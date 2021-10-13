"Состоялся обстоятельный и конструктивный диалог относительно урегулирования конфликта на юго-востоке Украины. Подтвердили, что единственной основой для урегулирования остаются Минские соглашения", - заявил Козак журналистам.
Вакцина "Спутник Лайт" защищает от штамма "дельта" коронавируса COVID-19 на 70% в течение трех месяцев, сообщил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), добавив, что институт им. Гамалеи направил соответствующую статью для публикации на портале препринтов научных статей в области медицины MedRxiv.
Президент России Владимир Путин заявил, что не заразился коронавирусом благодаря вакцинации "Спутником V". Об этом он сообщил на заседании форума "Российская энергетическая неделя", передает "Интерфакс".
Обновлённый бензиновый атмосферный агрегат испытывали на протяжении полутора лет: за это время тестовые машины с движком ВАЗ-11182 проехали более 1 млн км. Ранее портал tarantas.news сообщал, что «АвтоВАЗ» планирует модернизировать 1,8-литровый мотор моделей Lada Vesta и XRay.