Вице-премьер Дмитрий Козак прокомментировал решение о выплате "Газпромом" компенсации "Нафтогазу". Об этом сообщает телеканал "Россия 24".

Общество Скворцова ответила на критику Голиковой об оптимизации здравоохранения Министр здравоохранения России Вероника Скворцова прокомментировала заявление вице-премьера Татьяны Голиковой, которая признала неудовлетворительной работу во многих регионах по оптимизации здравоохранения.

Общество Суд отправил под домашний арест бывшего замминистра связи Солдатова Тверской районный суд Москвы отправил под домашний арест бывшего заместителя министра связи Алексея Солдатова, сообщила «Медуза» со ссылкой на два источника.

Политика Блумберг признал использование труда заключенных предвыборным штабом Предвыборный штаб миллиардера Майкла Блумберга, вступившего в президентскую гонку в США, сотрудничал с компанией, которая использует труд заключенных.

Общество Мантуров назвал маловероятным уход Apple с российского рынка Российский рынок интересен Apple, американская компания вряд ли решит покинуть его после того, как в стране вступит в силу закон о предустановке на гаджеты российского программного обеспечения.

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Здоровье В России изменят правила посещения пациентов в больницах «Руководство медучреждения должно выделить специальные места для посещения пациентов — палату, зал, коридор или другое помещение с комфортными условиями», — цитирует «Российская газета» директора Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Ларису Попович.

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Политика Зеленский подписал закон о запрете импорта электроэнергии из России Ранее Верховная рада Украины отклонила проект постановления об отмене ранее принятого законопроекта «О внесении изменений в закон о рынке электрической энергии», который предусматривает запрет импорта по двусторонним договорам электрической энергии из России.