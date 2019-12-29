Политика
РИА НовостиКозак рассказал об ответе на санкции США против «Северного потока-2»
Вице-премьер Дмитрий Козак пообещал, что ответ России на санкции против газопровода "Северный поток-2" будет взвешенным и адекватным. По его словам, правительство занимается проработкой этих мер. Вместе с тем он отметил, что трубопровод достроят невзирая ни на какие санкции США.
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Политика
Зеленский объяснил передачу экс-беркутовцев при обмене в Донбассе
Украинский президент Владимир Зеленский объяснил передачу пятерых бывших сотрудников спецподразделения «Беркут», обвиняемых в стрельбе на Майдане в 2014 году, представителям самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик в рамках обмена.
Футбол
Роналду признан лучшим футболистом года по версии Globe Soccer Awards
Нападающий туринского «Ювентуса» и сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду признан лучшим игроком 2019 года по версии Globe Soccer Awards.
Политика
ФСБ задержала готовивших теракт в Петербурге россиян
«ФСБ РФ на основании ранее полученной от американских партнёров информации 27 декабря задержаны двое российских граждан, намеревавшихся совершить террористические акты в местах массового скопления людей в Санкт-Петербурге в период новогодних праздников», — приводит текст сообщения ТАСС.
Политика
Посла России вызвали в МИД Польши после слов Путина о дипломате
Российского посла в Варшаве Сергея Андреева вызвали в МИД Польши после резких высказываний президента Владимира Путина о главе польской дипмиссии в нацистской Германии.
Происшествия
Девушки пожаловались на тайные съемки в раздевалках магазинов
Футбол
Ливерпуль минимально обыграл Вулверхэмптон
Культура
Trump и порноактриса Мия Малкова записали совместное видео
Игрок в Hearthstone Джеффри Trump Цзинц и порноактриса Мия Малкова исполнили кавер на песню из мультфильма «Аладдин».
Происшествия
Трамп прокомментировал нападение у дома раввина в Нью-Йорке
Президент США Дональд Трамп прокомментировал произошедшее в Нью-Йорке нападение у дома раввина. Об этом он написал в своем Twitter.
Политика
Bloomberg назвал основные достижения президентства Путина
Американское издание Bloomberg подвело итоги за период нахождения президента России Владимира Путина у власти.
Общество
Суд в Киеве освободил из-под ареста трех бывших бойцов «Беркута»
Ранее прокурор по делу о "евромайдане" Сергей Куцый подтвердил, что бывшие бойцы спецподразделения "Беркут", обвиняемые в расстрелах на акциях протеста в Киеве, находятся в списках на обмен, который должен пройти в воскресенье.
Единоборства
Кадыров пообещал нокаутировать Александра Емельяненко первым ударом
В четверг Емельяненко принял вызов Кадырова, предложив главе Чечни выбрать правила и место проведения боя.
Общество
СМИ узнали о скорой отставке вице-президента Сбербанка
Вице-президент Сбербанка Андрей Шаров до конца года покинет свой пост, сообщает агентство «РИА Новости» со ссылкой на источник на банковском рынке.
Кино
Сыгравшие декабристов актеры затруднились с ответом на вопрос о декабристах
Баршак, сыгравший штабс-капитана Черниговского полка Вениамина Соловьева — декабриста, которого как раз помиловал Александр II, не знал ответ на вопрос.
Шоу-бизнес
Мама Тимати прокомментировала видео, где внучка облизывает её ногу
Симона Юнусова, мать хип-хоп-исполнителя Тимати, комментируя скандал с видео, на котором внучка Алиса сосёт её палец, объяснила, почему так поступила.
Общество
Путин подписал закон о повышении МРОТ на 850 рублей
Президент России Владимир Путин подписал закон, устанавливающий с 1 января 2020 года минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в размере 12 130 руб. в месяц.
Общество
Портал Госуслуги открыл персональные данные более 28 тыс. человек
В интернете в открытом доступе оказались персональные данные пользователей сайта Госуслуг одного из регионов страны, об этом 29 декабря сообщает «Коммераснтъ».
Происшествия
В цирке Владивостока гимнастка сорвалась с высоты во время выступления
Во Владивостоке цирковая гимнастка сорвалась с высоты во время шоу.
Шоу-бизнес
Цымбалюк-Романовская призналась в фиктивных отношениях с Шаляпиным
Как оказалось, ее отношения с 36-летним певцом Прохором Шаляпиным были фиктивными.
Происшествия
Челябинские пенсионерки пойдут под суд за нелегальный алкоголь
Политика
Боровшийся «против высших» в ЛНР украинец рассказал о пытках
Переданный украинской стороне в рамках обмена между Киевом и самопровозглашенной Луганской народной республикой (ЛНР) бывший пленный Александр Данильченко пожаловался на пытки со стороны представителей ЛНР.
Здоровье
Врачи предупредили об опасности употребления семян льна для здоровья
Медицинские эксперты EFSA предупредили об опасности употребления семян льна для здоровья человека.
Происшествия
В Подмосковье мужчина погиб после взрыва петарды
Один из участников праздника поджигал пиротехнику. В какой-то момент после взрыва петарды мужчина упал без сознания.
Авто
Экс-ведущий Top Gear рассказал, как определяет качество автомобилей
Экс-ведущий шоу Top Gear Джеймс Мэй заявил, что качество и надежность автомобилей напрямую зависят от чистоты туалетов на заводах, где их выпускают.
Футбол
Морено сменил Жардима на посту главного тренера «Монако»
Морено ранее не работал на посту главного тренера в клубах, но возглавлял в 2019 году сборную Испании и вывел команду в финальную часть ЕВРО-2020 с первого места в отборочной группе.
Происшествия
Водитель выбросил гранату на Дунайском путепроводе
Один из водителей, во время движения по Дунайскому путепроводу в сторону Купчино, выбросил в окно гранату.
Шоу-бизнес
Подписчики обнаружили оптическую иллюзию на фото Полины Гагариной
Поклонники певицы Полины Гагариной обнаружили на одной из ее фотографий в Instagram оптическую иллюзию.
Общество
Михаил Боярский снова нарушил правила парковки
Mercedes Михаила Боярского снова застукали в неподходящем для парковки месте в центре Петербурга.
Здоровье
Специалисты назвали 5 типичных ошибок, связанных с опорожнением кишечника
В свою очередь, у людей из другой группы был выявлен ряд проблем, включая перенапряжение кишечника при посещении туалета, кровь в моче и неполное опорожнение, часто связанное с запорами.