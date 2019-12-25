Политика
Газета.RuКозак считает хорошим исходом выплату «Газпромом» Украине $2,9 млрд
Вице-премьер Дмитрий Козак прокомментировал решение о выплате "Газпромом" компенсации "Нафтогазу". Об этом сообщает телеканал "Россия 24".
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Политика
«Северный поток-2» заморозят на 6 лет
Проблема с трубоукладчиком встала в России особенно остро после того, как швейцарская компания Allseas отказалась продолжать работы на "Северном потоке-2" из-за введенных Вашингтоном санкций.
Политика
В США изучают возможности усилить позиции в Средиземноморье
Трубопровод, говорилось в материале, планируется проложить для транспортировки природного газа из Восточного Средиземноморья в Италию через греческую территорию, а принимая участие в проекте газопровода, правительство Греции идёт на сближение с Израилем и «предоставляет США шанс» составить конкуренцию России на европейском газовом рынке.
Происшествия
В Бельгии волк растерзал кенгуру
Политика
В МИД назвали возможные варианты ответа на санкции США
Москва может расширить список американцев, которым запрещен въезд в Россию, заявил в интервью "Интерфаксу" замглавы МИД России Сергей Рябков.
Биатлон
Дмитрия Малышко исключили из сборной России по биатлону
Четверо российских биатлонистов - Малышко, Евгений Гараничев, Никита Поршнев и Эдуард Латыпов - не прошли в состав сборной на очередной этап Кубка мира, так как не выполнили критерии отбора: два попадания в топ-15 в личных гонках или место в топ-25 общего зачета.
Авто
В Россию приедет одна из восьми эксклюзивных BMW M8 Gran Coupe
Цена эксклюзивной BMW M8 Competition Gran Coupe в России пока не названа, но в США новинка стоит около 230 тысяч долларов — более чем вдвое дороже M5 Competition (от 110 тысяч долларов) с тем же мотором.
Политика
Зеленский одобрил запрет на импорт электроэнергии из России
Президент Украины Владимир Зеленский утвердил поправки в закон "О рынке электрической энергии", которые накладывают запрет на импорт электроэнергии из России по двусторонним договорам.
Космос
Ракета «Протон-М» с метеоспутником «Электро-Л» запущена с Байконура
Ракета-носитель «Протон-М» с метеорологическим спутником «Электро-Л» №3 запущена с 81-й площадки космодрома Байконур.
Шоу-бизнес
Охлобыстин заявил, что при пожаре первой спасет жену
Актер объяснил публике свою позицию Героем нового выпуска программы "Судьба человека" стал Иван Охлобыстин.
Экономика
Пенсионный фонд РФ обещает увеличение размера пенсии в два раза
Спорт
В МОК отреагировали на несогласие РУСАДА с решением ВАДА
Решение Российского антидопингового агентства (РУСАДА) не соглашаться с вердиктом исполкома Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) рассматривается в ВАДА, пока нет данных о том, когда рекомендации по РУСАДА могут вступить в силу, сообщили в пресс-службе Международного олимпийского комитета (МОК).
Политика
Сенаторы США установили условия снятия с России санкций
Санкции против России вводятся по двум причинам: за вмешательство во внутреннюю политику США и за агрессию против Украины.
Шоу-бизнес
Бывшая жена Ивана Краско объявила о беременности
Общество
Скворцова ответила на критику Голиковой об оптимизации здравоохранения
Министр здравоохранения России Вероника Скворцова прокомментировала заявление вице-премьера Татьяны Голиковой, которая признала неудовлетворительной работу во многих регионах по оптимизации здравоохранения.
Политика
Москва предложила НАТО отказаться от беспокоящих друг друга учений
Россия предложила НАТО отказаться от военных учений у границ России и стран альянса, сообщил замглавы МИД России Александр Грушко в беседе с изданием «Коммерсантъ».
Шоу-бизнес
Поклонники шокированы губами Наташи Королевой
Известная российская певица Наташа Королева шокировала своих подписчиков, опубликовав фото с неестественно большими губами.
Общество
Роскомнадзор попросил суд заблокировать два сервиса электронной почты
В реестр организаторов распространения информации (ОРИ) компании Heinlein Support GmbH (владеет платным почтовым сервисом Mailbox.org) и SCRYPTmail LLC (управляет почтовым сервисом Scryptmail.com) пока не включены, хотя требование о предоставлении необходимых данных Роскомнадзор направил им еще во втором квартале 2019 года.
Шоу-бизнес
Фадеев ссорился с Наргиз из-за отношения к России
Продюсер посетовал на поведение певицы В интервью для youtube-шоу Ксении Собчак Наргиз Закирова заявила, что ее дети "стопроцентные американцы" и никогда не будут жить в России.
Кино
Трамп назвал честью участие в фильме «Один дома 2»
Общество
Алена Водонаева выступила против рождения детей в нищете
Актриса и телеведущая Алена Водонаева призвала россиянок подумать о том, стоит ли рожать детей для государства, которое даже не думает о них заботиться.
Общество
Первую серийную атомную подлодку проекта «Ясень-М» спустили на воду
Первую серийную атомную подлодку "Новосибирск" модернизированного проекта "Ясень-М" спустили на воду на предприятии "Севмаш" в Северодвинске, сообщило Минобороны.
Здоровье
Бывшей королеве красоты удалили часть черепа после инсульта
Бывшей королеве красоты удалили часть черепа после того, как у нее случился разрыв аневризмы головного мозга.
Технологии
В России запустили интернет-портал цифровой грамотности
Консорциум компаний РФ запустил бесплатный онлайн-сервис цифроваяграмотность.рф, на котором россияне смогут узнать о возможностях и угрозах цифровой среды, научиться соблюдать цифровую гигиену и защищать личные данные, передает корреспондент РИА Новости с презентации проекта.
Политика
Глава «Транснефти» ответил на угрозы Лукашенко «забрать» две трубы
Глава «Транснефти» Николай Токарев назвал угрозы президента Белоруссии Александра Лукашенко «забрать» две трубы нефтепровода «Дружба» политическими.
Космос
Нейросеть научили наводить телескопы на космический мусор
Китайские исследователи упростили эту задачу, создав систему искусственного интеллекта, которая может очень точно наводить лазерные телескопы-дальномеры на частицы космического мусора, которые вращаются на низкой околоземной орбите.
Авто
Nissan запатентовал новый седан Nissan Sentra в России
Какие агрегаты достанутся седану в России, пока неясно – если Nissan все же решит вернуть модель на наш рынок, ему еще предстоит пройти сертификацию и получить Одобрение типа транспортного средства (ОТТС).
Политика
Путин не обсуждал ситуацию вокруг «Сафмара» на встрече с бизнесом
Ситуация вокруг компании «Сафмар» не обсуждалась президентом России Владимиром Путиным и бизнесменом Михаилом Гуцериевым.
Наука
Генная терапия впервые защитила мышей от болезни Хокинга
Биологи из США разработали генную терапию, которая защитила мышей от бокового амиотрофического склероза (БАС), также известного как болезнь Стивена Хокинга.
Армия и оружие
Названа нерешенная проблема номер один в Афганской войне
Главной проблемой Советского Союза в Афганской войне была неготовность тыловых служб.