Политика

ДождьДождьКозак считает возможным компромисс с ЕС по «Северному потоку-2»

Вице-премьер России Дмитрий Козак заявил в интервью телеканалу «Россия-24», что США будет усиливать давление на «Северный поток-2». Однако, по его мнению, Европа заинтересована в своей энергетической безопасности, поэтому Россия сможет найти компромисс с ЕС по наложенным на газопровод ограничениям.
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Россия совместно с ЕС надеется найти решение ситуации вокруг «Северного потока-2»

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Украинская прокуратура возбудила уголовное дело по факту прибытия поезда из Санкт-Петербурга в Крым через Крымский мост.
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