Политика

ДождьДождьКозак считает возможным компромисс с ЕС по «Северному потоку-2»

Вице-премьер России Дмитрий Козак заявил в интервью телеканалу «Россия-24», что США будет усиливать давление на «Северный поток-2». Однако, по его мнению, Европа заинтересована в своей энергетической безопасности, поэтому Россия сможет найти компромисс с ЕС по наложенным на газопровод ограничениям.
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Россия совместно с ЕС надеется найти решение ситуации вокруг «Северного потока-2»

Коммерсантъ05:21

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Козак: США будут усиливать давление на «Северный поток-2»

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Вертолет Ми-8 аварийно сел в Красноярском крае

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Глава МИД Эстонии отметил, что открытие железнодорожного сообщения из материковой России в Крым являются «вопиющим нарушением суверенитета и территориальной целостности Украины».
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