Политика
ИзвестияКозак рассказал об ответе России на санкции США против СП-2
Россия ответит на санкции США против газопровода «Северный поток – 2» взвешенно и адекватно. Об этом в воскресенье, 29 декабря, заявил российский вице-премьер Дмитрий Козак в интервью программе «Вести недели» на телеканале «Россия 1».
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Политика
Биограф рассказал о любви Путина к культуре и истории Германии
Президент РФ Владимир Путин романтически влюблен в культуру и историю Германии, испытывает симпатию к этой стране, рассказал немецкий биограф Путина, политолог и журналист Александр Рар для проекта РИА Новости, посвященного 20-летию Путина во главе страны.
Хоккей
Сборная России по хоккею разгромила Канаду на молодежном ЧМ
Политика
Завершен обмен пленными между Украиной, ДНР и ЛНР
Футбол
Дортмундская «Боруссия» объявила о переходе Холанда
Политика
Путин рассказал, как удалось построить Крымский мост
При строительстве Крымского моста использованы самые современные технологии и он создан на века, заявил президент России Владимир Путин.
Единоборства
Фёдор Емельяненко нокаутировал Джексона на турнире Bellator в Японии
Российский боец смешанного стиля (ММА) Фёдор Емельяненко одержал верх над представителем США Куинтоном Джексоном в поединке, проходившем в рамках турнира промоушна Bellator в Сайтаме (Япония).
Политика
Пятерых экс-сотрудников «Беркута» обменяли в Донбассе
Пятерых бывших сотрудников украинского спецподразделения «Беркут», обвиняемых по делу о «Евромайдане», передали ополченцам в рамках обмена пленными в Донбассе.
Общество
В Москве простились с Галиной Волчек
Сотни человек простились в воскресенье с художественным руководителем московского театра "Современник" Галиной Волчек, среди пришедших министр культуры РФ Владимир Мединский, вице-премьер РФ Ольга Голодец, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, художественный руководитель Театра сатиры Александр Ширвиндт, народный артист РФ Сергей Гармаш и многие другие.
Культура
Trump и порноактриса Мия Малкова записали совместное видео
Игрок в Hearthstone Джеффри Trump Цзинц и порноактриса Мия Малкова исполнили кавер на песню из мультфильма «Аладдин».
Шоу-бизнес
Глюк’оZа поделилась «беременным» фото у ёлки
Фанаты уверены, что певица ждёт ребёнка. Глюк'оZа (она же Наталья Ионова) спровоцировала слухи о том, что ждёт третьего ребёнка.
Спорт
Две футболистки сборной США поженились
Футболистки сборной США Али Кригер и Эшлин Харрис вступили в брак. Церемония бракосочетания прошла в Майами на Вилле Вискайя.
Шоу-бизнес
Пелагея знала нынешнюю возлюбленную Ивана Телегина
Как выяснилось, обман Телегина вскрылся накануне в соцсети, куда случайно попало его фото под руку с любовницей Марией Гончар.
Общество
Охлобыстин прокомментировал призыв Водонаевой «не рожать рабов»
Кино
В седьмом сезоне сериала «Сваты» появится новый персонаж
Происшествия
Прикованное к кровати тело девушки нашли в московской гостинице
В гостинице в центре Москвы было найдено тело девушки. Об этом 28 декабря сообщает Telegram-канал «112».
Происшествия
Житель Подмосковья погиб от взрыва петарды
Политика
Новак озвучил вариант достройки «Северного потока — 2»
Министр энергетики Александр Новак рассказал о возможном варианте завершения проекта "Северный поток — 2" и оценил сроки его запуска.
Общество
Суд объявил Елену Батурину в розыск по делу о клевете
Происшествия
Заявившего о подброшенных наркотиках жителя Омска обезглавили
Происшествия
В цирке Владивостока гимнастка сорвалась с высоты во время выступления
Во Владивостоке цирковая гимнастка сорвалась с высоты во время шоу.
Общество
Путин подписал закон о возврате части страховки при погашении кредита
Президент России Владимир Путин подписал закон, дающий заемщику право получить часть страховой премии при досрочном погашении кредита.
Культура
Умер народный артист Константин Юченков
Биатлон
Павлова победила в спринте на «Ижевской винтовке»
Политика
Бывший украинский пленный зарабатывает себе медаль от Зеленского
На видео попало «выступление» одного из освобожденных пленных, который начал расхваливать Зеленского, который якобы его освободил.
Спорт
Российские легкоатлеты опубликовали открытое письмо к руководству ВФЛА
Российские легкоатлеты Мари Ласицкене, Сергей Шубенков и Анжелика Сидорова, 29 декабря, на своих страницах в Instagram опубликовали открытое письмо к руководству Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).
Общество
Портал Госуслуги открыл персональные данные более 28 тыс. человек
В интернете в открытом доступе оказались персональные данные пользователей сайта Госуслуг одного из регионов страны, об этом 29 декабря сообщает «Коммераснтъ».
Политика
Украинский министр сообщил о начале подписания документов по транзиту
Министр юстиции Украины Денис Малюська в своем Facebook сообщил о том, что Киев и Москва начали подписывать документы, связанных с транзитом газа после 1 января.
Футбол
France Football представил сборную десятилетия
Издание France Football в своём «твиттере» опубликовало символическую сборную уходящего десятилетия.
Шоу-бизнес
Поклонники подозревают, что Анна Курникова снова беременна
Анна Курникова и Энрике Иглесиас тщательно скрывают свою личную жизнь. Однако папарацци не теряют интереса к этой паре.
Общество
Украинские националисты назвали «революцию достоинства» растоптанной
Напомним, с субботы украинские националисты окружали здание киевского СИЗО, где содержались бывшие бойцы «Беркута», внесенные в списки для обмена удерживаемыми лицами между Киевом и провозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками.