Вице-премьер Дмитрий Козак пообещал, что ответ России на санкции против газопровода "Северный поток-2" будет взвешенным и адекватным. По его словам, правительство занимается проработкой этих мер. Вместе с тем он отметил, что трубопровод достроят невзирая ни на какие санкции США.

Козак рассказал об ответе на санкции США против «Северного потока-2»

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