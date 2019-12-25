Экономика
Газета.RuКозак считает хорошим исходом выплату «Газпромом» Украине $2,9 млрд
Вице-премьер Дмитрий Козак прокомментировал решение о выплате "Газпромом" компенсации "Нафтогазу". Об этом сообщает телеканал "Россия 24".
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В России покажут отреставрированную версию «Иронии судьбы»
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В России вспоминают жертв авиакатастрофы Ту-154 под Сочи
Политика
Песков ответил на слова Лукашенко о дороговизне российской нефти
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал высказывания белорусского лидера Александра Лукашенко о дороговизне российской нефти, сообщает ТАСС.
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Умерла автор главной песни сериала «Друзья» Алли Уиллис
За особый вклад в музыкальную культуру Алли Уиллис вошла в Зал славы авторов песен.
Общество
В Госдуме предложили выплачивать пенсионерам «новогодний капитал»
Зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов обратился к министру труда и социальной защиты Максиму Топилину с инициативой создания «новогоднего капитала» для одиноких российских пенсионеров, пишет в среду, 25 декабря, RT.
Общество
Россия может обойти санкции США против «Северного потока-2»
Антироссийские санкции США, которые распространяются и на других участников строительства газопровода "Северный поток-2", можно обойти, используя мощности трубопровода Eugal, считают эксперты.
Шоу-бизнес
Лере Кудрявцевой удалили грудные импланты
Подробнее напишу на днях и расскажу вам о «болезни грудных имплантов».
Политика
ФЕОР поддержала Путина в оценке посла Польши в нацистской Германии
Глава Федерации еврейских общин России (ФЕОР) Александр Борода поблагодарил президента России Владимира Путина за слова в адрес польского посла, поддержавшего лидера нацистской Германии Адольфа Гитлера в 1938 году.
Политика
Путин призвал правительство сделать все для улучшения жизни россиян
Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что одна из главных целей реализуемых нацпроектов — это повышение уровня жизни россиян.
Происшествия
В Петербурге курьер по доставке еды попытался изнасиловать клиентку
Полиция задержала курьера по доставке еды из ресторана быстрого питания по подозрению в попытке изнасиловать девушку, сделавшую заказ, сообщает в среду пресс-служба ГУМВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленобласти.
Происшествия
В Великом Новгороде полиция отказалась искать пропавшего подростка
В Следственном комитете сообщили что в городе Великий Новгород представители полиции отказались в помощи матери найти её пропавшего подростка.
Общество
Матвиенко не исключает отмены НДФЛ для малоимущих
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко считает возможным освободить от НДФЛ малоимущих.
Хоккей
Овечкин встретил католическое Рождество в резиденции Трампа
В ночь католического Рождества капитан "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин вместе с супругой Анастасией нанес визит президенту Соединенных Штатов Дональду Трампу.
Общество
Производители отказываются отвечать за гаджеты с российским ПО
Бизнес просит Путина отклонить закон о предустановке российского ПО По словам представителя РАТЭК Антона Гускова, сейчас ответственность за качество и стабильность работы лежит на производителях, импортерах и ритейлерах техники.
Политика
МИД России исключил введение санкций против части американцев
Заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков в интервью «Интерфаксу», говоря об ответных мерах на санкции США в отношении газопровода «Северный поток-2», заявил, что Москва не намерена вводить ограничения против американского бизнеса, работающего на территории России.
Общество
Состояние Галины Волчек резко ухудшилось
Состояние 86-летней Галины Волчек резко ухудшилось. У худрука театра "Современник" прогрессирует пневмония.
Происшествия
Число пострадавших при жёсткой посадке Ми-8 увеличилось до 16
Шоу-бизнес
Экс-жена Ивана Краско ждет ребенка от его предполагаемого сына
Бывшая супруга Ивана Краско может быть беременна от его сына.
Культура
Кинокритики выбрали лучшие российские сериалы 2019 года
Сериал «Шторм» Борис Хлебникова критики назвали лучшим российским сериалом года.
Общество
Работу аэропортов обвалил тест «суверенного рунета»
С тестированием «суверенного рунета» может быть связан масштабный сбой в работе интернета, который парализовал работу нескольких российских аэропортов и авиакомпаний.
Автоспорт
Квят объяснил, как нужно бороться с похмельем
В поздравлении отечественный гонщик поделился советами, как бороться с похмельем, если выпил в праздник слишком много крепких напитков.
Армия и оружие
Путин назвал Россию единственным обладателем гиперзвукового оружия
Политика
Грузия высказалась за переговоры с РФ по примеру нормандского формата
Тбилиси рассматривает вариант ведения переговоров с Москвой по примеру нормандского формата, заявила во вторник, 24 декабря, грузинский президент Саломе Зурабишвили в интервью Первому каналу Общественного вещателя Грузии.
Общество
Правительство одобрило план приватизации на 2020-2022 годы
Правительство на итоговом заседании одобрило план приватизации на 2020-2022 годы, сообщили в пресс-службе кабмина.
Игры
В сети появилась обложка демоверсии ремейка Final Fantasy VII
На агрегаторе Gamstat появилась обложка демоверсии ремейка Final Fantasy VII.
Происшествия
В Петрозаводске водитель насмерть сбил женщину и скрылся с места ДТП
Водитель «УАЗ Патриот», двигаясь по проспекту вверх, насмерть сбил 48-летнюю женщину, которая перебегала дорогу в неположенном месте.