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Общество Скворцова ответила на критику Голиковой об оптимизации здравоохранения Министр здравоохранения России Вероника Скворцова прокомментировала заявление вице-премьера Татьяны Голиковой, которая признала неудовлетворительной работу во многих регионах по оптимизации здравоохранения.

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Политика В ГД оценили идею переговоров с Грузией в нормандском формате Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков высказался о предложении президента Грузии Саломе Зурабишвили провести переговоры с Россией в нормандском формате.

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Происшествия В посольстве подтвердили гибель российской пианистки в Венгрии Пианистка Элина Валиева умерла в Будапеште из-за утечки бытового года, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на российского дипломата в Венгрии.

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Политика Путин рассказал о контактах Германии и Польши перед Второй мировой Президент России Владимир Путин назвал антисемитской сволочью посла Польши в Берлине, который в 1938 году поддержал идею Гитлера о высылке евреев в африканские колонии.

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Политика В Кремле оценили увольнение журналистки, задавшей вопрос Путину В Кремле не знают причин увольнения журналистки Окружной телерадиокомпании «Ямал-Регион» Алисы Яровской, которая задала вопрос Владимиру Путину на большой ежегодной пресс-конференции.

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Авто BMW отзывает в России более 19 тысяч автомобилей Компания «БМВ Русланд Трейдинг» объявила об отзыве 19087 кроссоверов BMW X6 и BMW X6M, реализованных с сентября 2017 года по настоящее время.

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