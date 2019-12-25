Политика
Газета.RuКозак считает хорошим исходом выплату «Газпромом» Украине $2,9 млрд
Вице-премьер Дмитрий Козак прокомментировал решение о выплате "Газпромом" компенсации "Нафтогазу". Об этом сообщает телеканал "Россия 24".
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Общество
Скворцова ответила на критику Голиковой об оптимизации здравоохранения
Министр здравоохранения России Вероника Скворцова прокомментировала заявление вице-премьера Татьяны Голиковой, которая признала неудовлетворительной работу во многих регионах по оптимизации здравоохранения.
Кино
На премьеру «Вторжения» пришли две девушки Александра Петрова
Как сообщает сайт kp.ru, на показ пришли бывшая и новая девушки актера Александра Петрова, который сыграл в картине главную роль.
Политика
В ГД оценили идею переговоров с Грузией в нормандском формате
Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков высказался о предложении президента Грузии Саломе Зурабишвили провести переговоры с Россией в нормандском формате.
Политика
В США изучают возможности усилить позиции в Средиземноморье
Трубопровод, говорилось в материале, планируется проложить для транспортировки природного газа из Восточного Средиземноморья в Италию через греческую территорию, а принимая участие в проекте газопровода, правительство Греции идёт на сближение с Израилем и «предоставляет США шанс» составить конкуренцию России на европейском газовом рынке.
Происшествия
В посольстве подтвердили гибель российской пианистки в Венгрии
Пианистка Элина Валиева умерла в Будапеште из-за утечки бытового года, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на российского дипломата в Венгрии.
Происшествия
Суд оштрафовал участника акции 27 июля Раджабова
Общество
Суд отправил основателя Рунета Алексея Солдатова под домашний арест
Примечательно, что Солдатов является экс-заместителем главы Минсвязи России.
Наука
Генная терапия впервые защитила мышей от болезни Хокинга
Биологи из США разработали генную терапию, которая защитила мышей от бокового амиотрофического склероза (БАС), также известного как болезнь Стивена Хокинга.
Армия и оружие
Китай испытал способную поразить цели в США баллистическую ракету
Армия КНР провела испытания новой баллистической ракеты морского базирования, способной поразить цели на «всей территории США».
Финансы
Прогноз по рублю, доллару, евро и другим валютам от банков и инвесткомпаний
Многие крупные банки и инвестиционные компании периодически публикуют свои прогнозы по курсу рубля, доллара, евро, а также другим валютам.
Общество
В Госдуме предложено ввести «новогодний капитал» для пенсионеров
Заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов (ЛДПР) предложил коллегам ввести «новогодний капитал», сообщает 25 декабря RT.
Армия и оружие
Пентагон собирается перебросить войска на войну с Россией и Китаем
Шоу-бизнес
Бывшая жена Ивана Краско объявила о беременности
Политика
Путин рассказал о контактах Германии и Польши перед Второй мировой
Президент России Владимир Путин назвал антисемитской сволочью посла Польши в Берлине, который в 1938 году поддержал идею Гитлера о высылке евреев в африканские колонии.
Политика
В Крыму оценили реакцию Украины на поезд Санкт-Петербург — Симферополь
Напомним, украинская прокуратура возбудила уголовное дело в связи с прибытием в Крым пассажирского поезда из Санкт-Петербурга по Керченскому мосту.
Политика
Глава «Транснефти» ответил на угрозы Лукашенко «забрать» две трубы
Глава «Транснефти» Николай Токарев назвал угрозы президента Белоруссии Александра Лукашенко «забрать» две трубы нефтепровода «Дружба» политическими.
Экономика
ЦБ не отдаст Сбербанк бесплатно
Глава ЦБ Эльвира Набиуллина подтвердила существование дискуссий о необходимости передачи контрольного пакета акций Сбербанка от ЦБ правительству.
Происшествия
У задержанного генерала ФТС обнаружили золотые слитки и дорогие часы
В ходе обысков у генерал-лейтенанта Федеральной таможенной службы (ФТС) Александра Кизлыка следователи обнаружили крупные денежные средства, слитки золота и часы люксовых брендов.
Политика
В Кремле оценили увольнение журналистки, задавшей вопрос Путину
В Кремле не знают причин увольнения журналистки Окружной телерадиокомпании «Ямал-Регион» Алисы Яровской, которая задала вопрос Владимиру Путину на большой ежегодной пресс-конференции.
Политика
Путин усомнился в ощущении россиянами перемен к лучшему
Президент России Владимир Путин заявил, что не уверен в том, что у большинства россиян сейчас есть ощущение перемен к лучшему после начала реализации национальных проектов.
Авто
BMW отзывает в России более 19 тысяч автомобилей
Компания «БМВ Русланд Трейдинг» объявила об отзыве 19087 кроссоверов BMW X6 и BMW X6M, реализованных с сентября 2017 года по настоящее время.
Здоровье
Бывшей королеве красоты удалили часть черепа после инсульта
Бывшей королеве красоты удалили часть черепа после того, как у нее случился разрыв аневризмы головного мозга.
Происшествия
Москвич отдал драгоценности за два миллиона фальшивых долларов
Полицейские северо-запада Москвы задержали мужчину, который, по версии следствия, отдал пенсионеру два миллиона долларов из "банка приколов" в качестве займа под коллекцию драгоценностей, сообщил в среду начальник пресс-службы столичного главка МВД Владимир Васенин.
Политика
Стала известна единственная просьба Ельцина к Путину перед уходом
Экс-президент РФ Борис Ельцин перед уходом со своей должности попросил преемника Владимира Путина сохранить Россию.
Общество
Алена Водонаева выступила против рождения детей в нищете
Актриса и телеведущая Алена Водонаева призвала россиянок подумать о том, стоит ли рожать детей для государства, которое даже не думает о них заботиться.
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк останется в клинике на Новый год
После интенсивного лечения звезду «Моей прекрасной няни» перевели в реабилитационный центр, где ей и придется встретить Новый год.