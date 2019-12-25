Политика
ДождьКозак считает возможным компромисс с ЕС по «Северному потоку-2»
Вице-премьер России Дмитрий Козак заявил в интервью телеканалу «Россия-24», что США будет усиливать давление на «Северный поток-2». Однако, по его мнению, Европа заинтересована в своей энергетической безопасности, поэтому Россия сможет найти компромисс с ЕС по наложенным на газопровод ограничениям.
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Общество
Рособрнадзор анонсировал внедрение нейросетей на ЕГЭ
Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) в 2020 году планирует использовать систему распознавания лиц во время проведения Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в регионах для идентификации учащихся и предотвращения подмены личности.
Политика
Зеленский подписал закон о запрете импорта электроэнергии из России
Президент Украины Владимир Зеленский утвердил поправки в закон "О рынке электрической энергии", запрещающие импорт электроэнергии из России по двусторонним договорам.
Политика
Путин уволил пять генералов МВД, СК и МЧС
Президент России Владимир Путин освободил от занимаемых должностей несколько руководителей МВД, СК, ФСИН и МЧС.
Хоккей
Хет-трик защитника Зуба помог СКА обыграть «Барыс»
Политика
Путин рассказал о контактах Германии и Польши перед Второй мировой
Президент России Владимир Путин назвал антисемитской сволочью посла Польши в Берлине, который в 1938 году поддержал идею Гитлера о высылке евреев в африканские колонии.
Общество
В Госдуме предложили выплачивать пенсионерам «новогодний капитал»
Зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов обратился к министру труда и социальной защиты Максиму Топилину с инициативой создания «новогоднего капитала» для одиноких российских пенсионеров, пишет в среду, 25 декабря, RT.
Общество
Гуцериев прибыл на встречу с Путиным на фоне сообщений об обысках
Бизнесмен Михаил Гуцериев прибыл в Кремль для участия во встрече президента России с представителями крупного бизнеса, передает корреспондент РБК.
Транспорт
Маршруткам Петербурга разрешили поднять тариф до 50 рублей
Напомним, власти Петербурга решили поднять стоимость проезда в общественном транспорте с Нового года примерно на 25% — до 50 рублей в автобусах, троллейбусах и трамваях, до 55 рублей в метро.
Общество
Роскомнадзор попросил суд заблокировать два сервиса электронной почты
В реестр организаторов распространения информации (ОРИ) компании Heinlein Support GmbH (владеет платным почтовым сервисом Mailbox.org) и SCRYPTmail LLC (управляет почтовым сервисом Scryptmail.com) пока не включены, хотя требование о предоставлении необходимых данных Роскомнадзор направил им еще во втором квартале 2019 года.
Политика
Путин назвал ситуацию в экономике удовлетворительной
Президент России Владимир Путин заявил, что в России сохраняется устойчивая макроэкономическая ситуация, на низком уровне находятся инфляция и безработица, устойчив курс национальной валюты.
Экономика
Правительство обсуждает выход ЦБ из Сбербанка
Правительство России обсуждает вопрос выхода Центробанка из активов Сбербанка, рассказал журналистам первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов.
Происшествия
Российская пианистка Валиева погибла в Венгрии
В результате несчастного случая в Венгрии скончалась российская пианистка Элина Валиева.
Политика
Путин усомнился в ощущении перемен к лучшему у россиян
Ключевой результат, которого предстоит добиться в результате реализации национальных проектов, — это реальные перемены к лучшему в жизни людей, однако пока большинство россиян вряд ли их ощущают.
Политика
В Кремле прокомментировали слова Лукашенко о Путине и Медведеве
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. прокомментировал слова белорусского лидера Александра Лукашенко о разнице в подходах Владимира Путина и Дмитрия Медведева в отношении Белоруссии.
Политика
На Украине возбудили дело после проезда поезда через Крымский мост
Украинская прокуратура возбудила уголовное дело по факту прибытия поезда из Санкт-Петербурга в Крым через Крымский мост.
Политика
Эрдоган сообщил о 2 тысячах бойцов ЧВК «Вагнер» в Ливии
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в среду заявил, что в Ливии действуют 2 тысячи бойцов частной военной компании (ЧВК) "Вагнер", сообщает агентство "Анадолу".
Происшествия
Суд в Москве арестовал двух таможенников по делу генерала ФТС
Басманный суд Москвы в среду заключил под стражу двух фигурантов уголовного дела начальника управления таможенного дознания генерал-лейтенанта ФТС России Александра Кизлыка, обвиняемого в злоупотреблении полномочиями, еще один отправлен под домашний арест.
Армия и оружие
Китай испытал ракету, способную поразить любую цель в США
Народно-освободительная армия Китая испытала баллистическую ракету, которая способна поразить любую цель в США.
Игры
В Microsoft Store появилась поддельная The Legend of Zelda: Breath of the Wild
Как выяснилос, ещё 17 декабря в Microsoft Store появилась игра под названием The Legend of Zelda: Breath of the Wild, которая также позаимствовала у игры от Nintendo ключевой арт для обложки.
Политика
Охотники на душманов: самые сложные операции СССР в Афганистане
Через три месяца после входа в Афганистан советские военачальники перешли к активным действиям по нейтрализации отрядов Панджшерского Льва, как называли Масуда сами душманы.
Политика
Кабмин Украины провел экстренное заседание по газовым переговорам с РФ
В своем Telegram депутат Верховной рады от партии «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко сообщил, что кабинет министров провел экстренное совещание по газовым переговорам с РФ.
Гаджеты
В продажу поступили «умные» часы Xiaomi Youpin стоимостью 17 долларов
В продажу на рынок КНР поступили «умные» часы Xiaomi Youpin стоимостью 17 долларов, что дешевле даже фирменного фитнес-браслета китайской марки.
Происшествия
В Петрозаводске водитель насмерть сбил женщину и скрылся с места ДТП
Водитель «УАЗ Патриот», двигаясь по проспекту вверх, насмерть сбил 48-летнюю женщину, которая перебегала дорогу в неположенном месте.
Политика
Володин рассказал о важности точечных изменений в Конституции
«Ощущение у всех есть, что нам необходимо совершенствовать те направления, пускай точечно, но однозначно принесут пользу нашим гражданам» — резюмировал Володин, рассказав, что депутаты уже затрагивали эту тему с экспертами и фракциями Госдумы.
Армия и оружие
Корабли ВМФ РФ держали под прицелом израильские F-16
По сообщению портала «Discover24», который ссылается на сообщения неназванных СМИ, корабли российского ВМФ, находящиеся в территориальных водах Сирии, предотвратили атаку израильской авиации.
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