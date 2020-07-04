Политика
ИзвестияКозак заявил об отсутствии прорыва в переговорах по Украине
Во время встречи политических советников глав государств «нормандской четверки» в Берлине состоялся обстоятельный разговор, но прорыва на переговорах произошло. Об этом сообщил в пятницу, 3 июля, заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак.
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Фигурное катание
Евгения Медведева тренируется у Елены Буяновой
CT news вчера в 08:44
Происшествия
Адвокат Ефремова заявил, что актер отказался признать вину в ДТП
Ведомости вчера в 07:34
Общество
Детсады в Ростовской области 6 июля вернутся к полноценной работе
В пятницу, 3 июля губернатор Ростовской области Василий Голубев подписал постановление о смягчении ряда действующих ограничений, введенных в регионе из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции.
Kursk.com вчера в 15:34
Происшествия
Замглавы Минобрнауки задержана по делу о хищении 40 млн рублей
Заместителя главы Минобрнауки Марину Лукашевич задержали по делу о мошенничестве на 40 млн рублей.
Известия вчера в 20:43
Происшествия
Еще 5 пациентов с коронавирусом умерли в Алтайском крае
На 2 июля в Алтайском крае у 4 134 человек подтвержден коронавирус, среди зараженных 410 детей.
Kursk.com 02 июля в 03:31
Политика
Трамп создаст в США парк со статуями национальных героев
Президент США Дональд Трамп создаст "Национальный сад американских героев", в котором будут размещены скульптуры выдающихся американцев.
Газета.Ru 00:39
Происшествия
Полицейских в США уволили за улыбки после удушения задержанного
Троих полицейских уволили и еще один добровольно оставил должность в американском штате Колорадо после скандала из-за обнародованной фотографии, на которой правоохранители с улыбкой имитируют удушающий прием, с помощью которого они задержали афроамериканца, умершего позднее в больнице.
Известия вчера в 19:36
Армия и оружие
Минобороны раскрыло боевые возможности новейшего вертолета Ми-28НМ
Новейший боевой вертолет Ми-28НМ, выпускаемый в Ростове, проходит проходит государственные испытания.
Don24 вчера в 04:46
Авто
Подержанные машины в России в I полугодии подорожали на 3-3,5%
Подержанные машины в России возрастом трех-пяти лет в I полугодии 2020 года подорожали на 3-3,5%. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование портала «Авто.ру».
Urbc.Ru вчера в 01:47
Общество
Пособие до 60 тыс. руб. получит часть россиян в ближайшие два месяца
Если случаи заражения среди пациентов медучреждения были зафиксированы, сотрудники получат по 35 тыс.
Цензуры.Нет вчера в 15:31
Общество
Повторный пик коронавируса начался в некоторых странах, сообщили в ВОЗ
В некоторых государствах наблюдается новый пик заболевания коронавирусной инфекцией.
Мойка78 вчера в 20:38
Религия
Сторонники лишенного сана священника пригрозили захватом монастыря
Сторонники лишенного сана священника Сергия (Николая Романова) пригрозили захватить Среднеуральский монастырь и потребовали привести к ним участников заседания Церковного суда, в том числе владыку Кирилла, митрополита Екатеринбургского и Верхотурского.
Lenta.ru вчера в 06:19
Политика
Путин подписал указ о поправках к Конституции
Президент России Владимир Путин подписал указ «Об официальном опубликовании Конституции Российской Федерации с внесёнными в неё поправками».
RT на русском вчера в 08:38
Наука
Во Франции нашли свинцовый саркофаг, которому 1,5 тысячи лет
Специалисты подчеркнули, что свинцовый гроб не пропускает воздух. Возраст захоронения – приблизительно 1500 лет.
Evo-rus.com вчера в 14:24
Происшествия
Четверо погибли в результате взрыва на фабрике фейерверков в Турции
В результате взрыва на фабрике фейерверков в турецкой провинции Сакарья погибли четыре человека.
RT на русском вчера в 18:28
Общество
В Госдуме предложили узаконить 1 июля как выходной день
День общероссийского голосования по поправкам Конституции, который выпал на 1 июля, вице-спикер Государственной думы Ольга Епифанова предложила сделать выходным.
Волга-Каспий вчера в 06:50
Футбол
Матч за Суперкубок России 2020 может быть сыгран зимой
Коммерческий директор РПЛ Павел Суворов рассказал, что матч за Суперкубок России 2020 не состоится летом, как это было ранее.
Soccer.ru 02:06
Хоккей
Российские хоккеисты не включены в сборную всех времен
Эксперты составили символическую хоккейную сборную, куда включили различных хоккеистов, которые в разные годы принимали участие в чемпионатах мира.
CT news вчера в 08:16
Здоровье
Минздрав утвердил порядок наблюдения за взрослыми онкобольными
Минздрав России утвердил порядок диспансерного наблюдения за взрослыми пациентам с онкологическими заболеваниями, впервые предусматривается наблюдение пациентов от постановки диагноза и на протяжении всей жизни, сообщает пресс-служба министерства.
РИА Новости вчера в 17:27
Армия и оружие
Танк Т-14 «Армата» испытали в беспилотном режиме
Танк на тяжелой гусеничной платформе "Армата" в ходе предварительных испытаний отработал режим работы без экипажа, сообщил РИА Новости источник в оборонно-промышленном комплексе.
РИА Новости вчера в 20:03
Экономика
В Госдуме предложили увеличить имущественный налоговый вычет
Член комитета Госдумы по бюджету и налогам Евгений Федоров предложил увеличить суммы, из которых граждане могут получить налоговый вычет при покупке недвижимости, сообщает РТ со ссылкой на письмо парламентария на имя премьер-министра Михаила Мишустина.
РИА Новости 01:19
Космос
Первый космический турист сможет в 2023 году выйти в открытый космос
Первый космический турист сможет в 2023 году выйти в открытый космос.
Эхо Москвы вчера в 23:33
Экономика
В Пенсионном фонде Украины рассказали, на сколько увеличили пенсии жителям ДНР и ЛНР
Для неработающих пенсионеров возросли размер минимальной пенсии по возрасту, доплаты за сверхнормативный стаж.
КП - Донецк вчера в 09:04
Здоровье
Говорят, отсутствие секса опасно для здоровья, а женщины без него быстро стареют. Отвечают врачи
По мнению кандидата медицинских наук, врача акушера-гинеколога, врача ультразвуковой диагностики Евгении Пекаревой, отсутствие секса в жизни женщины никак не отразится на ее здоровье, как общем, так и репродуктивном.
НГС.Кемерово вчера в 23:00
Шоу-бизнес
Сергей Шнуров впервые показал четвертую жену в социальных сетях
Лидер группировки «Ленинград» впервые за два года показал, как выглядит его четвертая жена.
CT news вчера в 06:19
Кино
Звезда сериала «Во все тяжкие» станет частью крупной видеоигры
Экономика сегодня 02 июля в 13:23
Авто
Nissan представит бюджетный кроссовер Magnite 16 июля
По слухам, автомобиль начнут продавать на рынке Индии. Компания Nissan опубликовала первые фотографии нового кроссовера Nissan Magnite.
Деловое.ТВ 02 июля в 11:26
Шоу-бизнес
Асмус и Харламов разводятся из-за пагубных привычек комика
Как сообщает «Слово и Дело», стали известны реальные причины, по которым разводятся популярный комик Гарик Харламов и актриса Кристина Асмус.
CT news 02 июля в 17:08
Общество
Лукашенко предложил Сбербанку инвестировать в экономику Белоруссии
REGNUM вчера в 17:39
Наука
Глубоководных ксенофиофоров нашли на дне Тихого океана
Ученые во время исследования дна Тихого океана обнаружили малоизвестных науке глубоководных существ под названием ксенофиофоры.
iReactor 01 июля в 12:31