Политика

РИА НовостиРИА НовостиКозак рассказал о новом механизме урегулирования в Донбассе

Контактная группа может уже 25 марта принять механизм диалога сторон конфликта в Донбассе с участием стран "нормандского формата", заявил заместитель главы администрации президента России Дмитрий Козак.
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с чего всё началось

Источник: Козак и Ермак прибыли в Минск для участия в работе контактной группы

Заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак и глава офиса президента Украины Андрей Ермак в среду прибыли в Минск, где примут участие в работе контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе. Об этом ТАСС сообщил источник, близкий к контактной группе.
ТАССвчера в 06:43

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Главные новости к утру 12 марта

Коммерсантъ00:00

Козак рассказал о новом механизме урегулирования ситуации в Донбассе

Российская газетавчера в 21:18

Козак рассказал о новом механизме урегулирования в Донбассе

РИА Новостивчера в 19:39

В Донбассе рассказали о создании площадки для диалога с Украиной

Lenta.ruвчера в 19:28

Согласовано создание совета для урегулирования в Донбассе

RT на русскомвчера в 17:50

Козак и Ермак придали импульс минским переговорам по урегулированию в Донбассе

ТАССвчера в 19:26

Для урегулирования ситуации в Донбассе создали консультативный совет

РБКвчера в 20:39
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Общество

ВОЗ объявила пандемию коронавируса

Генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что распространение новой инфекции Covid-2019 можно назвать пандемией.
Газета.Ru вчера в 13:39
Политика

Госдума приняла поправки к Конституции

Депутаты Госдумы в третьем, окончательном, чтении приняли поправки к Конституции.
Коммерсантъ вчера в 03:49
Экономика

Экономист заявил о приближении нового мирового финансового кризиса

Экономист Джесси Коломбо, «предсказавший мировой финансовый кризис 2008 года», предупредил, что приближается ещё один экономический крах, и на этот раз он «будет намного хуже».
RT на русском вчера в 22:14
Энергетика

Ирак и Кувейт снизили цену на нефть вслед за Саудовской Аравией

Ведущие производители нефти из списка стран ОПЕК — Ирак и Кувейт — последовали примеру Саудовской Аравии, снизив цены на апрельские продажи сырой нефти, Объединенные Арабские Эмираты снизили цену для февральских продаж.
Коммерсантъ вчера в 22:18
Футбол

Матчи РПЛ в Москве смогут посетить не более 5000 человек

Как сообщает пресс-служба Лиги, до 10 апреля 2020 года на матчи на территории Москвы будут допущены до 5 000 человек, включая команды, зрителей, сотрудников контрольно-распорядительных служб и других участников игры.
Российская газета вчера в 13:44
Общество

Дорогую недвижимость дочери и внука Назарбаева арестовали в Лондоне

Политическая Экспертиза вчера в 05:53
Общество

Названа одна из причин быстрого распространения коронавируса

В беседе с РИА Новости эксперт заявил, что эпидемия коронавируса COVID-19 является поводом для того, чтобы люди поняли, как важно следить за личной гигиеной и регулярно мыть руки.
iReactor 00:31
Политика

Трамп объявил о запрете въезда в США из Европы

Запрет вводится на 30 дней, заявил президент США, обращаясь к нации из Белого дома.
Ведомости вчера в 21:16
Происшествия

В Екатеринбурге проверят данные о смерти пациентки в коридоре больницы

Прокуратура начала проверку данных о смерти пациентки, кровать которой медики местной больницы якобы выставили из палаты в коридор, а также игнорировали ее просьбы о помощи, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального надзорного ведомства.
РИА Новости вчера в 04:03
Происшествия

Экстренно севший в Кемерово самолет вылетит в Москву после техосмотра

Самолет авиакомпании S7, летевший из Иркутска и экстренно севший в аэропорту Кемерово из-за плохого самочувствия пассажира, вылетит в Москву после техосмотра и дозаправки, сообщает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 00:38
Происшествия

В Магнитогорске школьник умер на уроке

В одной из школ Магнитогорска (Челябинская область) на уроке скончался 17-летний подросток, сообщило региональное управление Следственного комитета.
РИА Новости вчера в 08:43
Футбол

У защитника «Ювентуса» выявлен коронавирус

Известия вчера в 18:58
Общество

Россия ограничивает авиасообщение с Германией, Испанией, Францией

Ограничение из-за коронавируса вводится с 13 марта Росавиация выпустила сообщение о введении почти полного запрета на полеты на территорию Германии, Испании и Франции с 13 марта.
Коммерсантъ вчера в 10:44
Футбол

Киевское «Динамо» вышло в полуфинал Кубка Украины

В матче 1/4 финала Кубка Украины киевское "Динамо" обыграло "Александрию" и вышло в полуфинал турнира.
Soccer.ru вчера в 18:49
Хоккей

«Салават Юлаев» вышел в следующий круг Кубка Гагарина

Уфимский "Салават Юлаев" обыграл омский "Авангард" и вышел в следующий круг Кубка Гагарина. Встреча завершилась со счетом 4:1.
Газета.Ru вчера в 13:05
Общество

В действиях судьи Хахалевой нашли признаки дисциплинарного проступка

Известия вчера в 08:17
Общество

Вайнштейна госпитализировали через несколько часов после приговора

РИА Новости вчера в 20:01
Общество

Том Хэнкс и его жена заразились коронавирусом

По данным австралийского телеканала SBS, Хэнкс с супругой прибыл в Австралию для участия в съемках нового фильма австралийского кинорежиссера База Лурмана об Элвисе Пресли.
ТАСС вчера в 22:33
Здоровье

Роспотребнадзор дал советы по профилактике коронавируса

Роспотребнадзор дал рекомендации гражданам с целью предотвращения распространения коронавируса.
NewInform 10 марта в 03:14
Общество

ВЦИОМ выяснил, что женщины видят сны чаще, чем мужчины

Согласно результатам опроса, женщины видят сны чаще, чем мужчины. При этом в среднем россияне обоих полов в среднем спят до семи часов.
Невские Новости 00:09
Общество

Ретейлеры пригрозили перебоями поставок из-за ограничений для грузовиков

Больше всего авторов письма волнуют новые правила выдачи пропусков для въезжающих в город грузовиков.
РБК 00:00
Происшествия

Найденные под Рязанью останки принадлежат пропавшей Екатерине Левченко

REGNUM 10 марта в 13:22
Армия и оружие

Сирийские военные обнаружили тюрьму и суд боевиков в пригороде Алеппо

Сирийские военные обнаружили в освобожденном от террористов городе Аль-Касимия в провинции Алеппо тюрьму и «шариатский суд», где боевики приговаривали местных жителей в том числе к смертной казни.
Известия вчера в 22:25
Армия и оружие

Корвет «Гремящий» отправился на Балтфлот для госиспытаний

Как сообщили в пресс-службе Северного флота, корвет "Гремящий" приступит к очередному этапу государственных ходовых испытаний, которые пройдут на Балтийском флоте.
Российская газета вчера в 09:28
Общество

Власти Турции хотят перенести начало турсезона из-за коронавируса

Министр культуры и туризма Турции Мехмет Эрсой из-за угрозы распространения коронавируса призвал отельеров перенести начало туристического сезона с марта на конец апреля.
Газета.Ru вчера в 19:34
Спорт

В Токио считают «невозможным» решение об отмене Олимпиады

РЕН ТВ вчера в 22:38
Футбол

Действующий победитель Лиги чемпионов «Ливерпуль» выбыл из турнира

Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и «Атлетико» завершился победой испанского клуба со счетом 3:2 в дополнительное время.
РБК вчера в 18:44
Экономика

Минфин отказался компенсировать убытки туроператоров от закрытия Китая

Ранее портал "Интерфакс-Туризм" сообщал, что АТОР 20 февраля обратилась в правительство с просьбой компенсировать убытки туроператоров из-за остановки продаж туров в Россию китайским туристам и туров в Китай - российским.
Интерфакс вчера в 14:28
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Дубль Кокорина помог «Сочи» обыграть «Оренбург»

Югополис вчера в 15:52
Шоу-бизнес

Мария Голубкина не пришла на юбилей матери

Российская актриса театра и кино, ведущая Мария Голубкина не пришла на юбилей матери.
Дни24 вчера в 12:23
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Дмитрий Козак
Российский политик
Российский государственный и политический деятель. Заместитель Руководителя Администрации Президента Российской Федерации с 24 января 2020. Заместитель председателя правительства Российской Федерации.
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