Газопровод "Северный поток - 2" заработает в середине 2020 года. Об этом сообщил журналистам вице-премьер Дмитрий Козак.

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"Северный поток 2" заработает в середине 2020 года, сообщил журналистам вице-премьер РФ Дмитрий Козак. "В середине следующего года", - ответил Козак на соответствующий вопрос. Поставки газа по "Северному потоку 2" могут начаться в ближайшие месяцы, сообщил в среду глава Минэнерго РФ Александр Новак.

Козак сообщил, что «Северный поток 2» заработает в середине 2020 года

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