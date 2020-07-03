Политика
ИзвестияКозак заявил об отсутствии прорыва в переговорах по Украине
Во время встречи политических советников глав государств «нормандской четверки» в Берлине состоялся обстоятельный разговор, но прорыва на переговорах не произошло. Об этом сообщил в пятницу, 3 июля, заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак.
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Религия
Отец Сергий снял пастырский крест, но отказался отдать РПЦ монастырь
Уральский меридиан вчера в 14:10
Общество
Экс-директор «Уральских пельменей» объяснил скандальный уход из шоу
Шоумен и продюсер Сергей Нетиевский объяснил причины своего ухода из шоу "Уральские пельмени". Состав коллектива распался в 2015 году.
РИА Новости 01:51
Общество
Названы регионы с новыми случаями коронавируса
В оперативном штабе назвали регионы России с новыми случаями заражения коронавирусом.
Lenta.ru 03:40
Происшествия
Во Владимире в ДТП на улице Студеная гора погибли мужчина и женщина
Серьезная авария случилась около шести часов утра 4 июля неподалеку от Областной филармонии.
Провинция.ру 02:14
Общество
В Москве из-за грозы объявили желтый уровень погодной опасности
В Гидрометцентре объявили желтый — потенциально опасный — уровень погодной опасности в Москве.
РБК 02:25
Здоровье
Минздрав РФ назвал регионы с самой высокой заболеваемостью раком
В Минздраве России назвали Архангельскую область регионом с наиболее высоким показателем заболеваемости злокачественными новообразованиями.
ФАН вчера в 00:28
Здоровье
Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 4 июля
Ситуация в России Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом превысило 674 тыс. (6632 за сутки).
РБК 01:58
Здоровье
224 человека за сутки заболели коронавирусом в Свердловской области
Kursk.com 02 июля в 03:48
Происшествия
ОрВД оценила информацию об опасном сближении самолетов над Ростовом
Информация об опасном сближении самолетов авиакомпаний S7 и Emirates в небе над Ростовом-на-Дону является преувеличением.
Известия 02 июля в 07:44
Политика
Путин заявил о заинтересованности России в притоке мигрантов
Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия в связи с развитием экономики скоро столкнется c нехваткой рабочих рук, поэтому страна заинтересована в притоке трудовых мигрантов.
Известия 00:17
Происшествия
Число пострадавших в ДТП в Омске увеличилось до восьми
Число пострадавших в результате наезда автомобиля на пешеходов в Омске увеличилось до восьми.
ТАСС 02:28
Происшествия
В Японии из-за ливневых дождей погибли не менее 15 человек
По меньшей мере 15 человек погибли из-за мощных ливневых дождей, которые обрушились на юго-запад Японии.
ТАСС 05:06
Происшествия
Замминистра науки Лукашевич не признаёт вину в хищении 40 млн рублей
Заместитель министра науки и высшего образования Марина Лукашевич отрицает вину в хищении 40 миллионов рублей.
Life.ru 04:42
Армия и оружие
На Украине провели обыски в ракетных бригадах силовиков
Государственное бюро расследований (ГБР) Украины провело обыски в нескольких ракетных бригадах силовиков, сообщила пресс-служба командования воздушных сил страны.
РИА Новости 02 июля в 12:13
Экономика
В Госдуме предложили увеличить имущественный налоговый вычет
Член комитета Госдумы по бюджету и налогам Евгений Фёдоров предложил двукратно увеличить суммы, из которых граждане могут получить налоговый вычет при покупке недвижимости.
RT на русском 00:00
Космос
Ученый рассказал, кого люди могут встретить на Марсе
Пока идет финальный отчет до начала марсианских миссий, а самыми авангардными западными учеными подсчитывается количество людей, необходимых для колонизации планеты, российские специалисты тем временем предсказывают, кого по мере освоения космического пространства люди могли бы на Марсе встретить.
TV BRICS вчера в 05:36
Футбол
Гол 17-летнего хавбека «Ростова» Романова признан лучшим в июне в РПЛ
Первое место занял мяч 17-летнего полузащитника «Ростова» Романа Романова в игре с «Сочи» (1:10).
Sports.ru 03:13
Происшествия
Адвокат Ефремова заявил, что актер отказался признать вину в ДТП
Ведомости вчера в 07:34
Футбол
Орлов жестко раскритиковал тренеров Новикова и Мусаева
Комментатор Геннадий Орлов жестко высказался о работе главных тренеров «Динамо» и «Краснодара» Кирилла Новикова и Мурада Мусаева.
Нева Спорт 04:48
Футбол
В РПЛ не исключили проведение матча за Суперкубок России за рубежом
Коммерческий директор РПЛ Павел Суворов заявил, что поединок за Суперкубок России 2020 года может состояться в зимнее время.
Vprognoze.ru 03:44
Футбол
Антон Миранчук рассказал о работе с Николичем
Футболист московского "Локомотива" Антон Миранчук рассказал о работе с наставником "железнодорожников" Марко Николичем, передает Sport24.
Газета.Ru 03:37
Происшествия
Генпрокуратура отменила постановление о деле против следователя СК
Генеральная прокуратура отменила постановление о возбуждении уголовного дела о взятке против сотрудника Следственного комитета, сообщается на сайте СК.
РИА Новости 02:13
Шоу-бизнес
Шансы Андрея Норкина получить наследство покойной супруги оценил юрист
iReactor вчера в 12:13
Шоу-бизнес
Мирослава Карпович отреагировала на слухи о романе с Павлом Прилучным
После сплетен об отношениях актеров на девушку обрушилась волна негатива. Павел Прилучный и Мирослава Карпович.
ВладТайм 02 июля в 09:54
Здоровье
В Ростовской области за сутки выявили еще 92 случая коронавируса
За минувшие сутки в Ростовской области выявлено 92 новых случая заражения коронавирусной инфекцией.
Evo-rus.com вчера в 05:32
Здоровье
Говорят, отсутствие секса опасно для здоровья, а женщины без него быстро стареют. Отвечают врачи
По мнению кандидата медицинских наук, врача акушера-гинеколога, врача ультразвуковой диагностики Евгении Пекаревой, отсутствие секса в жизни женщины никак не отразится на ее здоровье, как общем, так и репродуктивном.
НГС.Кемерово вчера в 23:00
Происшествия
Под Томском горит деревянный храм XIX века
Пожар возник в бревенчатом православном храме в селе Зоркальцево под Томском. По предварительным данным, жертв нет.
ТАСС 05:07
Общество
Прокурор запросила шесть лет для псковской журналистки Прокопьевой
РИА Новости вчера в 05:13
Игры
Игра Horizon Zero Dawn для PC будет доступна 7 августа
Компания Sony Interactive Entertainment объявила, что выпустит Horizon Zero Dawn Complete Edition для ПК 7 августа.
МИТ вчера в 14:37