Вице-премьер Дмитрий Козак прокомментировал решение о выплате "Газпромом" компенсации "Нафтогазу". Об этом сообщает телеканал "Россия 24".

Общество В Госдуме предложили выплачивать пенсионерам «новогодний капитал» Зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов обратился к министру труда и социальной защиты Максиму Топилину с инициативой создания «новогоднего капитала» для одиноких российских пенсионеров, пишет в среду, 25 декабря, RT.

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Происшествия В Петербурге курьер по доставке еды попытался изнасиловать клиентку Полиция задержала курьера по доставке еды из ресторана быстрого питания по подозрению в попытке изнасиловать девушку, сделавшую заказ, сообщает в среду пресс-служба ГУМВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Происшествия В Великом Новгороде полиция отказалась искать пропавшего подростка В Следственном комитете сообщили что в городе Великий Новгород представители полиции отказались в помощи матери найти её пропавшего подростка.

Хоккей Овечкин встретил католическое Рождество в резиденции Трампа В ночь католического Рождества капитан "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин вместе с супругой Анастасией нанес визит президенту Соединенных Штатов Дональду Трампу.

Общество Производители отказываются отвечать за гаджеты с российским ПО Бизнес просит Путина отклонить закон о предустановке российского ПО По словам представителя РАТЭК Антона Гускова, сейчас ответственность за качество и стабильность работы лежит на производителях, импортерах и ритейлерах техники.

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Общество Работу аэропортов обвалил тест «суверенного рунета» С тестированием «суверенного рунета» может быть связан масштабный сбой в работе интернета, который парализовал работу нескольких российских аэропортов и авиакомпаний.

Автоспорт Квят объяснил, как нужно бороться с похмельем В поздравлении отечественный гонщик поделился советами, как бороться с похмельем, если выпил в праздник слишком много крепких напитков.