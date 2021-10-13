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Козак заявил, что Нуланд подтвердила позицию США по особому статусу Донбасса

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Заместитель государственного секретаря США Виктория Нуланд подтвердила заявленную в Женеве позицию Вашингтона о необходимости согласования особого статуса Донбасса для дальнейшего урегулирования.
Lenta.ru
"Состоялся обстоятельный и конструктивный диалог относительно урегулирования конфликта на юго-востоке Украины. Подтвердили, что единственной основой для урегулирования остаются Минские соглашения", - заявил Козак журналистам.
Интерфакс
Также в ходе переговоров было подтверждено, что урегулирование конфликта на востоке Украины возможно лишь на основе минских соглашений.
Pravda.Ru
Днем ранее Нуланд встретилась в Москве с замглавы МИД РФ Сергеем Рябковым.
ГлагоL

Подробнее о событии

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