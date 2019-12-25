Политика
Капитал страныКозак счел выгодной выплату Украине $2,9 млрд
В интервью телеканалу "Россия-24" вице-премьер Российской Федерации Дмитрий Козак заявил, что выплата "Газпромом" $2,9 млрд Украине по решению Стокгольмского арбитража является "каплей море", и отдать эти деньги было выгодно.
Читать в источнике
Оценить1065
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7113 источников, обновлено в 17:13, Ашберн
Экономика
Новак: Россия надеется до середины 2020 года завершить очистку нефти после ЧП на «Дружбе»
В апреле в нефтепровод "Дружба", по которому экспортируется нефть из России через Белоруссию в европейском направлении, попало загрязненное хлоридами сырье.
Общество
Алена Водонаева выступила против рождения детей в нищете
Актриса и телеведущая Алена Водонаева призвала россиянок подумать о том, стоит ли рожать детей для государства, которое даже не думает о них заботиться.
Политика
«Северный поток-2» пообещали достроить при любых обстоятельствах
Российский газопровод «Северный поток-2» будет достроен при любых обстоятельствах.
Гаджеты
Названы смартфоны Xiaomi, которые скоро получат Android 10
Участники сообщества XDA Developers поделились информацией, позволяющей понять, какие смартфоны Xiaomi следующими получат долгожданное обновление.
Происшествия
Глава минздрава Саратовской области сообщила об обысках в ее квартире
Как сообщила министр, утром в 6.45 у нее в квартире сотрудники правоохранительных органов провели обыск.
Хоккей
Овечкин посетил рождественский ужин Трампа
Форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" и сборной России Александр Овечкин с женой Анастасией Шубской побывали на рождественском ужине президента США Дональда Трампа.
Шоу-бизнес
Двойника Майкла Джексона попросили пройти ДНК-тест
Футбол
В Китае ввели потолок зарплат для иностранных футболистов
Федерация футбола Китая изменила правила подписания иностранных игроков, которые вступят в силу с 2020 года.
Авто
В Москве выставили на продажу Tesla Cybertruck за 666 тысяч рублей
За самодельный пикап а-ля Tesla на базе ВАЗовской "девятки" просят оригинальную сумму в 666,666 руб. Создателями копии, замеченной на прошлой неделе на дорогах столицы, оказались авторы YouTube-канала "Пушка Гараж".
Футбол
Скаут «Зенита» просматривает игроков «Херенвена»
Скаут «Зенита» просматривает футболистов голландского «Херенвена». Об этом сообщил журналист Omrop Frуslап Рулоф де Врис.
Шоу-бизнес
Стало известно о расставании Пелагеи с мужем
В Сети появилась сенсационная информация о том, что известная певица, звезда шоу "Голос" Пелагея разъехалась со своим мужем, хоккеистом Иваном Телегиным.
Политика
В партии Зеленского назвали причину присоединения Крыма к России
В ответ депутат от партии экс-президента Петра Порошенко «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко заявил, что Крым был присоединен к России, когда Виктор Янукович находился в Киеве и о законе еще речи не было.
Политика
Дамаск готовит иск против США за разграбление сирийской нефти
"Власти Сирийской Арабской Республики изучают варианты того, какие законные меры могут быть предприняты на международном уровне, чтобы подать иск против США, потому как они воруют сирийскую нефть и нарушают суверенитет САР", — заявила Шаабан в интервью ливанскому телеканалу al-Mayadeen.
Политика
В Кремле прокомментировали слова Лукашенко о Путине и Медведеве
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. прокомментировал слова белорусского лидера Александра Лукашенко о разнице в подходах Владимира Путина и Дмитрия Медведева в отношении Белоруссии.
Происшествия
В Петрозаводске водитель насмерть сбил женщину и скрылся с места ДТП
Водитель «УАЗ Патриот», двигаясь по проспекту вверх, насмерть сбил 48-летнюю женщину, которая перебегала дорогу в неположенном месте.
Общество
Скворцова поспорила с Голиковой о качестве оптимизации здравоохранения
Напомним, что Голикова в эфире телеканала «Россия 1» заявила, что программа оптимизации в области здравоохранения во многих регионах РФ была проведена «ужасно».
Политика
Путин рассказал о контактах Германии и Польши перед Второй мировой
Президент России Владимир Путин назвал антисемитской сволочью посла Польши в Берлине, который в 1938 году поддержал идею Гитлера о высылке евреев в африканские колонии.
Общество
ВЦИОМ выяснил, кого россияне считают политиком года
Почти половина россиян назвали политиком года президента России Владимира Путина, пригласить его к себе на празднование Нового года готовы были бы 22% граждан РФ, свидетельствуют данные ВЦИОМ.
Политика
Сокуров отказался извиняться перед Кадыровым
Российский режиссер Александр Сокуров отказался извиняться перед главой Чечни Рамзаном Кадыровым.
Космос
В БФУ поставили под сомнение безграничность Вселенной
Астрофизики Балтийского федерального университета имени Канта Артем Асташенок и Александр Тепляков предложили теорию, согласно которой у Вселенной есть границы и нет тёмной энергии.
Шоу-бизнес
Воробей предупредила Борщеву об угрозе поджога офиса Comedy Woman
Космос
Под Красноярском разрабатывают ракету легкого класса «Сибирь»
Под Красноярском разработчики сделали ещё один шаг к тому, чтобы отправить в космос новейшую ракету лёгкого класса "Сибирь", передает ОТР.
Кино
«КиноПоиск» назвал главные фильмы 2019 года
Главным фильмом года, по версии портала «КиноПоиск», стала «Зеленая книга», данная картина набрала самое большое количество баллов пользователей, сообщает Газета.ru.
Общество
Кейт Миддлтон обула принца Джорджа в кеды от бюджетной марки
Супруга принца Уильяма Кейт Миддлтон обула своего старшего сына, принца Джорджа, в обувь от недорогой марки.
Музыка
Forbes назвал самых богатых музыкантов десятилетия
Журнал Forbes опубликовал список самых богатых музыкантов десятилетия.
Происшествия
В Мурманской области на учениях погиб военнослужащий
В Мурманской области во время военно-морских учений погиб 24-летний контрактник. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Северного флота.
Политика
Зеленский подписал закон о запрете импорта электроэнергии из России
Президент Украины Владимир Зеленский утвердил поправки в закон "О рынке электрической энергии", запрещающие импорт электроэнергии из России по двусторонним договорам.