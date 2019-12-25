Политика
Газета.RuКозак считает хорошим исходом выплату «Газпромом» Украине $2,9 млрд
Вице-премьер Дмитрий Козак прокомментировал решение о выплате "Газпромом" компенсации "Нафтогазу". Об этом сообщает телеканал "Россия 24".
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Футбол
«Ливерпуль» сыграет один матч АПЛ с золотой эмблемой клубного ЧМ
Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» попросил руководство АПЛ разрешить эмблему победителей клубного чемпионата мира на форме команды.
Политика
Путин уволил пять генералов МВД, СК и МЧС
Президент России Владимир Путин освободил от занимаемых должностей несколько руководителей МВД, СК, ФСИН и МЧС.
Транспорт
В Севастополь прибыл первый пассажирский поезд из Санкт-Петербурга
На железнодорожный вокзал Севастополя прибыл первый пассажирский поезд из Санкт-Петербурга.
Политика
Зеленский подписал закон о запрете импорта электроэнергии из России
Президент Украины Владимир Зеленский утвердил поправки в закон "О рынке электрической энергии", запрещающие импорт электроэнергии из России по двусторонним договорам.
Автоспорт
Жена Шумахера обратилась к болельщикам
Общество
Роскомнадзор попросил суд заблокировать два сервиса электронной почты
В реестр организаторов распространения информации (ОРИ) компании Heinlein Support GmbH (владеет платным почтовым сервисом Mailbox.org) и SCRYPTmail LLC (управляет почтовым сервисом Scryptmail.com) пока не включены, хотя требование о предоставлении необходимых данных Роскомнадзор направил им еще во втором квартале 2019 года.
Авто
Suzuki принимает заказы на маленький кроссовер Hustler
Компания Suzuki начала прием заявок на кроссовер Hustler второго поколения.
Единоборства
Квинтон Джексон набрал 11 килограммов мышц перед боем с Емельяненко
Американец Квинтон Джексон набрал 11 килограммов мышц для поединка с россиянином Федором Емельяненко, который состоится в Японии 29 декабря.
Происшествия
Суд в Москве арестовал двух таможенников по делу генерала ФТС
Басманный суд Москвы в среду заключил под стражу двух фигурантов уголовного дела начальника управления таможенного дознания генерал-лейтенанта ФТС России Александра Кизлыка, обвиняемого в злоупотреблении полномочиями, еще один отправлен под домашний арест.
Шоу-бизнес
Состояние госпитализированной Галины Волчек резко ухудшилось
Шоу-бизнес
Гоген Солнцев собрался оставить пожилую супругу на Новый год одну
Футбол
РУСАДА в ноябре тестировало игроков только одного клуба РПЛ
Четыре футболиста "Краснодара" были протестированы Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) в ноябре.
Кино
Джеки Чан едва не утонул на съемках нового боевика
Звезда многочисленных боевиков, актер Джеки Чан, который принципиально выполняет все трюки сам, едва не погиб на съемках фильма «Авангард».
Общество
Суд отправил под домашний арест бывшего замминистра связи Солдатова
Тверской районный суд Москвы отправил под домашний арест бывшего заместителя министра связи Алексея Солдатова, сообщила «Медуза» со ссылкой на два источника.
Происшествия
Один ребенок погиб и четверо пострадали при пожаре под Саратовом
«В настоящее время известно, что при пожаре пострадали дети из многодетной семьи», — сказано в сообщении на сайте администрации района.
Шоу-бизнес
Стало известно о расставании Пелагеи с мужем
В Сети появилась сенсационная информация о том, что известная певица, звезда шоу "Голос" Пелагея разъехалась со своим мужем, хоккеистом Иваном Телегиным.
Гаджеты
Названы самые продаваемые смартфоны в мире
Сотрудники издания Counterpoint рассекретили глобальный рейтинг самых продаваемых смартфонов.
Общество
«Исчезнувшего» сотрудника ФБК отправили служить на Новую Землю
Сотрудника Фонда борьбы с коррупцией Руслана Шаведдинова, который исчез после обыска у него дома в Москве, отправили служить в армии на Новую Землю.
Общество
Гуцериев прибыл на встречу с Путиным на фоне сообщений об обысках
Бизнесмен Михаил Гуцериев прибыл в Кремль для участия во встрече президента России с представителями крупного бизнеса, передает корреспондент РБК.
Армия и оружие
Российские корабли провели торпедные стрельбы на Балтике
Экипаж малого противолодочного корабля «Алексин» запустил учебную торпеду по корвету «Бойкий» на учениях Балтийского флота.
Происшествия
Бывшего сотрудника ОМВД РФ приговорили к пожизненному сроку
Бывший участковый уполномоченный ОМВД России по Колпинскому району Санкт-Петербурга Сергей Крохин приговорен к пожизненному лишению свободы за совершение мошенничеств и убийство шести человек.
Общество
Кейт Миддлтон обула принца Джорджа в кеды от бюджетной марки
Супруга принца Уильяма Кейт Миддлтон обула своего старшего сына, принца Джорджа, в обувь от недорогой марки.
Общество
Путин призвал дальше работать над снижением ставки по ипотеке
Президент России Владимир Путин заявил о необходимости продолжать работать над снижением ставки по ипотеке в стране.
Экономика
Правительство одобрило план приватизации на 2020-2022 годы
Правительство на итоговом заседании одобрило план приватизации на 2020-2022 годы, сообщили в пресс-службе кабмина.
Гаджеты
Intel готовит революционную систему охлаждения для ноутбуков
На выставке CES 2020 компания Intel покажет новый дизайн теплового модуля, который позволит на треть увеличить эффективность систем охлаждения ноутбуков.