Экономика

RT на русскомRT на русскомКозак сообщил об условиях поставок нефти Белоруссии

Заместитель главы администрации президента России Дмитрий Козак заявил, что Россия продолжит поставки нефти в Белоруссию на прежних коммерческих условиях.
Читать в источнике
Комментировать280
с чего всё началось

Козак заявил, что Россия и Белоруссия продолжат консультации по интеграции

Замглавы администрации президента пообещал, что российские власти будут содействовать достижению соответствующих соглашений, которые обеспечили бы Белоруссию необходимыми объемами нефти. Козак подчеркнул, что поставки впредь будут осуществляться на прежней коммерческой основе.
ТАСС14:04

Подробнее о событии

Москва и Минск договорились о поставках газа и нефти на 2020 год

РИА Новости15:14

Козак заявил, что Россия и Белоруссия продолжат консультации по интеграции

ТАСС14:04

Россия продолжит поставки нефти в Белоруссию без скидок

Интерфакс14:03

Россия и Белоруссия договорились о поставках нефти и газа

RT на русском15:53

Козак рассказал о поставках нефти и газа в Белоруссию

Известия13:53

Россия и Белоруссия договорились о цене на газ

Коммерсантъ13:51

Козак отказался ставить нефтяников «в непонятное положение» из-за Минска

РБК13:56
Показать все источники
Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 16:32, Ашберн

Козак о сочинских переговорах Путина и Лукашенко: «Газ – на условиях 2019 года, а скидки на нефть Россия не может предоставить»

КП - Беларусь14:36
Показать все источники
Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 16:32, Ашберн
Политика

Лавров встретился в Каракасе с Мадуро

Народные новости 15:14
Финансы

Центробанк России понизил ключевую ставку

Банк России опустил ключевую ставку на 0,25 процентных пункта до шести процентов годовых, сказано в сообщении на сайте регулятора.
Lenta.ru 05:48
Баскетбол

«Химки» прервали серию поражений в Евролиге, обыграв «Црвену Звезду»

Чемпионат 13:57
Общество

Крупный кондитерский холдинг ликвидируют в Петербурге

Группа компаний «Невский кондитер» была основана в 1996 году в Петербурге и до недавнего времени являлась одним из крупнейших производителей кондитерских изделий в России.
REGNUM 10:54
Общество

Защита израильтянки Иссахар подаст жалобу в ЕСПЧ

Адвокаты гражданки Израиль Наамы Иссахар, осужденной за контрабанду наркотиков и помилованной президентом России, намеревается подать кассационную жалобу на приговор, а также обратится в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).
REGNUM 05:04
Происшествия

СКР назвал основные версии крушения вертолета Хайруллина

Следственный комитет России назвал основные версии крушения вертолета в Татарстане, в результате которого погиб депутата Госдумы Айрат Хайруллин.
ФАН 13:21
Армия и оружие

Появилось видео первого полета Ту-160М от Минобороны

Опубликовано видео с первым полетом модернизированного стратегического ракетоносца-бомбардировщика Ту-160М.
Красная весна вчера в 07:34
Культура

Американский актер Кирк Дуглас скончался

Выдающийся голливудский актер Кирк Дуглас умер в 103 года. Об этом в ночь с 5 на 6 февраля сообщил его сын Майкл в своем Instagram.
МР7.ру 05 февраля в 23:47
Происшествия

В Грозном неизвестные напали на журналистку «Новой газеты» и адвоката

ТАСС вчера в 17:25
Здоровье

Минздрав готовится к распространению коронавируса в РФ

Несмотря на отсутствие прогнозов по развитию коронавируса в России, федеральный Минздрав готовится к возможной массовой инфекции.
EastRussia 04 февраля в 19:57
Здоровье

В Росстате назвали регионы с наибольшим дефицитом врачей

В России в конце 2018 года наблюдалась нехватка около 50 тысяч врачей и столько же сотрудников медицинского персонала.
Мой Брянск вчера в 00:17
Футбол

«Зенит» сыграет четыре товарищеских матча на сборах в Турции

Петербургский «Зенит» сыграет четыре матча на тренировочных сборах в Турции, которые будут проходить с 14 по 22 февраля, сообщает пресс-служба сине-бело-голубых.
МР7.ру 11:41
Армия и оружие

Начальник Генштаба России и главком ВС НАТО встретились в Баку

В Баку начальник Генштаба России Валерий Герасимов встретился с главкомом вооруженных сил НАТО Тодом Уолтерсом.
Московский Комсомолец вчера в 09:25
Кино

«Хищные птицы» вышли в российский прокат

С 6 февраля в российском прокате появился фильм режиссера Кэти Янь «Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн», сообщает IReactor.
Мой Брянск 10:32
Происшествия

На мать истощенной девочки из Кисловодска завели уголовное дело

НТВ 06:30
Гаджеты

Во Франции Apple оштрафовали на €25 млн за замедление старых iPhone

По данным издания, генеральный директорат Франции по вопросам конкуренции, потребления и борьбы с мошенничеством (DGCCRF) оштрафовал Apple на €25 млн из-за того, что компания не предупредила пользователей о замедлении работы старых моделей iPhone после обновления iOS.
Retailer.ru 12:38
Шоу-бизнес

Дочь Успенской уехала в Америку после скандала у Кудрявцевой

Единственная дочь Любови Успенской Татьяна Плаксина после выхода скандальной передачи «Звезды сошлись» решила отделиться от звездной матери.
Собеседник вчера в 09:01
Экономика

Старовойт не пустил новые свинокомплексы «Мираторга» в Курскую область

О новых договоренностях с компанией - производителем мяса, губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил на своей странице в соцсетях Глава Курской области Роман Старовойт заявил, что решение связано с мнением местных жителей – они выступали категорически против строительства, и он договорился с руководством "Мираторга" о переносе семи объектов.
SM News 02:39
Футбол

Месси не собирается уходить из «Барселоны»

Metaratings 14:59
Шоу-бизнес

Рудковская показала себя в полотенце и без макияжа

Яна Рудковская не устает демонстрировать в Instagram роскошные луки — дизайнерские платья, укладки от дорогих стилистов и макияж от ведущих визажистов.
Wday.ru вчера в 23:56
Армия и оружие

США размещают ядерные заряды на подлодках для сдерживания конфликтов

Ранее замминистра иностранных дел РФ Сергей Козлов выразил обеспокоенность размещением ядерных зарядов малой мощности на подводных лодках США.
РЕН ТВ 15:59
Происшествия

В Китае скончался врач, первым предупредивший о коронавирусе

Врач из китайского города Ухань Ли Вэньлян, одним из первых предупредивший о вспышке коронавируса, скончался от осложнений, вызванных тем самым 2019-nCoV.
Российская газета вчера в 11:29
Авто

Представили Hyundai Creta нового поколения

Южнокорейская компания Hyundai представила на автосалоне Auto Expo 2020 в Дели новую Hyundai Creta.
Автоновости дня вчера в 03:55
Технологии

Huawei и Xiaomi разрабатывают собственную альтернативу Google Play

Китайские технологические компании Huawei, Oppo, Xiaomi и Vivo собираются разработать собственный электронный магазин приложений.
iReactor вчера в 17:47
Спорт

Гимнастка Солдатова попала в больницу после попытки суицида

Газета.Ru вчера в 05:16
Армия и оружие

Украина строит две военные базы в Донбассе по стандартам НАТО

Киев построит две военные базы по стандартам НАТО в Северодонецке – областном центре Луганской области, и в Мариуполе Донецкой области, об этом рассказал министр обороны Украины Андрей Загороднюк.
Газета.Ru 12:07
Политика

Мэрия Львова отказалась передать России останки разведчика Кузнецова

Мэрия украинского города Львова ответила отказом на просьбу передать останки легендарного советского разведчика Николая Кузнецова его родственникам для перезахоронения в России.
ТАСС 07:48
Спорт

Российские конькобежцы заняли весь пьедестал на этапе Кубка мира

Вечерняя Москва 15:30
Наука

Завершена масштабная генетическая перепись раковых опухолей

Как сообщает ToDay News Ufa, консорциум генетиков Pan-Cancer, объединивший более 1,3 тыс. ученых из разных стран, завершил расшифровку и изучение геномов 2,6 тыс. опухолей, которые относятся к 38 видам рака.
ToDay News Ufa вчера в 06:56
Шоу-бизнес

В коме Юлия Началова плакала перед смертью

Виктор Началов рассказал прессе о последних мгновениях жизни дочери. Оказывается, перебивая в коме, Юлия Началова перед смертью плакала.
OAnews 12:10
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Дмитрий Козак
Российский политик
Российский государственный деятель. Заместитель Руководителя Администрации Президента Российской Федерации с 24 января 2020. Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное