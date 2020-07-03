Во время встречи политических советников глав государств «нормандской четверки» в Берлине состоялся обстоятельный разговор, но прорыва на переговорах не произошло. Об этом сообщил в пятницу, 3 июля, заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак.

Козак заявил об отсутствии прорыва в переговорах по Украине

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