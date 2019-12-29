Политика

ИзвестияИзвестияКозак рассказал об ответе России на санкции США против СП-2

Россия ответит на санкции США против газопровода «Северный поток – 2» взвешенно и адекватно. Об этом в воскресенье, 29 декабря, заявил российский вице-премьер Дмитрий Козак в интервью программе «Вести недели» на телеканале «Россия 1».
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Козак рассказал об ответе России на санкции США против СП-2

Известия09:10

Козак: ответ на санкции США против «Северного потока-2» будет взвешенным и адекватным

Коммерсантъ09:09

Козак: ответ России на санкции против «Северного потока - 2» будет взвешенным и адекватным

ТАСС08:30

Козак анонсировал адекватный ответ на санкции против «Северного потока-2»

РБК10:20

Козак надеется на компромисс с Европой по «Северному потоку-2»

Gazeta.SPbвчера в 12:37

Непобедимая труба: Россия достроит «Северный поток-2» вопреки санкциям США

BaltNews.eeвчера в 11:00

Новак назвал способ достроить «Северный поток - 2», несмотря на санкции США

Российский Диалог27 декабря в 11:42
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Автоматически обработан 7051 источник, обновлено в 11:23, Ашберн
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Обнаружены тела пропавших в Калужской области рыбаков

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СБУ назвала число возвращенных по обмену пленными лиц

В Киев по итогам обмена пленными вернулись 12 военнослужащих и 64 гражданских, всего 76 человек.
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Щербакова рассказала о волнении во время выступлений на чемпионате России

Двукратная чемпионка России Анна Щербакова призналась, что нынешнее первенство страны для неё было более волнительным, нежели предыдущее.
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Политика

Польский журналист прокомментировал слова Путина о после

Журналист Марек Щверчиньский назвал заявления президента России Владимира Путина о польском после-антисемите "вмешательством" во внутренние дела страны.
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Прикованное к кровати тело девушки нашли в московской гостинице

В гостинице в центре Москвы было найдено тело девушки. Об этом 28 декабря сообщает Telegram-канал «112».
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В ООН заявили об угрозе жизни Ассанжа из-за психологических пыток

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Согласно популярной среди астрономов модели "Ницца", объясняющей Солнечную систему через миграцию планет, кометы родились за орбитой Нептуна из единой популяции планетезималей — крупных, размером сотни километров, агрегатов льда и пыли, которые распались на мелкие куски и в результате многочисленных коллизий склеились в километровые кометы.
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Сборная России с разгромным счётом выиграла канадцев на МЧМ

На проходящем Молодёжном Чемпионате мира по хоккею (U20) в Чехии, накануне, 28 декабря, российская сборная обыграла сборную Канады.
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Происшествия

В Эстонии опрокинулся автобус из Санкт-Петербурга

ДТП в Эстонии: на шоссе Таллин — Нарва рейсовый автобус, который ехал в эстонскую столицу из Санкт-Петербурга, вылетел в кювет.
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Армия и оружие

Иран позвал соседей на военные учения с Россией и Китаем

Как заявил сегодня командующий ВМС Ирана, контр-адмирал Хосейн Ханзади, Тегеран предлагает присоединиться к проходящим в настоящее время морским военным учениям с Россией и Китаем все желающие азиатские государства.
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Аэропорт Алма-Аты опубликовал поминутную хронологию авиакатастрофы

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Немцы отвели Путину и Меркель ведущие роли в 2020 году

Ранее в декабре Меркель была признана самой влиятельной женщиной 2018 года по версии журнала Forbes.
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Боровшийся «против высших» в ЛНР украинец рассказал о пытках

Переданный украинской стороне в рамках обмена между Киевом и самопровозглашенной Луганской народной республикой (ЛНР) бывший пленный Александр Данильченко пожаловался на пытки со стороны представителей ЛНР.
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Точный бросок Шмелева прервал победную серию «Спартака»

Южанам удалось прервать победную серию гостей на отметке в пять матчей.
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В цирке Владивостока гимнастка сорвалась с высоты во время выступления

Во Владивостоке цирковая гимнастка сорвалась с высоты во время шоу.
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Сколько шоколада можно есть ежедневно, чтобы не навредить здоровью

Специалисты-диетологи проинформировали о том, сколько шоколада в день можно съедать без вреда для здоровья.
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В Нью-Йорке полиция задержала напавшего на дом раввина

Полиция Нью-Йорка нашла и задержала подозреваемого в нападении на дом хасидского раввина в пригороде Нью-Йорка Монси.
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