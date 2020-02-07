Энергетика
RT на русскомКозак сообщил об условиях поставок нефти Белоруссии
Заместитель главы администрации президента России Дмитрий Козак заявил, что Россия продолжит поставки нефти в Белоруссию на прежних коммерческих условиях.
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с чего всё началось
РФ и Белоруссия продолжат консультации по интеграции. Об этом заявил заместитель главы администрации президента РФ Дмитрий Козак по итогам российско-белорусских переговоров.ТАСС14:04
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Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 19:50, Ашберн
Экономика
Управление Пенсионного фонда отчиталось о проделанной работе по улучшению жизни пенсионеров района
Сегодня Управление Пенсионного фонда по Камско-Устьинскому и Апастовскому районам подвело итоги года.
Экономика
Хуснуллин назвал ставку по ипотеке в 9 процентов преступлением
Средняя ставка по ипотеке в 9 процентов является завышенной. Об этом заявил заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин.
Футбол
Бывший игрок «Тамбова» подписал контракт с киевским «Динамо»
Экс-футболист «Тамбова» Олабиран Муйива, более известный как Бенито, подписал контракт на 3. 5 года с киевским «Динамо».
Экономика
В UFG сообщили о доходах семьи Мишустина
Управляющий партнер инвесткомпании UFG Полина Герасименко рассказала о доходах премьер-министра Михаила Мишустина во времена работы в этой компании.
Политика
Британия решила снять с России часть санкций
Правительство Великобритании решило снять с России часть санкций по завершении переходного периода после Brexit.
Политика
В Праге площадь перед посольством России назовут в честь Немцова
Власти Праги намерены переименовать площадь Pod kaštany (Под каштанами), на которой расположено посольство России в Чехии, в площадь Бориса Немцова, сообщил в пятницу журналистам приматор (глава) столицы Зденек Гржиб.
Футбол
Игрокам «Ливерпуля» выплатят более 4 млн фунтов в случае победы в АПЛ
Игроки основного состава получат примерно по 150 тысяч фунтов. Бонус также получит и главный тренер команды Юрген Клопп.
Культура
Лера Кудрявцева и Оскар Кучера раскроют детали диагноза дочери Любови Успенской
Любовь Успенская утверждает, что её дочь страдает от психологических расстройств.
Авто
Renault Duster получил двигатель и интерьер от Arkana
Кроссовер Renault Duster второго поколения, который с 2017 года выпускают в Румынии сразу под двумя брендами, скоро доберется до Южной Америки.
Единоборства
Емельяненко и Исмаилов провели пресс-конференцию перед боем
Александр Емельяненко и Магомед Исмаилов встретились на пресс-конференции перед боем.
Политика
FT: Джонсон получил телефонный разнос от Трампа
Президент США Дональд Трамп буквально наорал на премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона во время телефонного разговора, в котором обсуждалось решение британского правительства ограничить, но не запретить полностью участие китайской компании Huawei в разработке британской сети 5G.
Шоу-бизнес
Бузова и Манукян отметили первую годовщину
Телеведущая Ольга Бузова и популярный блогер Давид Манукян отметили первую годовщину их отношений.
Политика
Трамп советует демократам винить Россию в срыве кокусов в Айове
Президент США Дональд Трамп с иронией заявил, что Демократической партии следует винить России в сбое при подсчете голосов на праймериз Демпартии в штате Айова.
Политика
Зеленский заявил о «новой главе партнёрства» с Италией
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что встреча с премьер-министром Италии Джузеппе Конте открыла новую главу стратегического партнёрства между странами.
Экономика
Fitch подтвердило рейтинг России на уровне BBB
Fitch подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг России на уровне BBB со стабильным прогнозом, сообщается на сайте рейтингового агентства.
Общество
Защита израильтянки Иссахар подаст жалобу в ЕСПЧ
Адвокаты гражданки Израиль Наамы Иссахар, осужденной за контрабанду наркотиков и помилованной президентом России, намеревается подать кассационную жалобу на приговор, а также обратится в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).
Здоровье
В Екатеринбурге создают обсервационную зону для прибывших из Китая
Площадки для наблюдения в течение 14 дней за обследованными и здоровыми гражданами Китая с постоянным медицинским контролем создаются во всех регионах в соответствии с постановлением главного санитарного врача РФ.
Общество
Число погибших от коронавируса в провинции Хубэй возросло
В провинции Хубэй число жертв нового типа коронавируса 2019-nCoV увеличилось до 699.
Футбол
Жано Ананидзе: «При Кононове понял, что это уже не тот „Спартак“»
Жано отметил, что ещё при Кононове понял, что его карьера в "Спартаке" подошла к концу.
Шоу-бизнес
Жена звезды «Сумерек» потеряла первенца на шестом месяце беременности
Напомним, Бриттани и Келлан начали встречаться в 2016-м, спустя год поженились, а недавно объявили, что ждут первенца.
Политика
Лавров назвал доверительной беседу с Мадуро
Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что его беседа с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро прошла в очень доверительном ключе.
Происшествия
В Госдуме сообщили о гибели депутата Хайруллина при крушении вертолета
Депутат Госдумы Айрат Хайруллин погиб при крушении вертолета под Казанью.
Политика
В Канаде подали иск к Ирану из-за крушения украинского самолета
Канадские юристы подали в суд иск к Ирану в связи с крушением самолета Boeing 737 украинских авиалиний в Тегеране.
Общество
Счетная палата раскритиковала правительство Медведева
Счетная палата оценила систему стратегического планирования в правительстве и сочла ее неэффективной.
Политика
Трамп уволил посла США в ЕС, который давал показания в ходе импичмента
Президент США Дональд Трамп уволил посла США в ЕС Гордона Сондленда, который давал показания в ходе процесса импичмента, сообщила в пятницу газета New York Times.
Политика
Посол в Лондоне рассказал о перспективах отношений с Великобританией
Россия не откажется от своего политического курса в обмен на налаживание отношений с Лондоном, заявил посол РФ в Великобритании Андрей Келин.
Гаджеты
Motorola представила два доступных смартфона G Power и G Stylus
Motorola представила два доступных смартфона Moto G Power и Moto G Stylus.
Происшествия
В Грозном неизвестные напали на журналистку «Новой газеты» и адвоката
Ранее "Новая газета" сообщила, что в четверг в 23:20 мск, в Грозном у входа в гостиницу "Континент" было совершено нападение на обозревателя издания Милашину и адвоката Дубровину.
Культура
Российская певица выступит на «Оскаре»
Российская джазовая певица Анна Бутурлина, которая является официальным русским голосом Эльзы из мультфильма "Холодное сердце", споет на церемонии "Оскара" композицию Into the Unknown ("Вновь за горизонт") из этой анимационной ленты.
Кино