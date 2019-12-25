Политика
Газета.RuКозак считает хорошим исходом выплату «Газпромом» Украине $2,9 млрд
Вице-премьер Дмитрий Козак прокомментировал решение о выплате "Газпромом" компенсации "Нафтогазу". Об этом сообщает телеканал "Россия 24".
Читать в источнике
Оценить1108
Подробнее о событии
Показать все источники
Козак назвал «каплей в море» выплату Украине по решению арбитража $2,9 млрд
Газета.Ru25 декабря в 06:17
Автоматически обработаны 7052 источника, обновлено в 01:06, Ашберн
Экономика
Частные инвесторы оценили рынок
Индивидуальные инвесторы совершили прорыв на российском фондовом рынке: в 2019 г. их стало вдвое больше – свыше 3,5 млн человек.
Общество
В ГД предложили признать новогодние традиции россиян наследием ЮНЕСКО
Что может стать наследием ЮНЕСКО Депутат предлагает включить в список ЮНЕСКО традиции нескольких категорий.
Общество
Роспотребнадзор дал советы, как встретить Новый год без вреда здоровью
Роспотребнадзор дал рекомендации, как встретить Новый год, не навредив своему здоровью.
Космос
Каюты космонавтов на МКС наименее защищены от радиации, заявил ученый
Самая большая доза радиации на Международной космической станции (МКС) зафиксирована в каютах космонавтов, ученые придумали способ повысить их защиту, заявил в интервью РИА Новости заведующий отделом радиационной безопасности пилотируемых космических полетов Института медико-биологических проблем (ИМБП) РАН Вячеслав Шуршаков.
Политика
Минфин США рассекретит основания для санкций в отношении Дерипаски
Минфин США планирует рассекретить материалы, на основании которых были введены санкции против бизнесмена Олега Дерипаски в 2018 году, сообщает РБК со ссылкой на материалы суда округа Колумбия.
Общество
Росстат опубликовал прогнозы по численности населения в России
Население России на начало 2020 года составит 146,741 миллиона человек, а к началу 2036-го уменьшится до 142,993 миллиона, следует из среднего варианта прогноза Росстата.
Общество
Роскачество рассказало, как выбрать колбасу к новогоднему столу
Эксперты Роскачества составили рекомендации по выбору варено-копченых и сырокопченых колбас.
Политика
Депутат Рады заявил, что из-за Крымского моста Кубань стала «ближе»
Депутат Верховной рады от партии «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко выразил мнение, что Кубань стала «ближе» к Украине после строительства Крымского моста.
Экономика
США «распечатали кубышку, чтобы наказать русских». Не получилось
Результат получился не очень приятным: общение журналистов с экспертами из финансовой сферы и инвесторами выявило определенное расхождение между ожиданиями и реальностью, которые могут привести к довольно забавным сюрпризам — в следующем году или чуть позже.
Общество
Москва потратит на празднование Нового года почти 1 млрд рублей
Празднование Нового года обойдется Москве в 914 млн рублей.
Происшествия
Кузбассовец незаконно срубил более 700 елей, чтобы продать их
Технологии
Платежная система «Мир» может предустанавливаться на гаджеты в России
Российская система бесконтактных платежей по NFC Mir Pay — аналог Samsung Pay и Apple Pay — может попасть в список приложений, обязательных к предустановке на гаджетах, которые продаются в России.
Происшествия
В Свердловской области потушили пожар в ангарах
Спасатели потушили возгорание в двух ангарах в Свердловской области, где огонь охватил 2 тысячи квадратных метров, сообщает пресс-служба МЧС РФ.
Армия и оружие
Ракета «Рокот» со спутниками стартовала с Плесецка
Единоборства
Федор Емельяненко пока не решил, намерен ли он завершить карьеру
Российский спортсмен, четырехкратный чемпион мира по смешанным боевым искусствам Федор Емельяненко пока не решил, намерен ли он завершить карьеру после предстоящих трех боев.
Энергетика
Нефть продолжает расти после преодоления $67 за баррель
Мировые цены на нефть продолжают рост в ходе торговой сессии 24 декабря после преодоления маркой Brent «психологической отметки» в $67 за баррель.
Происшествия
Омич, заявивший публично о подбросе наркотиков, найден обезглавленным
Как утверждал парень, 15 декабря к нему на улице подошли двое сотрудников Росгвардии, мол, по причине подозрений в торговле наркотиками.
Религия
РПЦ изменила правила крещения детей
Русская православная церковь (РПЦ) разрешила россиянам проводить обряд крещения под именами святых любых православных церквей, о чем сообщила на своем сайте.
Шоу-бизнес
Ксения Собчак посетовала, что не успела взять у Волчек интервью
По словам Собчак, из жизни ушел великий человек. Она вспомнила, что несколько лет назад Волчек именно ей дала интервью.
Политика
Мэр Херсона возмутился высказыванием Путина о русском Причерноморье
Высказывание президента России Владимира Путина об исконно русских землях Причерноморья вызвало острую реакцию мэра Херсона Владимира Николаенко, сообщила 26 декабря пресс-служба администрации города.
Происшествия
Генпрокуратура отказалась утвердить обвинение по делу сестер Хачатурян
Здоровье
Кто из владимирских докторов стал миллионером
Программа «Земский доктор» рассчитана на врачей, изъявивших желание не менее пяти лет отработать в сельской местности, а также в городах с населением до 50 тысяч человек.
Общество
Китай установил основные элементы навигационной системы Beidou
Китай полностью завершил установку основных элементов глобальной навигационной системы Beidou, заявил в пятницу глава Управления спутниковыми навигационными системами Китая Жань Чэньци.
Гаджеты
Android 11 получит долгожданную возможность
Как сообщает источник, это должно измениться в следующем году с выходом Android 11.
Общество
Роструд напомнил о порядке работы в начале 2020 года
Последняя рабочая неделя 2019 года и первая рабочая в новом году будут двухдневными, напомнили 26 декабря в Роструде.
Авто
Компания Skoda передала полиции 3870 патрульных машин на базе Octavia
Компания Skoda Auto Россия передала российской полиции 3 тыс. 870 новых автомобилей Octavia.
Кино
Продюсер и режиссер рассказали «РГ» о фильме «Союз Спасения»
Общество
Туристку из Японии возмутило приветствие жителей острова Итуруп
Японскую туристку Айко Ясуду возмутили слова жителей острова Итуруп, которые встречали гостей из Японии словами "приветствуем вас на нашем острове", об этом пишет газета Yomiuri.