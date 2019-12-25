Политика
Газета.RuКозак считает хорошим исходом выплату «Газпромом» Украине $2,9 млрд
Вице-премьер Дмитрий Козак прокомментировал решение о выплате "Газпромом" компенсации "Нафтогазу". Об этом сообщает телеканал "Россия 24".
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Происшествия
Российская пианистка Валиева погибла в Венгрии
Авто
Владение автомобилем обходится дороже россиянам, чем европейцам
Средняя стоимость владения автомобилем в России сегодня составляет около 32,2 тыс. рублей в месяц.
Армия и оружие
СРОЧНО: на Донбассе нанесён удар по колонне ВСУ, уничтожена техника
Каратели понесли потери на Донбассе: был уничтожен «Урал» и ранен «ВСУшник».
Транспорт
Первый поезд из Петербурга прибыл в Севастополь
Первый пассажирский поезд, который отправился из Санкт-Петербурга в Крым 23 декабря, в среду, 25 декабря прибыл на конечную станцию следования - Севастополь.
Авто
Минпромторг разделит промсубсидии в пользу отечественных концернов
Согласно внесенным поправкам, до 2025 года отечественные машины получат другие субсидии, которые окажутся для них наиболее выгодными.
Общество
В Госдуме предложили выплачивать пенсионерам «новогодний капитал»
Зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов обратился к министру труда и социальной защиты Максиму Топилину с инициативой создания «новогоднего капитала» для одиноких российских пенсионеров, пишет в среду, 25 декабря, RT.
Кино
Продюсер сериала «Ведьмак» раскрыла детали второго сезона
Шоураннер сериала «Ведьмак», который в конце прошлой недели вышел на Netflix, поделилась деталями второго сезона.
Политика
В партии Зеленского нашли причины потери Крыма
Депутат Верховной Рады от партии «Слуга народа» Алексей Устенко считает, что Украина потеряла Крым из-за отмены старого закона о языках.
Общество
Скворцова ответила на критику Голиковой об оптимизации здравоохранения
Министр здравоохранения России Вероника Скворцова прокомментировала заявление вице-премьера Татьяны Голиковой, которая признала неудовлетворительной работу во многих регионах по оптимизации здравоохранения.
Политика
Путин рассказал о контактах Германии и Польши перед Второй мировой
Президент России Владимир Путин назвал антисемитской сволочью посла Польши в Берлине, который в 1938 году поддержал идею Гитлера о высылке евреев в африканские колонии.
Космос
NASA использует воздушные шары для изучения Венеры
Армия и оружие
Россия предложила НАТО договориться о понижении уровня военных учений
Российские власти предложили НАТО начать переговоры о понижении уровня военных учений, вплоть до их непроведения, в районах соприкосновения России и стран альянса.
Шоу-бизнес
Экс-жена Ивана Краско ждет ребенка от его предполагаемого сына
Бывшая супруга Ивана Краско может быть беременна от его сына.
Политика
Захарова обвинила генсека ООН в попустительстве США в визовом скандале
Москва выразила решительный протест фактами невыдачи американской стороной виз российским делегатам на сессию Генеральной Ассамблеи ООН в сентябре нынешнего года, МИД России назвал ситуацию возмутительной, охарактеризовав произошедшее как саботаж.
Армия и оружие
Шойгу оценил систему подготовки офицеров в России
Глава Министерства обороны России Сергей Шойгу рассказал о ситуации с подготовкой российских офицеров.
Политика
Сенаторы назвали церемонией уголовное дело на Украине из-за поезда в Крым
Уголовное дело, возбужденное на Украине из-за поезда в Крым, — церемония, направленная на попытку еще раз пересмотреть ситуацию вокруг полуострова, заявил РБК первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.
Политика
Лукашенко пригрозил «забрать» у России две трубы «Дружбы»
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что если Минск и Москва не смогут решить вопрос цены газа и нефти, то Минск будет искать альтернативные способы поставок, и пригрозил «забрать» две трубы нефтепровода «Дружба».
Шоу-бизнес
Галкин рассказал, как они с Пугачевой выбирали суррогатную мать
Со слов артиста, первой о детях заговорила именно супруга, которой на тот момент было 65 лет.
Авто
Названы способы остановить автомобиль при отказе тормозов
Автоэксперты рассказали, как действовать водителям в случае неожиданного отказа тормозной системы.
Армия и оружие
Эрдоган заявил о 2 тыс. бойцов ЧВК Вагнера в Ливии
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в Ливии находятся 2 тыс. наемников из частной военной компании (ЧВК) Вагнера.
Армия и оружие
Ракетный крейсер «Маршал Устинов» вошел в Черное море
Как сообщает агентство «REGNUM», возвращающийся из дальнго похода ракетный крейсер Северного флота «Маршал Устинов» прошёл черноморские проливы.
Политика
В Госдуме не поддержали идею «нормандского формата» для Грузии
Депутат Госдумы Дмитрий Новиков отметил, что предложение президента Грузии провести переговоры, аналогичные "нормандскому формату", - это "своеобразная идея".
Экономика
Власти России потратили 80 миллиардов рублей зря
В рамках программы по поддержке малого и среднего бизнеса власти России с 2014-го по 2018 год потратили 80 миллиардов рублей.
Политика
Сокуров отказался извиняться перед Кадыровым
Российский режиссер Александр Сокуров отказался извиняться перед главой Чечни Рамзаном Кадыровым.
Политика
Путин уволил пять генералов МВД, СК и МЧС
Президент России Владимир Путин освободил от занимаемых должностей несколько руководителей МВД, СК, ФСИН и МЧС.
Авто
Первые GAC GS8 проданы российским покупателям
Первые девять экземпляров GAC GS8 уже проданы российским покупателям в Москве и Санкт-Петербурге, также продажи начались в салоне «Автотракт» во Владимире.
Экономика
Сбербанк передал «золотую акцию» «Яндексу»
Сбербанк передал «Яндексу» «золотую акцию». «Золотая акция» была передана 23 декабря, сказал РБК представитель кредитной организации.
Хоккей