Экономика
Газета.RuКозак считает хорошим исходом выплату «Газпромом» Украине $2,9 млрд
Вице-премьер Дмитрий Козак прокомментировал решение о выплате "Газпромом" компенсации "Нафтогазу". Об этом сообщает телеканал "Россия 24".
Читать в источнике
Оценить944
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7113 источников, обновлено в 09:47, Ашберн
Происшествия
Военнослужащий погиб во время учений в Мурманской области
Военнослужащий-контрактник погиб во время учений в Кандалакшском районе Мурманской области.
Общество
Суда для достройки «Северного потока – 2» найдены
Достройка газопровода «Северный поток — 2» сорвана не будет: суда для подводно-технических работ найдены, сообщили 25 декабря в правительстве РФ.
Политика
Путин усомнился в ощущении перемен к лучшему у большинства россиян
Президент России Владимир Путин не уверен в том, что большинство россиян ощущают перемены к лучшему в результате реализации национальных проектов.
Общество
Голикова сообщила о естественном приросте населения в 18 регионах
Естественный прирост населения фиксируется только в 18 регионах России, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.
Спорт
В МОК отреагировали на решение РУСАДА не согласиться с вердиктом WADA
Во вторник общее собрание членов РУСАДА приняло рекомендации наблюдательного совета агентства не соглашаться с решением исполкома WADA.
Политика
На Украине возбудили дело после проезда поезда через Крымский мост
Украинская прокуратура возбудила уголовное дело по факту прибытия поезда из Санкт-Петербурга в Крым через Крымский мост.
Общество
Скворцова ответила на критику Голиковой об оптимизации здравоохранения
Министр здравоохранения России Вероника Скворцова прокомментировала заявление вице-премьера Татьяны Голиковой, которая признала неудовлетворительной работу во многих регионах по оптимизации здравоохранения.
Космос
На двигателе летящей в космосе ракеты Илона Маска заметили мышь
На кадрах некоторые пользователи разглядели якобы мышь, которая ползет по соплу летящей в космосе ракеты.
Армия и оружие
Эрдоган сообщил о 2 тысячах бойцов ЧВК «Вагнер» в Ливии
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в среду заявил, что в Ливии действуют 2 тысячи бойцов частной военной компании (ЧВК) "Вагнер", сообщает агентство "Анадолу".
Общество
Суд отправил под домашний арест бывшего замминистра связи Солдатова
Тверской районный суд Москвы отправил под домашний арест бывшего заместителя министра связи Алексея Солдатова, сообщила «Медуза» со ссылкой на два источника.
Политика
Блумберг признал использование труда заключенных предвыборным штабом
Предвыборный штаб миллиардера Майкла Блумберга, вступившего в президентскую гонку в США, сотрудничал с компанией, которая использует труд заключенных.
Общество
Мантуров назвал маловероятным уход Apple с российского рынка
Российский рынок интересен Apple, американская компания вряд ли решит покинуть его после того, как в стране вступит в силу закон о предустановке на гаджеты российского программного обеспечения.
Политика
Украинский кабмин провел экстренное заседание по газовым переговорам
Во вторник, 24 декабря, кабинет министров Украины собрался на экстренное заседание по вопросу газовых переговоров с Россией.
Армия и оружие
Китай испытал способную достать до США ракету
Подводная лодка ВМФ Народно-освободительной армии Китая провела испытание баллистической ракеты, которая способна достать до любой точки на территории США.
Политика
МИД России исключил введение санкций против части американцев
Заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков в интервью «Интерфаксу», говоря об ответных мерах на санкции США в отношении газопровода «Северный поток-2», заявил, что Москва не намерена вводить ограничения против американского бизнеса, работающего на территории России.
Политика
Путин рассказал о контактах Германии и Польши перед Второй мировой
Президент России Владимир Путин назвал антисемитской сволочью посла Польши в Берлине, который в 1938 году поддержал идею Гитлера о высылке евреев в африканские колонии.
Хоккей
Встреча Чехии и России откроет молодежный чемпионат мира по хоккею
26 декабря возьмёт свой старт ежегодный молодежный чемпионат мира (МЧМ) по хоккею с шайбой.
Здоровье
В России изменят правила посещения пациентов в больницах
«Руководство медучреждения должно выделить специальные места для посещения пациентов — палату, зал, коридор или другое помещение с комфортными условиями», — цитирует «Российская газета» директора Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Ларису Попович.
Общество
В Роструде разъяснили порядок оплаты труда в новогодние каникулы
Гарантии по оплате труда в период новогодних каникул сохранятся за работниками в соответствии со статьёй 112 Трудового Кодекса России, сообщил 25 декабря заместитель руководителя Роструда Иван Шкловец.
Политика
В Госдуме оценили идею переговоров с Грузией в «нормандском формате»
Идея переговоров по российско-грузинским отношениям в "нормандском формате" выглядит своеобразной, так как проблемы между Россией и Грузией касаются, в первую очередь, этих двух стран, а в российско-украинских отношениях "совершенно особая ситуация", считает первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков.
Армия и оружие
РФ разрабатывает комплексы ПВО на новых физических принципах
Общество
Кудрин отметил участие Путина в спасении экономики РФ
Решение президента России Владимира Путина о создании резервных фондов РФ спасло российскую экономику десять лет назад.
Энергетика
Новак сообщил, что вопрос цены на газ для Белоруссии еще обсуждается
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в 2020 году страна намерена закупить у РФ около 20 млрд куб. м газа и 24-25 млн тонн нефти.
Происшествия
Российская 27-летняя пианистка погибла в венгерском хостеле
Российская пианистка Элина Валиева скончалась в Будапеште, Венгрия. Об этом сообщает РИА Новости в среду, 25 декабря.
Политика
Зеленский подписал закон о запрете импорта электроэнергии из России
Ранее Верховная рада Украины отклонила проект постановления об отмене ранее принятого законопроекта «О внесении изменений в закон о рынке электрической энергии», который предусматривает запрет импорта по двусторонним договорам электрической энергии из России.
Общество
Истребитель Су-57 разбился в Хабаровском крае
Истребитель пятого поколения (Т-50) Су-57 потерпел крушение в Хабаровском крае, пилот катапультировался. Об этом 24 декабря сообщает РЕН ТВ.