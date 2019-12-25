Вице-премьер Дмитрий Козак прокомментировал решение о выплате "Газпромом" компенсации "Нафтогазу". Об этом сообщает телеканал "Россия 24".

Политика Захарова обвинила генсека ООН в попустительстве США в визовом скандале Москва выразила решительный протест фактами невыдачи американской стороной виз российским делегатам на сессию Генеральной Ассамблеи ООН в сентябре нынешнего года, МИД России назвал ситуацию возмутительной, охарактеризовав произошедшее как саботаж.

Общество В Госдуме предложили выплачивать пенсионерам «новогодний капитал» Зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов обратился к министру труда и социальной защиты Максиму Топилину с инициативой создания «новогоднего капитала» для одиноких российских пенсионеров, пишет в среду, 25 декабря, RT.

Авто На продажу выставили русский Tesla Cybertruck Как выяснилось, сделать столь точную копию нового пикапа американской компании получилось из простой вазовской «девятки» ценой примерно 50 – 60 тыс. рублей.

Экономика ЦБ не отдаст Сбербанк бесплатно Глава ЦБ Эльвира Набиуллина подтвердила существование дискуссий о необходимости передачи контрольного пакета акций Сбербанка от ЦБ правительству.

Политика Песков рассказал о грядущей встрече Путина с бизнесменами Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о встрече Владимира Путина с представителями деловых кругов, которая состоится в среду, 25 декабря.

Общество Алена Водонаева выступила против рождения детей в нищете Актриса и телеведущая Алена Водонаева призвала россиянок подумать о том, стоит ли рожать детей для государства, которое даже не думает о них заботиться.

Общество Скворцова ответила на критику Голиковой об оптимизации здравоохранения Министр здравоохранения России Вероника Скворцова прокомментировала заявление вице-премьера Татьяны Голиковой, которая признала неудовлетворительной работу во многих регионах по оптимизации здравоохранения.