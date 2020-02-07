Экономика
RT на русскомКозак сообщил об условиях поставок нефти Белоруссии
Заместитель главы администрации президента России Дмитрий Козак заявил, что Россия продолжит поставки нефти в Белоруссию на прежних коммерческих условиях.
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с чего всё началось
РФ и Белоруссия продолжат консультации по интеграции. Об этом заявил заместитель главы администрации президента РФ Дмитрий Козак по итогам российско-белорусских переговоров.ТАСС14:04
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Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 18:11, Ашберн
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Известная российская телеведущая Регина Дубовицкая в беседе с журналистами заявила, что размер ее пенсии составляет 16 тысяч рублей.
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Fitch подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг России на уровне BBB со стабильным прогнозом, сообщается на сайте рейтингового агентства.
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Авто
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Компания «Castrol Россия» представила в российской столице новое поколение моторных масел семейства Magnatec, произведенных по фирменной технологии Dualock.
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Агент сказал, что «Сельта» заинтересована в моих услугах. Не думал даже и 10 секунд, буквально сразу ответил, что готов переехать.
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Спецвыпуск сериала «Друзья» покажут в стриминговом сервисе
Спецвыпуск продолжительностью 1 час будет опубликован на стриминговом сервисе HBO Max. Его планируют запустить в мае 2020 года.
Здоровье
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Президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, доктор медицинских наук Леонид Рошаль призвал не бояться коронавируса, поскольку руководство России сделало все для того, чтобы не началась эпидемия.
Интернет
Пользователи по всему миру сообщили о сбое в работе Twitter
Twitter дал сбой, передает ТАСС. Жалобы на работу социальной сети поступают со всего мира, включая Россию.
Шоу-бизнес
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Напомним, Бриттани и Келлан начали встречаться в 2016-м, спустя год поженились, а недавно объявили, что ждут первенца.
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Пища кажется вкуснее, если есть её руками
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Происшествия
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Замначальника Генштаба — начальник Главного управления связи вооруженных сил России Халил Арсланов арестован до 7 апреля по делу о хищении 6,7 млрд руб. Генерал-полковник Арсланов заявил в суде, что его дело сфабриковано.
Общество
Москва запустит пятилетний эксперимент с искусственным интеллектом
Москва выбрана для проведения эксперимента как «лидер по внедрению высоких технологий в России», поясняет он, отмечая, что внедрение искусственного интеллекта происходит во многих сферах: с его помощью, например, в столице уже тестировали возможность выявления рака легких у пациентов.
Культура
Российская певица выступит на вручении «Оскара»
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Консул Украины в Молдавии попал под подозрение в изнасиловании
Сотрудник консульства Украины в молдавском городе Бельцы попал под подозрение в изнасиловании 17-летней девушки.