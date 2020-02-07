Замглавы администрации президента пообещал, что российские власти будут содействовать достижению соответствующих соглашений, которые обеспечили бы Белоруссию необходимыми объемами нефти. Козак подчеркнул, что поставки впредь будут осуществляться на прежней коммерческой основе.

с чего всё началось

Россия продолжит поставки нефти в Белоруссию на коммерческих условиях, сообщил журналистам замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак. Он подчеркнул, что Россия не может предоставлять скидок.

Россия продолжит поставки нефти в Белоруссию без скидок

Политика В Праге площадь перед посольством России назовут в честь Немцова Власти Праги намерены переименовать площадь Pod kaštany (Под каштанами), на которой расположено посольство России в Чехии, в площадь Бориса Немцова, сообщил в пятницу журналистам приматор (глава) столицы Зденек Гржиб.

Культура Скончался легендарный актёр Кирк Дуглас Умер голливудский актёр Кирк Дуглас. Легендарный голливудский актёр Кирк Дуглас ушёл из жизни в возрасте 103 лет.

Финансы Центробанк России понизил ключевую ставку Банк России опустил ключевую ставку на 0,25 процентных пункта до шести процентов годовых, сказано в сообщении на сайте регулятора.

Общество Число зараженных коронавирусом на борту лайнера в Японии выросло до 61 Количество случаев инфицирования новым типом коронавируса на круизном лайнере Diamond Princess в Японии увеличилось до 61, сообщает 7 февраля телеканал NHK со ссылкой на минздрав страны.

Политика Эксперт по Украине уволен из Белого дома Эксперт по Украине из Совета национальной безопасности США Александр Виндман, выступивший с показаниями против американского лидера Дональда Трампа, был уволен.

Политика Лавров назвал доверительной беседу с Мадуро Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что его беседа с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро прошла в очень доверительном ключе.

Шоу-бизнес Светлана Лобода показала подросшую дочку Тильду Светлана уже скоро отправится домой, и в последние дни своих каникул Лобода порадовала фанатов и опубликовала нежное фото со своей младшей дочкой Тильдой, хотя она редко выкладывает снимки с девочкой.

Авто Chery рассекретила салон кроссовера Chery Tiggo 8 Компания Chery полностью рассекретила новый кроссовер Chery Tiggo 8 для России. Накануне производитель опубликовал фото интерьера модели.

Шоу-бизнес Певец Михаил Муромов обвинил Пугачеву в загубленной карьере Певец Михаил Муромов в интервью изданию «Собеседник» рассказал о том, народная артистка СССР Алла Пугачева сделала все, чтобы его не показывали по телевидению и загубила его карьеру.