Политика
Газета.RuКозак считает хорошим исходом выплату «Газпромом» Украине $2,9 млрд
Вице-премьер Дмитрий Козак прокомментировал решение о выплате "Газпромом" компенсации "Нафтогазу". Об этом сообщает телеканал "Россия 24".
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Политика
Захарова обвинила генсека ООН в попустительстве США в визовом скандале
Москва выразила решительный протест фактами невыдачи американской стороной виз российским делегатам на сессию Генеральной Ассамблеи ООН в сентябре нынешнего года, МИД России назвал ситуацию возмутительной, охарактеризовав произошедшее как саботаж.
Происшествия
Обвинение просит 3,5 года колонии участнику акции 27 июля Раджабову
Армия и оружие
Эрдоган заявил о 2 тыс. бойцов ЧВК Вагнера в Ливии
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в Ливии находятся 2 тыс. наемников из частной военной компании (ЧВК) Вагнера.
Футбол
Игрок «Вест Хэма» предлагает снимать с клубов очки за расизм фанатов
Футболист «Вест Хэма» Майкл Антонио предлагает радикальные меры по борьбе с расизмом.
Общество
В Госдуме предложили выплачивать пенсионерам «новогодний капитал»
Зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов обратился к министру труда и социальной защиты Максиму Топилину с инициативой создания «новогоднего капитала» для одиноких российских пенсионеров, пишет в среду, 25 декабря, RT.
Происшествия
При жесткой посадке Ми-8 в Красноярском крае пострадали шесть человек
Хоккей
КХЛ. «Динамо» впервые в сезоне победило ЦСКА
Футбол
Названа зарплата Кавани в «Атлетико»
Общество
Первую серийную атомную подлодку проекта «Ясень-М» спустили на воду
Первую серийную атомную подлодку "Новосибирск" модернизированного проекта "Ясень-М" спустили на воду на предприятии "Севмаш" в Северодвинске, сообщило Минобороны.
Авто
На продажу выставили русский Tesla Cybertruck
Как выяснилось, сделать столь точную копию нового пикапа американской компании получилось из простой вазовской «девятки» ценой примерно 50 – 60 тыс. рублей.
Транспорт
Из Севастополя отправился первый поезд в Санкт-Петербург
Поезд «Таврия», прибывший накануне в Севастополь из Санкт-Петербурга, отправился обратно днем 25 декабря.
Экономика
ЦБ не отдаст Сбербанк бесплатно
Глава ЦБ Эльвира Набиуллина подтвердила существование дискуссий о необходимости передачи контрольного пакета акций Сбербанка от ЦБ правительству.
Политика
Песков рассказал о грядущей встрече Путина с бизнесменами
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о встрече Владимира Путина с представителями деловых кругов, которая состоится в среду, 25 декабря.
Общество
Алена Водонаева выступила против рождения детей в нищете
Актриса и телеведущая Алена Водонаева призвала россиянок подумать о том, стоит ли рожать детей для государства, которое даже не думает о них заботиться.
Общество
Скворцова ответила на критику Голиковой об оптимизации здравоохранения
Министр здравоохранения России Вероника Скворцова прокомментировала заявление вице-премьера Татьяны Голиковой, которая признала неудовлетворительной работу во многих регионах по оптимизации здравоохранения.
Экономика
Костин заявил о сложностях при приватизации ВТБ из-за санкций
Вариантов приватизации ВТБ немного, поскольку госбанк находится под санкциями. Об этом в среду, 25 декабря, заявил глава ВТБ Андрей Костин.
Армия и оружие
Корабли ВМФ РФ держали под прицелом израильские F-16
По сообщению портала «Discover24», который ссылается на сообщения неназванных СМИ, корабли российского ВМФ, находящиеся в территориальных водах Сирии, предотвратили атаку израильской авиации.
Армия и оружие
Китай испытал способную поразить цели в США баллистическую ракету
Армия КНР провела испытания новой баллистической ракеты морского базирования, способной поразить цели на «всей территории США».
Фигурное катание
Навка: Загитова двое суток не спит и не ест
Политика
Путин уволил пять генералов МВД, МЧС и СК
Владимир Путин уволил пять генералов, в том числе начальника УВД на Московском метрополитене Николая Савченко.
Футбол
Яшин вошел в сборную всех времен, Роналду – нет
Легендарный голкипер сборной СССР Лев Яшин вошел в состав команды всех времен по версии испанской газеты AS.
Шоу-бизнес
Охлобыстин заявил, что при пожаре первой спасет жену
Актер объяснил публике свою позицию Героем нового выпуска программы "Судьба человека" стал Иван Охлобыстин.
Армия и оружие
Шойгу оценил систему подготовки офицеров в России
Глава Министерства обороны России Сергей Шойгу рассказал о ситуации с подготовкой российских офицеров.
Общество
Учительница из Испании преподала анатомию на своем теле
В Испании учительница шокировала детей необычным уроком анатомии. Она преподавала занятие на своем теле.
Космос
Китай готовит ракету-носитель для экспедиций на Луну и Марс
На китайском космодроме Вэньчан, который расположен в южной островной провинции Хайнань, завершаются приготовления к третьему запуску крупнейшей ракеты-носителя CZ-5 («Чаньжэн-5»), сообщает 23 декабря Синьхуа со ссылкой на информацию от Государственного космического управления КНР.