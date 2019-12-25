Вице-премьер Дмитрий Козак прокомментировал решение о выплате "Газпромом" компенсации "Нафтогазу". Об этом сообщает телеканал "Россия 24".

Биатлон Объявлен состав сборной России на январские этапы Кубка IBU На официальном сайте Союза биатлонистов России (СБР) был опубликован список биатлонистов, которые будут защищать честь России на январских этапах Кубка Международного союза биатлонистов (IBU).

Гаджеты Назван самый продаваемый в мире смартфон Смартфон iPhone XR стал самым популярным в мире в третьем квартале по данным аналитической компании Counterpoint Research.Как сообщает Ufanotes.ru со ссылкой на ToDay News Ufa, по данным аналитиков в третьем квартале 2019 года американская компания Apple реализовала такое количество iPhone XR, что это составило 3% от общего объема продаж смартфонов в мире.

Общество Первую серийную атомную подлодку «Новосибирск» спустили на воду Первая серийная атомная подводная лодка (АПЛ) «Новосибирск», входящая в проект 885М «Ясень-М», была спущена на воду на верфи «Севмаш» в Северодвинске Архангельской области.

Происшествия Пьяный экс-полицейский ворвался с ножом в мэрию уральского города Как заявил глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, бывший силовик из ревности напал на свою жену — работницу мэрии города, а также угрожал её коллеге ножом.

Политика МИД России исключил введение санкций против части американцев Заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков в интервью «Интерфаксу», говоря об ответных мерах на санкции США в отношении газопровода «Северный поток-2», заявил, что Москва не намерена вводить ограничения против американского бизнеса, работающего на территории России.

Общество В Госдуме предложили создать «новогодний капитал» Зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов направил министру труда и социальной защиты Максиму Топилину обращение с инициативой создать "новогодний капитал".

Политика Песков рассказал о согласовании дорожных карт Правительство РФ вложило много труда в согласование дорожных карт, заявил официальный представитель президента России Дмитрий Песков.

Общество Голикова считает проведение оптимизации здравоохранения ужасным Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что оптимизация здравоохранения во многих регионах России проведена ужасно, сообщает телеканал «Россия-1».

Политика Правозащитник из Екатеринбурга попросил МВД завести дело на Путина Юрист и правозащитник из Екатеринбурга Никита Томилов подал в МВД заявление с просьбой завести дело на президента РФ Владимира Путина по статье 210 УК РФ (Организация преступного сообщества или участие в нем).

Авто Nissan запатентовал новый седан Nissan Sentra в России Какие агрегаты достанутся седану в России, пока неясно – если Nissan все же решит вернуть модель на наш рынок, ему еще предстоит пройти сертификацию и получить Одобрение типа транспортного средства (ОТТС).