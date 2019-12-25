Вице-премьер Дмитрий Козак прокомментировал решение о выплате "Газпромом" компенсации "Нафтогазу". Об этом сообщает телеканал "Россия 24".

Политика «Северный поток-2» заморозят на 6 лет Проблема с трубоукладчиком встала в России особенно остро после того, как швейцарская компания Allseas отказалась продолжать работы на "Северном потоке-2" из-за введенных Вашингтоном санкций.

Политика В США изучают возможности усилить позиции в Средиземноморье Трубопровод, говорилось в материале, планируется проложить для транспортировки природного газа из Восточного Средиземноморья в Италию через греческую территорию, а принимая участие в проекте газопровода, правительство Греции идёт на сближение с Израилем и «предоставляет США шанс» составить конкуренцию России на европейском газовом рынке.

Биатлон Дмитрия Малышко исключили из сборной России по биатлону Четверо российских биатлонистов - Малышко, Евгений Гараничев, Никита Поршнев и Эдуард Латыпов - не прошли в состав сборной на очередной этап Кубка мира, так как не выполнили критерии отбора: два попадания в топ-15 в личных гонках или место в топ-25 общего зачета.

Авто В Россию приедет одна из восьми эксклюзивных BMW M8 Gran Coupe Цена эксклюзивной BMW M8 Competition Gran Coupe в России пока не названа, но в США новинка стоит около 230 тысяч долларов — более чем вдвое дороже M5 Competition (от 110 тысяч долларов) с тем же мотором.

Политика Зеленский одобрил запрет на импорт электроэнергии из России Президент Украины Владимир Зеленский утвердил поправки в закон "О рынке электрической энергии", которые накладывают запрет на импорт электроэнергии из России по двусторонним договорам.

Спорт В МОК отреагировали на несогласие РУСАДА с решением ВАДА Решение Российского антидопингового агентства (РУСАДА) не соглашаться с вердиктом исполкома Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) рассматривается в ВАДА, пока нет данных о том, когда рекомендации по РУСАДА могут вступить в силу, сообщили в пресс-службе Международного олимпийского комитета (МОК).

Политика Сенаторы США установили условия снятия с России санкций Санкции против России вводятся по двум причинам: за вмешательство во внутреннюю политику США и за агрессию против Украины.

Общество Скворцова ответила на критику Голиковой об оптимизации здравоохранения Министр здравоохранения России Вероника Скворцова прокомментировала заявление вице-премьера Татьяны Голиковой, которая признала неудовлетворительной работу во многих регионах по оптимизации здравоохранения.

Политика Москва предложила НАТО отказаться от беспокоящих друг друга учений Россия предложила НАТО отказаться от военных учений у границ России и стран альянса, сообщил замглавы МИД России Александр Грушко в беседе с изданием «Коммерсантъ».

Шоу-бизнес Поклонники шокированы губами Наташи Королевой Известная российская певица Наташа Королева шокировала своих подписчиков, опубликовав фото с неестественно большими губами.

Общество Роскомнадзор попросил суд заблокировать два сервиса электронной почты В реестр организаторов распространения информации (ОРИ) компании Heinlein Support GmbH (владеет платным почтовым сервисом Mailbox.org) и SCRYPTmail LLC (управляет почтовым сервисом Scryptmail.com) пока не включены, хотя требование о предоставлении необходимых данных Роскомнадзор направил им еще во втором квартале 2019 года.

Шоу-бизнес Фадеев ссорился с Наргиз из-за отношения к России Продюсер посетовал на поведение певицы В интервью для youtube-шоу Ксении Собчак Наргиз Закирова заявила, что ее дети "стопроцентные американцы" и никогда не будут жить в России.

Общество Алена Водонаева выступила против рождения детей в нищете Актриса и телеведущая Алена Водонаева призвала россиянок подумать о том, стоит ли рожать детей для государства, которое даже не думает о них заботиться.

Технологии В России запустили интернет-портал цифровой грамотности Консорциум компаний РФ запустил бесплатный онлайн-сервис цифроваяграмотность.рф, на котором россияне смогут узнать о возможностях и угрозах цифровой среды, научиться соблюдать цифровую гигиену и защищать личные данные, передает корреспондент РИА Новости с презентации проекта.

Космос Нейросеть научили наводить телескопы на космический мусор Китайские исследователи упростили эту задачу, создав систему искусственного интеллекта, которая может очень точно наводить лазерные телескопы-дальномеры на частицы космического мусора, которые вращаются на низкой околоземной орбите.

Авто Nissan запатентовал новый седан Nissan Sentra в России Какие агрегаты достанутся седану в России, пока неясно – если Nissan все же решит вернуть модель на наш рынок, ему еще предстоит пройти сертификацию и получить Одобрение типа транспортного средства (ОТТС).