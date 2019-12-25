Политика

Капитал страныКапитал страныКозак счел выгодной выплату Украине $2,9 млрд

В интервью телеканалу "Россия-24" вице-премьер Российской Федерации Дмитрий Козак заявил, что выплата "Газпромом" $2,9 млрд Украине по решению Стокгольмского арбитража является "каплей море", и отдать эти деньги было выгодно.
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