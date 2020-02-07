Экономика

RT на русскомRT на русскомКозак сообщил об условиях поставок нефти Белоруссии

Заместитель главы администрации президента России Дмитрий Козак заявил, что Россия продолжит поставки нефти в Белоруссию на прежних коммерческих условиях.
Читать в источнике
Комментировать355
с чего всё началось

Козак заявил, что Россия и Белоруссия продолжат консультации по интеграции

РФ и Белоруссия продолжат консультации по интеграции. Об этом заявил заместитель главы администрации президента РФ Дмитрий Козак по итогам российско-белорусских переговоров.
ТАСС14:04

Подробнее о событии

Москва и Минск договорились о поставках газа и нефти на 2020 год

РИА Новости15:14

Козак заявил, что Россия и Белоруссия продолжат консультации по интеграции

ТАСС14:04

Россия и Белоруссия договорились о цене на газ

Коммерсантъ13:51

Россия и Белоруссия договорились о поставках нефти и газа

RT на русском15:53

Козак рассказал о поставках нефти и газа в Белоруссию

Известия13:53

Козак отказался ставить нефтяников «в непонятное положение» из-за Минска

РБК13:56

Россия продолжит поставки нефти в Белоруссию без скидок

Интерфакс14:03
Показать все источники
Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 18:17, Ашберн

Козак о сочинских переговорах Путина и Лукашенко: «Газ – на условиях 2019 года, а скидки на нефть Россия не может предоставить»

КП - Беларусь14:36
Показать все источники
Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 18:17, Ашберн
Происшествия

Сообщивший одним из первых о коронавирусе врач умер от пневмонии

В Китае скончался Ли Вэньлян, один из восьми китайских врачей, которые первыми предупредили о вспышке нового коронавируса в стране.
Ведомости 01:30
Политика

Белый дом уволил эксперта по Украине после его показаний против Трампа

Белый дом уволил эксперта по Украине из Совета национальной безопасности Александра Виндмана, который в ходе процесса импичмента выступил с показаниями против президента США Дональда Трампа, передает CNN.
РИА Новости 16:32
Шоу-бизнес

Юлий Гусман назвал свою пенсию безобразной

Российский режиссер театра и кино, постоянный член жюри шоу КВН Юлий Гусман рассказал о размере своей пенсии.
URA.Ru 11:19
Фигурное катание

Валиева стала победительницей юниорского первенства России

Спорт-Экспресс 13:46
Политика

Мэрия Львова отказалась передать России останки разведчика Кузнецова

Мэрия украинского города Львова ответила отказом на просьбу передать останки легендарного советского разведчика Николая Кузнецова его родственникам для перезахоронения в России.
ТАСС 07:48
Происшествия

При крушении вертолёта в Татарстане погиб депутат Госдумы Хайруллин

В результате аварии с вертолётом в Татарстане погиб депутат Госдумы Айрат Хайруллин.
RT на русском 11:38
Шоу-бизнес

Лариса Гузеева показала погром в квартире, который устроила ее дочь

Российская актриса и телеведущая Лариса Гузеева опубликовала в инстаграме фотографию.
РИА Новости 12:04
Кино

Киану Ривз засветился на съемках «Матрицы 4»

Коммерческий успех «Матрицы» дал «зелёный свет» для создания продолжений (сюжетные намётки трилогии задумывались авторами изначально, однако студия требовала определиться с результатами проката первого фильма).
ToDay News Ufa вчера в 10:20
Общество

В провинции Хубэй число умерших от коронавируса выросло до 699 человек

Число погибших от нового типа коронавируса в китайской провинции Хубэй выросло до 699 человек, сообщает региональный комитет здравоохранения.
РИА Новости 17:18
Политика

Мишустин назначил нового замглавы министра строительства и ЖКХ

«Назначить Козлова Александра Сергеевича заместителем Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации», — говорится в документе.
РБК 16:26
Происшествия

В Грозном неизвестные напали на журналистку «Новой газеты» и адвоката

Ранее "Новая газета" сообщила, что в четверг в 23:20 мск, в Грозном у входа в гостиницу "Континент" было совершено нападение на обозревателя издания Милашину и адвоката Дубровину.
ТАСС вчера в 17:25
Здоровье

Пока рано радоваться: врач оценил масштаб эпидемии коронавируса

Викулов подчеркнул в эфире "НСН": "Но в связи с тем, что нет официально разрешенных этиотропных препаратов, которые целенаправленно воздействуют на коронавирус, и до сих пор нет вакцины – а ее создание требует времени – пока рано радоваться и говорить о том, что мы победили коронавирусную инфекцию в новом ее проявлении, связанном со штаммом 2019 года".
РЕН ТВ 04:13
Политика

Против Порошенко завели еще два уголовных дела

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) возбудило два уголовных дела в отношении бывшего президента страны Петра Порошенко.
Lenta.ru 15:52
Политика

Путин порекомендовал Лукашенко «кашку» на воде

Известия 07:30
Политика

Молдавия готова предоставить автономию Приднестровью, заявил Додон

Приднестровье добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма республика присоединится к Румынии.
Радио Sputnik 06:37
Технологии

Xiaomi и Huawei запускают в России конкурента Google Play

Аналитик Canalys Николь Пенг (Nicole Peng) обращает внимание, что каждый из членов альянса хорошо представлен в определенном регионе: Xiaomi - в Индии, Huawei - в Европе, а Oppo и Vivo - в странах Юго-Восточной Азии.
ИКС 01:18
Интернет

Пользователи по всему миру сообщили о сбое в работе Twitter

Twitter дал сбой, передает ТАСС. Жалобы на работу социальной сети поступают со всего мира, включая Россию.
Пятый канал 17:22
Космос

NASA и ЕКА запустят зонд для изучения Солнца

SM News 14:19
Политика

Голосование по Конституции пройдет по сценарию президентских выборов

Ожидается, что мобилизация будет проводиться по тем же технологиям, что и во время президентских выборов 2018 года.
Политсовет 00:14
Футбол

Лионель Месси остался самым высокооплачиваемым футболистом мира

Вторым самым высокооплачиваемым футболистом мира является нападающий сборной Португалии и «Ювентуса» Криштиану Роналду.
RuNews24.ru 12:35
Политика

Понятие «федеральные территории» может появиться в Конституции РФ

Сопредседатель рабочей группы по подготовке изменений в Конституции РФ Андрей Клишас рассказал, что в основной документ могут внести понятие «федеральные территории» с прямым федеральным подчинением.
Политическая Экспертиза вчера в 04:12
Политика

Посол заявил об отсутствии оттепели в отношениях России и Британии

Посол России в Великобритании Андрей Келин в настоящее время не видит признаков наступления оттепели в отношениях Москвы и Лондона.
RT на русском 10:11
Общество

Дерипаска проиграл суд на $95 млн чиновнику из правительства Касьянова

Апелляционный суд Лондона отказался удовлетворить требования российского предпринимателя Олега Дерипаски по спору о выплате $95,2 млн экс-главе Внешэкономбанка (ВЭБ) Владимиру Чернухину.
РБК 15:21
Общество

Защита израильтянки Иссахар подаст жалобу в ЕСПЧ

Адвокаты гражданки Израиль Наамы Иссахар, осужденной за контрабанду наркотиков и помилованной президентом России, намеревается подать кассационную жалобу на приговор, а также обратится в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).
REGNUM 05:04
Политика

Путин уволил четырех генералов МВД и МЧС

Президент России Владимир Путин освободил от занимаемых должностей генералов МВД, МЧС и одного полковника юстиции.
EastRussia вчера в 18:36
Единоборства

Емельяненко и Исмаилов провели пресс-конференцию перед боем

Александр Емельяненко и Магомед Исмаилов встретились на пресс-конференции перед боем.
Газета.Ru 13:30
Культура

Первый канал проведёт предпремьерный показ сериала «Триггер»

Отмечается, что Первый канал впервые проводит предпремьерный показ онлайн. Сериал зрители смогут увидеть в группе канала во «ВКонтакте».
News.ru 04:10
Политика

В Канаде подали иск к Ирану из-за крушения украинского самолета

Канадские юристы подали в суд иск к Ирану в связи с крушением самолета Boeing 737 украинских авиалиний в Тегеране.
ТАСС 14:58
Экономика

Fitch подтвердило кредитный рейтинг России на уровне ВВВ

18 января международное рейтинговое агентство Standard & Poor's подтвердило суверенный кредитный рейтинг России на уровне BBB- со стабильным прогнозом.
RT на русском 16:45
Политика

Зеленский призвал Конте закрыть офисы ЛНР и ДНР в Италии

Зеленский отметил, что призвал Конте закрыть открывшиеся в нескольких итальянских городах офисы ДНР и ЛНР.
Газета.Ru 14:39
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Дмитрий Козак
Российский политик
Российский государственный деятель. Заместитель Руководителя Администрации Президента Российской Федерации с 24 января 2020. Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное