих и 64 гражданских, всего 76 человек.
Фигурное катание
Щербакова рассказала о волнении во время выступлений на чемпионате России
Двукратная чемпионка России Анна Щербакова призналась, что нынешнее первенство страны для неё было более волнительным, нежели предыдущее.
Политика
Польский журналист прокомментировал слова Путина о после
Журналист Марек Щверчиньский назвал заявления президента России Владимира Путина о польском после-антисемите "вмешательством" во внутренние дела страны.
Общество
Путин подписал закон о возврате части страховки заёмщику
Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому заёмщик имеет возможность вернуть часть страховой премии в случае досрочного погашения потребительского или ипотечного кредита.
Происшествия
Прикованное к кровати тело девушки нашли в московской гостинице
В гостинице в центре Москвы было найдено тело девушки. Об этом 28 декабря сообщает Telegram-канал «112».
Общество
В ООН заявили об угрозе жизни Ассанжа из-за психологических пыток
Спецдокладчик ООН по пыткам Нильс Мельцер заявил, что основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж подвергается психологическим пыткам, которые представляют угрозу для его жизни.
Космос
«Много миров, устроенных как наш». Ученые ищут разгадку в кометах
Согласно популярной среди астрономов модели "Ницца", объясняющей Солнечную систему через миграцию планет, кометы родились за орбитой Нептуна из единой популяции планетезималей — крупных, размером сотни километров, агрегатов льда и пыли, которые распались на мелкие куски и в результате многочисленных коллизий склеились в километровые кометы.
Хоккей
Сборная России с разгромным счётом выиграла канадцев на МЧМ
На проходящем Молодёжном Чемпионате мира по хоккею (U20) в Чехии, накануне, 28 декабря, российская сборная обыграла сборную Канады.
Происшествия
В Эстонии опрокинулся автобус из Санкт-Петербурга
ДТП в Эстонии: на шоссе Таллин — Нарва рейсовый автобус, который ехал в эстонскую столицу из Санкт-Петербурга, вылетел в кювет.
Армия и оружие
Иран позвал соседей на военные учения с Россией и Китаем
Как заявил сегодня командующий ВМС Ирана, контр-адмирал Хосейн Ханзади, Тегеран предлагает присоединиться к проходящим в настоящее время морским военным учениям с Россией и Китаем все желающие азиатские государства.
Политика
Немцы отвели Путину и Меркель ведущие роли в 2020 году
Ранее в декабре Меркель была признана самой влиятельной женщиной 2018 года по версии журнала Forbes.
Политика
Боровшийся «против высших» в ЛНР украинец рассказал о пытках
Переданный украинской стороне в рамках обмена между Киевом и самопровозглашенной Луганской народной республикой (ЛНР) бывший пленный Александр Данильченко пожаловался на пытки со стороны представителей ЛНР.
Хоккей
Точный бросок Шмелева прервал победную серию «Спартака»
Южанам удалось прервать победную серию гостей на отметке в пять матчей.
Происшествия
В цирке Владивостока гимнастка сорвалась с высоты во время выступления
Во Владивостоке цирковая гимнастка сорвалась с высоты во время шоу.
Происшествия
Челябинские пенсионерки пойдут под суд за нелегальный алкоголь
Здоровье
Сколько шоколада можно есть ежедневно, чтобы не навредить здоровью
Специалисты-диетологи проинформировали о том, сколько шоколада в день можно съедать без вреда для здоровья.
Происшествия
В Нью-Йорке полиция задержала напавшего на дом раввина
Полиция Нью-Йорка нашла и задержала подозреваемого в нападении на дом хасидского раввина в пригороде Нью-Йорка Монси.