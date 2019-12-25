Вице-премьер Дмитрий Козак прокомментировал решение о выплате "Газпромом" компенсации "Нафтогазу". Об этом сообщает телеканал "Россия 24".

Транспорт Первый поезд из Петербурга прибыл в Севастополь Первый пассажирский поезд, который отправился из Санкт-Петербурга в Крым 23 декабря, в среду, 25 декабря прибыл на конечную станцию следования - Севастополь.

Авто Минпромторг разделит промсубсидии в пользу отечественных концернов Согласно внесенным поправкам, до 2025 года отечественные машины получат другие субсидии, которые окажутся для них наиболее выгодными.

Общество В Госдуме предложили выплачивать пенсионерам «новогодний капитал» Зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов обратился к министру труда и социальной защиты Максиму Топилину с инициативой создания «новогоднего капитала» для одиноких российских пенсионеров, пишет в среду, 25 декабря, RT.

Политика В партии Зеленского нашли причины потери Крыма Депутат Верховной Рады от партии «Слуга народа» Алексей Устенко считает, что Украина потеряла Крым из-за отмены старого закона о языках.

Общество Скворцова ответила на критику Голиковой об оптимизации здравоохранения Министр здравоохранения России Вероника Скворцова прокомментировала заявление вице-премьера Татьяны Голиковой, которая признала неудовлетворительной работу во многих регионах по оптимизации здравоохранения.

Политика Путин рассказал о контактах Германии и Польши перед Второй мировой Президент России Владимир Путин назвал антисемитской сволочью посла Польши в Берлине, который в 1938 году поддержал идею Гитлера о высылке евреев в африканские колонии.

Политика Захарова обвинила генсека ООН в попустительстве США в визовом скандале Москва выразила решительный протест фактами невыдачи американской стороной виз российским делегатам на сессию Генеральной Ассамблеи ООН в сентябре нынешнего года, МИД России назвал ситуацию возмутительной, охарактеризовав произошедшее как саботаж.

Политика Сенаторы назвали церемонией уголовное дело на Украине из-за поезда в Крым Уголовное дело, возбужденное на Украине из-за поезда в Крым, — церемония, направленная на попытку еще раз пересмотреть ситуацию вокруг полуострова, заявил РБК первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

Политика Лукашенко пригрозил «забрать» у России две трубы «Дружбы» Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что если Минск и Москва не смогут решить вопрос цены газа и нефти, то Минск будет искать альтернативные способы поставок, и пригрозил «забрать» две трубы нефтепровода «Дружба».

Экономика Власти России потратили 80 миллиардов рублей зря В рамках программы по поддержке малого и среднего бизнеса власти России с 2014-го по 2018 год потратили 80 миллиардов рублей.

Политика Сокуров отказался извиняться перед Кадыровым Российский режиссер Александр Сокуров отказался извиняться перед главой Чечни Рамзаном Кадыровым.