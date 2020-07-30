Будьте в Плюсе
Главное
Политика
США
Политика
Интересное
Политика
Политика
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Политика
РБК
РБК

Козак назвал неэффективными переговоры с Ермаком по Донбассу

Замглавы администрации президента России Дмитрий Козак, который курирует вопросы политики в отношении Украины, назвал неэффективными переговоры по мирному урегулированию в Донбассе на уровне советников глав государств, сообщил РБК источник, близкий к переговорам.В источнике
С чего всё началось
Ранее издание «Страна.ua
» со ссылкой на письмо Козака сообщило, что замглавы администрации президента России якобы предложил отказаться от формата встреч на уровне советников глав государств.
Взгляд.рувчера в 12:46
Подробнее о событии
Царьград

«Конкретные меры»: Источник раскрыл истинный смысл послания Козака о переговорах по Донбассу

Царьград19:10
ТАСС

Источник: Козак не выдвигал предложений о выходе России из переговоров по Донбассу

ТАССвчера в 12:58
Газета.Ru

Источник: Козак не направлял предложений о выходе России из переговоров по Донбассу

Газета.Ruвчера в 14:00
РБК

Козак назвал неэффективными переговоры с Ермаком по Донбассу

РБКвчера в 13:02
Московский Комсомолец

В Москве не подтвердили выход Козака из нормандских переговоров

Московский Комсомолецвчера в 14:39
РИА Новости

Козак направил письмо коллегам по нормандскому формату, сообщил источник

РИА Новостивчера в 12:46
Взгляд.ру

В Москве ответили на слухи в украинских СМИ о «планах России» выйти из переговоров по Донбассу

Взгляд.рувчера в 12:46

Проваливший в Приморье выборы Тарасенко возглавил правительство Якутии

Якутск, 31 июля 2020, 06:14 — REGNUM Глава Якутии Айсен Николаев назначил временного исполняющим обязанности председателя правительства республики бывшего врио губернатора Приморья, заместителем руководителя Федерального агентства морского и речного транспорта Андрея Тарасенко.
Проваливший в Приморье выборы Тарасенко возглавил правительство Якутии
REGNUM23:14
2

Экс-глава правительства ДНР объяснил появление бойцов ЧВК в Белоруссии

Появление задержанных в Белоруссии глава СДД считает «обычной логистической ситуацией», связанной с тем, что в эпоху коронавируса Минск стал удобным пунктом транзита на пути в другие страны, например в государства Африки.
РБКвчера в 07:41
7

В сенат США внесен законопроект о ежегодной военной помощи Украине

Группа сенаторов от Республиканской и Демократической партий США внесла законопроект, предусматривающий ежегодное выделение $300 млн Украине в качестве военной помощи, в том числе на предоставление летального оружия.
Известия19:35
6

Голикова сообщила о начале учебного года в школах и вузах с 1 сентября

Новый учебный год в российских школах начнется как это всегда и бывает — 1 сентября, если, конечно, не будет никаких дополнительных рисков в отдельных регионах страны, заявила вице-премьер России Татьяна Голикова на совещании по санитарно-эпидемиологической ситуации в РФ.
Live2429 июля в 07:48
358

Путин пообещал выделить Иркутской области 10 млрд рублей

Кобзев пояснил, что в рамках соглашения с Минфином России Иркутская область должна сократить свои расходы на 22 млрд руб. Однако, по словам губернатора, регион в состоянии урезать бюджет только на 10-12 млрд.
Газета.Ruвчера в 14:22
58