Экономика
Газета.RuКозак считает хорошим исходом выплату «Газпромом» Украине $2,9 млрд
Вице-премьер Дмитрий Козак прокомментировал решение о выплате "Газпромом" компенсации "Нафтогазу". Об этом сообщает телеканал "Россия 24".
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Объявлен состав сборной России на январские этапы Кубка IBU
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Юрист и правозащитник из Екатеринбурга Никита Томилов подал в МВД заявление с просьбой завести дело на президента РФ Владимира Путина по статье 210 УК РФ (Организация преступного сообщества или участие в нем).
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Умерла автор главной песни сериала «Друзья» Алли Уиллис
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Синоптик предупредил о новой волне тепла в новогоднюю ночь в Москве
Новогодняя ночь в столице будет теплой, сообщил агентству "Москва" замруководителя ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков.