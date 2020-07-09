Вопрос о возможном вхождении самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) в состав России на государственном уровне никогда не обсуждался, заявил заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак.

Козак: вопрос о вхождении ДНР и ЛНР в состав России не обсуждался

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