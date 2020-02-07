Экономика
RT на русскомКозак сообщил об условиях поставок нефти Белоруссии
Заместитель главы администрации президента России Дмитрий Козак заявил, что Россия продолжит поставки нефти в Белоруссию на прежних коммерческих условиях.
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с чего всё началось
РФ и Белоруссия продолжат консультации по интеграции. Об этом заявил заместитель главы администрации президента РФ Дмитрий Козак по итогам российско-белорусских переговоров.ТАСС14:04
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Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 18:17, Ашберн
Происшествия
Сообщивший одним из первых о коронавирусе врач умер от пневмонии
В Китае скончался Ли Вэньлян, один из восьми китайских врачей, которые первыми предупредили о вспышке нового коронавируса в стране.
Политика
Белый дом уволил эксперта по Украине после его показаний против Трампа
Белый дом уволил эксперта по Украине из Совета национальной безопасности Александра Виндмана, который в ходе процесса импичмента выступил с показаниями против президента США Дональда Трампа, передает CNN.
Шоу-бизнес
Юлий Гусман назвал свою пенсию безобразной
Российский режиссер театра и кино, постоянный член жюри шоу КВН Юлий Гусман рассказал о размере своей пенсии.
Фигурное катание
Валиева стала победительницей юниорского первенства России
Политика
Мэрия Львова отказалась передать России останки разведчика Кузнецова
Мэрия украинского города Львова ответила отказом на просьбу передать останки легендарного советского разведчика Николая Кузнецова его родственникам для перезахоронения в России.
Происшествия
При крушении вертолёта в Татарстане погиб депутат Госдумы Хайруллин
В результате аварии с вертолётом в Татарстане погиб депутат Госдумы Айрат Хайруллин.
Шоу-бизнес
Лариса Гузеева показала погром в квартире, который устроила ее дочь
Российская актриса и телеведущая Лариса Гузеева опубликовала в инстаграме фотографию.
Кино
Киану Ривз засветился на съемках «Матрицы 4»
Коммерческий успех «Матрицы» дал «зелёный свет» для создания продолжений (сюжетные намётки трилогии задумывались авторами изначально, однако студия требовала определиться с результатами проката первого фильма).
Общество
В провинции Хубэй число умерших от коронавируса выросло до 699 человек
Число погибших от нового типа коронавируса в китайской провинции Хубэй выросло до 699 человек, сообщает региональный комитет здравоохранения.
Политика
Мишустин назначил нового замглавы министра строительства и ЖКХ
«Назначить Козлова Александра Сергеевича заместителем Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации», — говорится в документе.
Происшествия
В Грозном неизвестные напали на журналистку «Новой газеты» и адвоката
Ранее "Новая газета" сообщила, что в четверг в 23:20 мск, в Грозном у входа в гостиницу "Континент" было совершено нападение на обозревателя издания Милашину и адвоката Дубровину.
Здоровье
Пока рано радоваться: врач оценил масштаб эпидемии коронавируса
Викулов подчеркнул в эфире "НСН": "Но в связи с тем, что нет официально разрешенных этиотропных препаратов, которые целенаправленно воздействуют на коронавирус, и до сих пор нет вакцины – а ее создание требует времени – пока рано радоваться и говорить о том, что мы победили коронавирусную инфекцию в новом ее проявлении, связанном со штаммом 2019 года".
Политика
Против Порошенко завели еще два уголовных дела
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) возбудило два уголовных дела в отношении бывшего президента страны Петра Порошенко.
Политика
Путин порекомендовал Лукашенко «кашку» на воде
Политика
Молдавия готова предоставить автономию Приднестровью, заявил Додон
Приднестровье добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма республика присоединится к Румынии.
Технологии
Xiaomi и Huawei запускают в России конкурента Google Play
Аналитик Canalys Николь Пенг (Nicole Peng) обращает внимание, что каждый из членов альянса хорошо представлен в определенном регионе: Xiaomi - в Индии, Huawei - в Европе, а Oppo и Vivo - в странах Юго-Восточной Азии.
Интернет
Пользователи по всему миру сообщили о сбое в работе Twitter
Twitter дал сбой, передает ТАСС. Жалобы на работу социальной сети поступают со всего мира, включая Россию.
Космос
NASA и ЕКА запустят зонд для изучения Солнца
Политика
Голосование по Конституции пройдет по сценарию президентских выборов
Ожидается, что мобилизация будет проводиться по тем же технологиям, что и во время президентских выборов 2018 года.
Футбол
Лионель Месси остался самым высокооплачиваемым футболистом мира
Вторым самым высокооплачиваемым футболистом мира является нападающий сборной Португалии и «Ювентуса» Криштиану Роналду.
Политика
Понятие «федеральные территории» может появиться в Конституции РФ
Сопредседатель рабочей группы по подготовке изменений в Конституции РФ Андрей Клишас рассказал, что в основной документ могут внести понятие «федеральные территории» с прямым федеральным подчинением.
Политика
Посол заявил об отсутствии оттепели в отношениях России и Британии
Посол России в Великобритании Андрей Келин в настоящее время не видит признаков наступления оттепели в отношениях Москвы и Лондона.
Общество
Дерипаска проиграл суд на $95 млн чиновнику из правительства Касьянова
Апелляционный суд Лондона отказался удовлетворить требования российского предпринимателя Олега Дерипаски по спору о выплате $95,2 млн экс-главе Внешэкономбанка (ВЭБ) Владимиру Чернухину.
Общество
Защита израильтянки Иссахар подаст жалобу в ЕСПЧ
Адвокаты гражданки Израиль Наамы Иссахар, осужденной за контрабанду наркотиков и помилованной президентом России, намеревается подать кассационную жалобу на приговор, а также обратится в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).
Политика
Путин уволил четырех генералов МВД и МЧС
Президент России Владимир Путин освободил от занимаемых должностей генералов МВД, МЧС и одного полковника юстиции.
Единоборства
Емельяненко и Исмаилов провели пресс-конференцию перед боем
Александр Емельяненко и Магомед Исмаилов встретились на пресс-конференции перед боем.
Культура
Первый канал проведёт предпремьерный показ сериала «Триггер»
Отмечается, что Первый канал впервые проводит предпремьерный показ онлайн. Сериал зрители смогут увидеть в группе канала во «ВКонтакте».
Политика
В Канаде подали иск к Ирану из-за крушения украинского самолета
Канадские юристы подали в суд иск к Ирану в связи с крушением самолета Boeing 737 украинских авиалиний в Тегеране.
Экономика
Fitch подтвердило кредитный рейтинг России на уровне ВВВ
18 января международное рейтинговое агентство Standard & Poor's подтвердило суверенный кредитный рейтинг России на уровне BBB- со стабильным прогнозом.
Политика
Зеленский призвал Конте закрыть офисы ЛНР и ДНР в Италии
Зеленский отметил, что призвал Конте закрыть открывшиеся в нескольких итальянских городах офисы ДНР и ЛНР.