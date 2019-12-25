Политика
Газета.RuКозак считает хорошим исходом выплату «Газпромом» Украине $2,9 млрд
Вице-премьер Дмитрий Козак прокомментировал решение о выплате "Газпромом" компенсации "Нафтогазу". Об этом сообщает телеканал "Россия 24".
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Кино
Опубликован список кинозвезд с самыми высокими гонорарами
Список кинозвезд с самыми высокими гонорарами был опубликован на сайте Just Jared.
Политика
Зеленский подписал закон о запрете импорта электроэнергии из России
Президент Украины Владимир Зеленский утвердил поправки в закон "О рынке электрической энергии", запрещающие импорт электроэнергии из России по двусторонним договорам.
Общество
Пассажирам верхних полок в поездах разрешили сидеть на нижних местах
Единоборства
Федор Емельяненко поделился мнением о предстоящем бое
Российский боец смешанного стиля (ММА) Федор Емельяненко поделился мнением о своем следующем бое против американца Куинтона Джексона, передает РИА "Новости".
Политика
Путин усомнился в ощущении перемен к лучшему у россиян
Ключевой результат, которого предстоит добиться в результате реализации национальных проектов, — это реальные перемены к лучшему в жизни людей, однако пока большинство россиян вряд ли их ощущают.
Политика
Путин уволил пять генералов МВД, СК и МЧС
Президент России Владимир Путин освободил от занимаемых должностей несколько руководителей МВД, СК, ФСИН и МЧС.
Космос
В БФУ поставили под сомнение безграничность Вселенной
Астрофизики Балтийского федерального университета имени Канта Артем Асташенок и Александр Тепляков предложили теорию, согласно которой у Вселенной есть границы и нет тёмной энергии.
Общество
Голикова заявила о рекордно низком уровне младенческой смертности
В России за десять месяцев 2019 года зафиксирован рекордно низкий уровень младенческой смертности.
Происшествия
Суд признал хакеров виновными во взломе электронных систем РЖД и S7
Басманный суд Москвы счел доказанной вину трех участников преступного сообщества, взломавшего базы РЖД и S7 для махинаций с фиктивным возвратом билетов.
Происшествия
Суд в Москве арестовал двух таможенников по делу генерала ФТС
Басманный суд Москвы в среду заключил под стражу двух фигурантов уголовного дела начальника управления таможенного дознания генерал-лейтенанта ФТС России Александра Кизлыка, обвиняемого в злоупотреблении полномочиями, еще один отправлен под домашний арест.
Здоровье
Бывшей королеве красоты удалили часть черепа
Общество
Гуцериев прибыл на встречу с Путиным на фоне сообщений об обысках
Бизнесмен Михаил Гуцериев прибыл в Кремль для участия во встрече президента России с представителями крупного бизнеса, передает корреспондент РБК.
Политика
Козак считает возможным компромисс с ЕС по «Северному потоку-2»
Вице-премьер России Дмитрий Козак заявил в интервью телеканалу «Россия-24», что США будет усиливать давление на «Северный поток-2».
Общество
Королева Елизавета II прибыла на рождественскую службу без мужа
Британская королева Елизавета II в сопровождении родственников приехала на рождественскую службу, которая проходит в церкви в поместье Сандрингем.
Гаджеты
Названы самые продаваемые смартфоны в мире
Сотрудники издания Counterpoint рассекретили глобальный рейтинг самых продаваемых смартфонов.
Политика
Охотники на душманов: самые сложные операции СССР в Афганистане
Через три месяца после входа в Афганистан советские военачальники перешли к активным действиям по нейтрализации отрядов Панджшерского Льва, как называли Масуда сами душманы.
Политика
В Кремле прокомментировали слова Лукашенко о Путине и Медведеве
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. прокомментировал слова белорусского лидера Александра Лукашенко о разнице в подходах Владимира Путина и Дмитрия Медведева в отношении Белоруссии.
Армия и оружие
Украина продала США корабль с лазерной пушкой
После раздела Черноморского флота в 1995 году Украина продала США танкер вспомогательного флота «Диксон» по цене металлолома.
Гаджеты
В продажу поступили «умные» часы Xiaomi Youpin стоимостью 17 долларов
В продажу на рынок КНР поступили «умные» часы Xiaomi Youpin стоимостью 17 долларов, что дешевле даже фирменного фитнес-браслета китайской марки.
Технологии
В «Билайне» рассказали об использовании москвичами смартфонов во время пробок
Во время пробок жители Москвы чаще всего используют смартфоны для просмотра социальных сетей (54,5%), видео на YouTube и Rutube (35,5%) и общения в мессенджерах (9%).
Здоровье
В Липецке открылся центр амбулаторной онкологической помощи
Центр амбулаторной онкологической помощи открылся на базе Липецкой городской больницы №3 «Свободный Сокол» 25 декабря, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации Липецкой области.
Игры
В Microsoft Store появилась поддельная The Legend of Zelda: Breath of the Wild
Как выяснилос, ещё 17 декабря в Microsoft Store появилась игра под названием The Legend of Zelda: Breath of the Wild, которая также позаимствовала у игры от Nintendo ключевой арт для обложки.
Кино
В России покажут отреставрированную версию «Иронии судьбы»
Телеканал "Россия" отреставрировал фильм режиссера Эльдара Рязанова "Ирония судьбы, или С легким паром!" и впервые покажет новую версию знаменитой кинокартины в Full HD качестве.
Энергетика
Козак рассказал о росте цен на бензин
Ранее стало известно, что цены на бензин в 2019 году показали самый низкий рост, а на дизельное топливо – за последние 10 лет.