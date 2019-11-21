Общество
ИнтерфаксКозак сообщил, что «Северный поток 2» заработает в середине 2020 года
"Северный поток 2" заработает в середине 2020 года, сообщил журналистам вице-премьер РФ Дмитрий Козак. "В середине следующего года", - ответил Козак на соответствующий вопрос. Поставки газа по "Северному потоку 2" могут начаться в ближайшие месяцы, сообщил в среду глава Минэнерго РФ Александр Новак.
Читать в источнике
Оценить22
с чего всё началось
Газопровод "Северный поток - 2" заработает в середине 2020 года. Об этом сообщил журналистам вице-премьер Дмитрий Козак.ТАСС05:34
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7061 источник, обновлено в 06:47, Вашингтон
Политика
Фонд Навального подает в суд на Путина
Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального подает в Тверской районный суд Москвы административный иск к президенту России Владимиру Путину.
Происшествия
Основатель Group-IB рассказал о конфликте с таксистами в Москве
Генеральный директор и основатель компании Group-IB Илья Сачков рассказал о конфликте с таксистами в центре Москвы, в ходе которого он распылил газ в направлении одного из оппонентов.
Политика
В Кремле прокомментировали опубликованное в СМИ видео убийства сирийца
Опубликованное в СМИ видео убийства сирийца не может иметь отношения к российским военным, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Политика
Зеленский пообещал вернуть оборудование на прибывшие из России корабли
Украина обратится к России с требованием вернуть вещи и объекты, находившиеся на кораблях, возвращенных на этой неделе после задержания в Керченском проливе.
Транспорт
Путин открыл движение по Московским центральным диаметрам
Глава государства в четверг принимает участие в церемонии запуска двух первых маршрутов МЦД.
Политика
Появилось видео потасовки экспертов из США и с Украины на «России 1»
Украинский эксперт заявил, что никто не принес Украине больше вреда, чем Соединенные Штаты.
Происшествия
Магазин сети «Лента» на Обводном канале опять загорелся
Пожар в магазине на Обводном канале произошёл 10 ноября 2018 года.
Общество
Принятие нового порядка медосмотра для российских водителей отложили
Минздрав принял решение отложить вступление в силу приказа о новом порядке медосмотра для водителей.
Армия и оружие
В России назвали носителей для гиперзвуковой «суперракеты»
Как пишет ТАСС, первыми носителями «Цирконов» станут большой противолодочный корабль (БПК) «Маршал Шапошников» проекта 1155 и многоцелевая атомная подводная лодка (АПЛ) «Иркутск» проекта 949А.
Политика
США пригрозили остановить запуск «Северного потока – 2»
Санкции США в отношении компаний, участвующих в прокладке газопровода «Северный поток – 2», могут задержать его введение в эксплуатацию более чем на год.
Шоу-бизнес
Изменившаяся Агузарова появилась на публике
Жанна Агузарова на концерте, посвящённом юбилею группы «Цветы» Стаса Намина, предстала перед зрителями в новом образе, сообщает «Комсомольская правда».
Армия и оружие
Курды извинились за нападение на российский патруль в Сирии
Футбол
УЕФА открыл дело против сборной Бельгии по итогам матча с Россией
УЕФА открыл дисциплинарное дело против сборной Бельгии по итогам матча с Россией.
Политика
Малайзия потребовала обнародования свидетельств по делу MH17
«Малайзия решительно настроена, мы хотим, чтобы все свидетельства, все доказательства были обнародованы и чтобы любая заинтересованная сторона могла иметь возможность исследовать эти свидетельства в рамках расследования», — заявил министр иностранных дел Малайзии Сайфуддин Абдулла после переговоров с главой МИД России Сергеем Лавровым.
Происшествия
В центре Петербурга мужчину ранили ножом в метро
Житель Ставропольского края задержан по подозрению в нанесении ранения ножом мужчине в вестибюле станции метро "Площадь Восстания" в Петербурге, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.
Экономика
Сбербанк снизит ставки по ипотеке
Сбербанк с 22 ноября снизит ставки по ипотеке на новостройки и квартиры в готовом жилье, сообщает РИА Новости.
Общество
Пензенские православные отметили Михайлов день
Прихожане храма Михаила Архангела на площади Победы в Пензе отметили один из самых известных церковных праздников ноября Михайлов день в четверг, 21 ноября.
Общество
Курганцы штурмуют наркодиспансер, чтобы не переплачивать за справку
Нововведение и вызвало ажиотаж среди курганцев, которым в ближайшее время предстоит получать или обменять водительские удостоверения.
Технологии
Павел Дуров призывает удалить WhatsApp со смартфонов
Происшествия
Очевидцы сообщили о загоревшемся корабле в Керчи
«Служба пожаротушения МЧС не подтверждает информацию о том, что в Керченском проливе горит судно», — заявил «Керчи ИНФО» начальник службы пожаротушения 3-го пожарно-спасательного отряда Федеральной противопожарной службы по Крыму.
Космос
Прототип Starship SpaceX взорвался во время испытаний
Опытный прототип космического корабля Starship Mk1 компании SpaceX взорвался во время тестов на полигоне в американском штате Техас.
Общество
Два новых дела заведены по факту хищений на космодроме Восточный
Следственный комитет России возбудил два новых дела, связанных с махинациями на космодроме Восточный. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Хоккей
«Вашингтон» Овечкина проиграл «Рейнджерс» Панарина
Шоу-бизнес
Близкие Заворотнюк ответили на сообщения о планах Чернышева развестись
Сообщения о планах фигуриста Петра Чернышева развестись с Анастасией Заворотнюк являются ложью, заявили близкие актрисы.
Общество
Сбербанк извинился перед клиентом за пароль антисемитского содержания
Сбербанк извинился за антисемитское содержание автоматически сгенерированного пароля, присланного одному из клиентов.
Единоборства
Хабиб Нурмагомедов назвал Макгрегора идиотом
Российский чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов в очередной раз оценил перспективы своего второго боя против ирландца Конора Макгрегора, заявив, что тот должен заслужить право на поединок, и назвав оппонента идиотом.
Политика
В Польше раскритиковали С-400 из-за кривизны Земли
Дальность обнаружения цели радаром российского зенитного ракетного комплекса (ЗРК) С-400 «Триумф» объясняется условиями применения, в частности, рельефом местности и кривизной Земли, пишет польская Gazeta.
Футбол
Джикия вошел в топ-100 лучших игроков квалификации Евро-2020
Единственным футболистом сборной России, попавшим в топ-100, стал защитник Георгий Джикия, который набрал 956 очков и занял 69-е место.