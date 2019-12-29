Политика

ИзвестияИзвестияКозак рассказал об ответе России на санкции США против СП-2

Россия ответит на санкции США против газопровода «Северный поток – 2» взвешенно и адекватно. Об этом в воскресенье, 29 декабря, заявил российский вице-премьер Дмитрий Козак в интервью программе «Вести недели» на телеканале «Россия 1».
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Козак: ответ России на санкции против «Северного потока - 2» будет взвешенным и адекватным

ТАСС08:30

Козак: Россия взвешенно ответит на санкции против «Северного потока-2»

Комсомольская правда09:18

Козак: ответ на санкции США против «Северного потока-2» будет взвешенным и адекватным

Коммерсантъ09:09

Козак рассказал о завершении «Севпотока - 2», несмотря на санкции США

Газета.Ru09:21

Козак рассказал об ответе России на санкции США против СП-2

Известия09:10

«Северный поток — 2» будет достроен, несмотря на санкции США — Козак

REGNUM08:07

Козак надеется на компромисс с Европой по «Северному потоку-2»

Gazeta.SPbвчера в 12:37
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Автоматически обработан 7051 источник, обновлено в 09:50, Ашберн
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Биограф рассказал о любви Путина к культуре и истории Германии

Президент РФ Владимир Путин романтически влюблен в культуру и историю Германии, испытывает симпатию к этой стране, рассказал немецкий биограф Путина, политолог и журналист Александр Рар для проекта РИА Новости, посвященного 20-летию Путина во главе страны.
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Сборная России по хоккею разгромила Канаду на молодежном ЧМ

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Завершен обмен пленными между Украиной, ДНР и ЛНР

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Пятерых бывших сотрудников украинского спецподразделения «Беркут», обвиняемых по делу о «Евромайдане», передали ополченцам в рамках обмена пленными в Донбассе.
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Прикованное к кровати тело девушки нашли в московской гостинице

В гостинице в центре Москвы было найдено тело девушки. Об этом 28 декабря сообщает Telegram-канал «112».
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Житель Подмосковья погиб от взрыва петарды

Газета.Ru 02:17
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Новак озвучил вариант достройки «Северного потока — 2»

Министр энергетики Александр Новак рассказал о возможном варианте завершения проекта "Северный поток — 2" и оценил сроки его запуска.
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Во Владивостоке цирковая гимнастка сорвалась с высоты во время шоу.
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Президент России Владимир Путин подписал закон, дающий заемщику право получить часть страховой премии при досрочном погашении кредита.
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Павлова победила в спринте на «Ижевской винтовке»

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Бывший украинский пленный зарабатывает себе медаль от Зеленского

На видео попало «выступление» одного из освобожденных пленных, который начал расхваливать Зеленского, который якобы его освободил.
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В интернете в открытом доступе оказались персональные данные пользователей сайта Госуслуг одного из регионов страны, об этом 29 декабря сообщает «Коммераснтъ».
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Украинский министр сообщил о начале подписания документов по транзиту

Министр юстиции Украины Денис Малюська в своем Facebook сообщил о том, что Киев и Москва начали подписывать документы, связанных с транзитом газа после 1 января.
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Издание France Football в своём «твиттере» опубликовало символическую сборную уходящего десятилетия.
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Поклонники подозревают, что Анна Курникова снова беременна

Анна Курникова и Энрике Иглесиас тщательно скрывают свою личную жизнь. Однако папарацци не теряют интереса к этой паре.
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Украинские националисты назвали «революцию достоинства» растоптанной

Напомним, с субботы украинские националисты окружали здание киевского СИЗО, где содержались бывшие бойцы «Беркута», внесенные в списки для обмена удерживаемыми лицами между Киевом и провозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками.
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