Общество

ИнтерфаксИнтерфаксКозак сообщил, что «Северный поток 2» заработает в середине 2020 года

"Северный поток 2" заработает в середине 2020 года, сообщил журналистам вице-премьер РФ Дмитрий Козак. "В середине следующего года", - ответил Козак на соответствующий вопрос. Поставки газа по "Северному потоку 2" могут начаться в ближайшие месяцы, сообщил в среду глава Минэнерго РФ Александр Новак.
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с чего всё началось

«Северный поток - 2» заработает в середине 2020 года

Газопровод "Северный поток - 2" заработает в середине 2020 года. Об этом сообщил журналистам вице-премьер Дмитрий Козак.
ТАСС05:34

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«Северный поток - 2» заработает в середине 2020 года

ТАСС05:34

Козак сообщил, что «Северный поток 2» заработает в середине 2020 года

Интерфакс05:44

Власти назвали сроки начала работы «Северного потока — 2»

РБК05:58

Запуск «Северного потока-2» перенесли

Lenta.ru05:49

Козак рассказал о сроках запуска «Северного потока — 2»

RT на русском06:01

Газопровод «Северный поток - 2» начнет действовать в 2020 году

Газета.Ru05:54

Козак ответил на вопрос, когда заработает «Северный поток – 2»

REGNUM05:51
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Автоматически обработан 7061 источник, обновлено в 06:47, Вашингтон
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Основатель Group-IB рассказал о конфликте с таксистами в Москве

Генеральный директор и основатель компании Group-IB Илья Сачков рассказал о конфликте с таксистами в центре Москвы, в ходе которого он распылил газ в направлении одного из оппонентов.
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В Кремле прокомментировали опубликованное в СМИ видео убийства сирийца

Опубликованное в СМИ видео убийства сирийца не может иметь отношения к российским военным, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
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Зеленский пообещал вернуть оборудование на прибывшие из России корабли

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Появилось видео потасовки экспертов из США и с Украины на «России 1»

Украинский эксперт заявил, что никто не принес Украине больше вреда, чем Соединенные Штаты.
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Магазин сети «Лента» на Обводном канале опять загорелся

Пожар в магазине на Обводном канале произошёл 10 ноября 2018 года.
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Минздрав принял решение отложить вступление в силу приказа о новом порядке медосмотра для водителей.
Lenta.ru 06:35
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В России назвали носителей для гиперзвуковой «суперракеты»

Как пишет ТАСС, первыми носителями «Цирконов» станут большой противолодочный корабль (БПК) «Маршал Шапошников» проекта 1155 и многоцелевая атомная подводная лодка (АПЛ) «Иркутск» проекта 949А.
Ferra вчера в 11:29
Политика

США пригрозили остановить запуск «Северного потока – 2»

Санкции США в отношении компаний, участвующих в прокладке газопровода «Северный поток – 2», могут задержать его введение в эксплуатацию более чем на год.
Известия вчера в 22:30
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Изменившаяся Агузарова появилась на публике

Жанна Агузарова на концерте, посвящённом юбилею группы «Цветы» Стаса Намина, предстала перед зрителями в новом образе, сообщает «Комсомольская правда».
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Армия и оружие

Курды извинились за нападение на российский патруль в Сирии

Piter.tv вчера в 12:37
Футбол

УЕФА открыл дело против сборной Бельгии по итогам матча с Россией

УЕФА открыл дисциплинарное дело против сборной Бельгии по итогам матча с Россией.
Свободная Пресса 06:33
Политика

Малайзия потребовала обнародования свидетельств по делу MH17

«Малайзия решительно настроена, мы хотим, чтобы все свидетельства, все доказательства были обнародованы и чтобы любая заинтересованная сторона могла иметь возможность исследовать эти свидетельства в рамках расследования», — заявил министр иностранных дел Малайзии Сайфуддин Абдулла после переговоров с главой МИД России Сергеем Лавровым.
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Житель Ставропольского края задержан по подозрению в нанесении ранения ножом мужчине в вестибюле станции метро "Площадь Восстания" в Петербурге, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.
РИА Новости 01:21
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Сбербанк снизит ставки по ипотеке

Сбербанк с 22 ноября снизит ставки по ипотеке на новостройки и квартиры в готовом жилье, сообщает РИА Новости.
Lenta.ru 05:26
Здоровье

В одной из крупнейших больниц Уфы закроют гинекологическое отделение

Собака.ru 02:20
Общество

Пензенские православные отметили Михайлов день

Прихожане храма Михаила Архангела на площади Победы в Пензе отметили один из самых известных церковных праздников ноября Михайлов день в четверг, 21 ноября.
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Курганцы штурмуют наркодиспансер, чтобы не переплачивать за справку

Нововведение и вызвало ажиотаж среди курганцев, которым в ближайшее время предстоит получать или обменять водительские удостоверения.
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Технологии

Павел Дуров призывает удалить WhatsApp со смартфонов

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Происшествия

Очевидцы сообщили о загоревшемся корабле в Керчи

«Служба пожаротушения МЧС не подтверждает информацию о том, что в Керченском проливе горит судно», — заявил «Керчи ИНФО» начальник службы пожаротушения 3-го пожарно-спасательного отряда Федеральной противопожарной службы по Крыму.
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Космос

Прототип Starship SpaceX взорвался во время испытаний

Опытный прототип космического корабля Starship Mk1 компании SpaceX взорвался во время тестов на полигоне в американском штате Техас.
BFM.ru 04:58
Общество

Два новых дела заведены по факту хищений на космодроме Восточный

Следственный комитет России возбудил два новых дела, связанных с махинациями на космодроме Восточный. Об этом сообщается на сайте ведомства.
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Хоккей

«Вашингтон» Овечкина проиграл «Рейнджерс» Панарина

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Близкие Заворотнюк ответили на сообщения о планах Чернышева развестись

Сообщения о планах фигуриста Петра Чернышева развестись с Анастасией Заворотнюк являются ложью, заявили близкие актрисы.
РИА Новости вчера в 15:32
Общество

Сбербанк извинился перед клиентом за пароль антисемитского содержания

Сбербанк извинился за антисемитское содержание автоматически сгенерированного пароля, присланного одному из клиентов.
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Политика

Тимошенко вернулась к образу дамы с косой после скандала с Зеленским

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Хабиб Нурмагомедов назвал Макгрегора идиотом

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В Польше раскритиковали С-400 из-за кривизны Земли

Дальность обнаружения цели радаром российского зенитного ракетного комплекса (ЗРК) С-400 «Триумф» объясняется условиями применения, в частности, рельефом местности и кривизной Земли, пишет польская Gazeta.
Lenta.ru 19 ноября в 16:10
Футбол

Джикия вошел в топ-100 лучших игроков квалификации Евро-2020

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Спорт-Экспресс 04:45
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