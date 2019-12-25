Политика

Газета.RuГазета.RuКозак считает хорошим исходом выплату «Газпромом» Украине $2,9 млрд

Вице-премьер Дмитрий Козак прокомментировал решение о выплате "Газпромом" компенсации "Нафтогазу". Об этом сообщает телеканал "Россия 24".
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Российский политик. Заместитель председателя правительства Российской Федерации с 14 октября 2008 года. Министр регионального развития Российской Федерации.
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