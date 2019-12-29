Россия ответит на санкции США против газопровода «Северный поток – 2» взвешенно и адекватно. Об этом в воскресенье, 29 декабря, заявил российский вице-премьер Дмитрий Козак в интервью программе «Вести недели» на телеканале «Россия 1».

Козак рассказал об ответе России на санкции США против СП-2

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