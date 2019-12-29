Политика

РИА НовостиРИА НовостиКозак рассказал об ответе на санкции США против «Северного потока-2»

Вице-премьер Дмитрий Козак пообещал, что ответ России на санкции против газопровода "Северный поток-2" будет взвешенным и адекватным. По его словам, правительство занимается проработкой этих мер. Вместе с тем он отметил, что трубопровод достроят невзирая ни на какие санкции США.
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Козак рассказал об ответе на санкции США против «Северного потока-2»

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Козак пообещал США ответ на санкции по «Северному потоку — 2»

RT на русском12:41

Непобедимая труба: Россия достроит «Северный поток-2» вопреки санкциям США

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Gazeta.SPbвчера в 12:37

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