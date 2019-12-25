Экономика
Газета.RuКозак считает хорошим исходом выплату «Газпромом» Украине $2,9 млрд
Вице-премьер Дмитрий Козак прокомментировал решение о выплате "Газпромом" компенсации "Нафтогазу". Об этом сообщает телеканал "Россия 24".
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Общество
Сотрудника ФБК Руслана Шаведдинова отправили служить на Новую Землю
Сотрудник Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Руслан Шаведдинов пропал после обыска и допроса.
Политика
Путин усомнился в ощущении перемен к лучшему у большинства россиян
Президент России Владимир Путин не уверен в том, что большинство россиян ощущают перемены к лучшему в результате реализации национальных проектов.
Происшествия
Второй за день вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку
По данным пресс-службы, вертолет Ми-8 (Комиавиатранс), следовавший по маршруту "Усинск - Северная Хаяха" совершил вынужденную посадку в 1,5 км от буровой Северная Хаяха.
Общество
В Госдуме предложили выплачивать пенсионерам «новогодний капитал»
Зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов обратился к министру труда и социальной защиты Максиму Топилину с инициативой создания «новогоднего капитала» для одиноких российских пенсионеров, пишет в среду, 25 декабря, RT.
Шоу-бизнес
В Сети обсуждают расставание Пелагеи и Ивана Телегина
Некоторое время назад пользователи Сети начали обсуждать вероятное расставание отечественной фолк-рок-певицы Пелагеи со вторым супругом, хоккеистом Иваном Телегиным.
Финансы
Доходность по рублевым вкладам в 2020 году может опуститься ниже 5%
Интерес людей с накоплениями в районе 1-2 млн руб. будет смещаться от простых банковских вкладов в сторону инвестиционных продуктов, отметил глава банка.
Политика
Зеленский подписал закон о запрете импорта электроэнергии из России
Ранее Верховная рада Украины отклонила проект постановления об отмене ранее принятого законопроекта «О внесении изменений в закон о рынке электрической энергии», который предусматривает запрет импорта по двусторонним договорам электрической энергии из России.
Здоровье
Внесены изменения в бюджет Территориального фонда ОМС Татарстана
Сегодня на заседании парламента депутаты рассмотрели республиканский законопроект о внесении изменений в Закон Республики Татарстан «О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Татарстан на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов».
Общество
Завершена укладка труб на сербском участке «Турецкого потока»
Шоу-бизнес
Памятник с могилы Жанны Фриске оказался в ресторане
Сестра покойной певицы обнаружила в одном из кафе, расположенных в Подмосковье, скульптуру, очень похожую на ту, которая установлена на могиле Жанны Фриске.
Кино
«КиноПоиск» составил список лучших фильмов 2019 года
Аналитики учитывали оценки, которые пользователи ставили вышедшим в 2019 году фильмам, и назвали самые лучшие картины уходящего года.
Транспорт
Из Севастополя в Санкт-Петербург отправился первый поезд
Общество
Роскомнадзор попросил суд заблокировать два сервиса электронной почты
В реестр организаторов распространения информации (ОРИ) компании Heinlein Support GmbH (владеет платным почтовым сервисом Mailbox.org) и SCRYPTmail LLC (управляет почтовым сервисом Scryptmail.com) пока не включены, хотя требование о предоставлении необходимых данных Роскомнадзор направил им еще во втором квартале 2019 года.
Политика
МИД Польши отреагирует на слова Путина о политике республики в 1930-х
МИД Польши после рождественских праздников изучит слова президента России Владимира Путина о политике республики в 1930-х годах и роли занимавшего тогда пост посла в Германии Юзефа Липского, заявил РИА Новости представитель польского внешнеполитического ведомства.
Происшествия
Избитую в Ингушетии девочку выписали из больницы
Авто
На продажу выставили русский Tesla Cybertruck
«Русский Tesla Cybertruck», построенный в Москве авторами YouTube-канала «Пушка Гараж», продают на «Авто.ру».
Политика
Украинский кабмин провел экстренное заседание по газовым переговорам
Во вторник, 24 декабря, кабинет министров Украины собрался на экстренное заседание по вопросу газовых переговоров с Россией.
Кино
Фонд кино утвердил проекты, которые получат господдержку в РФ
"Совет Фонда кино утвердил перечень организаций кинематографии, которым будет оказана поддержка в целях производства национальных фильмов для детской и семейной аудитории, а также уникальных авторских национальных анимационных фильмов ведущих российских режиссеров-мультипликаторов", - говорится в сообщении.
Здоровье
Врачи назвали три «золотых правила» оздоровления кишечника
Эксперт назвал три «золотых правила» оздоровления кишечника человека.
Энергетика
Новак сообщил, что вопрос цены на газ для Белоруссии еще обсуждается
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в 2020 году страна намерена закупить у РФ около 20 млрд куб. м газа и 24-25 млн тонн нефти.
Общество
«Газпром» может подать в суд на швейцарского подрядчика «Северного потока – 2»
Оператор будущего «Северного потока – 2» компания «Газпром» может подать в суд на приостановивших работу над трубопроводом из-за угрозы санкций США швейцарских подрядчиков.
Футбол
Директор «Читы»: если не будет реформы ПФЛ, футбол на востоке, скорее всего, умрёт
Директор «Читы» Алексей Тихоньких поделился мнением о возможной реформе первенства ПФЛ в сезоне-2020/21.
Шоу-бизнес
Фадеев удивлен тому, что Наргиз презирает Россию
Максим Фадеев прокомментировал слова Наргиз о России, пишет издание Super.
Армия и оружие
Эрдоган сообщил о 2 тысячах бойцов ЧВК «Вагнер» в Ливии
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в среду заявил, что в Ливии действуют 2 тысячи бойцов частной военной компании (ЧВК) "Вагнер", сообщает агентство "Анадолу".
Общество
Скворцова ответила на критику Голиковой об оптимизации здравоохранения
Министр здравоохранения России Вероника Скворцова прокомментировала заявление вице-премьера Татьяны Голиковой, которая признала неудовлетворительной работу во многих регионах по оптимизации здравоохранения.
Общество
Синоптик предупредил о новой волне тепла в новогоднюю ночь в Москве
Новогодняя ночь в столице будет теплой, сообщил агентству "Москва" замруководителя ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков.
Политика
Умер легендарный советский генерал Махмут Гареев
Экономика
Кабмин обсуждает выход Банка России из капитала Сбербанка
В правительстве обсуждается выход Банка России из капитала Сбербанка.