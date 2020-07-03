Политика

REGNUMREGNUMКозак заявил об отсутствии прорыва в переговорах по Украине

Берлин, 4 июля 2020, 01:21 — REGNUM На переговорах политических советников глав государств «нормандской четверки» (Германия, Россия, Украина и Франция) в Берлине не удалось добиться прорыва по украинскому вопросу, заявил 4 июля журналистам заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак.
Читать в источнике
Комментировать152

Подробнее о событии

В «нормандском формате» не удалось договориться о статусе Донбасса

Взгляд.ру17:41

Козак прибыл в Берлин

Вести.Ru05:20

Козак рассказал об итогах встречи в Берлине в нормандском формате

RT на русском18:09

Козак рассказал о приближении согласования мер по перемирию в Донбассе

Газета.Ru17:53

Козак заявил об отсутствии прорыва на встрече по Украине в Берлине

ТАСС17:41

Козак: говорить о саммите «нормандской четверки» пока «очень, очень рано»

РИА Новости17:50

«Сказать, что есть прорыв – не осмелюсь»: Козак прокомментировал встречу в нормандском формате в Берлине

Комсомольская правда18:14
Показать все источники
Автоматически обработано 7250 источников, обновлено в 20:12, Ашберн
Общество

Более 80 тонн золота в Китае оказались поддельными

Пекин, 3 июля 2020, 11:48 — REGNUM Золотые слитки массой 83 тонны китайской компании по переработке золота Wuhan Kingold Jewelry оказались поддельными, сообщает агентство Caixin.
REGNUM 04:48
49
Кино

Режиссёр экранизации MGS задумал сделать мультсериал по мотивам франшизы

3DNews 01:43
Культура

В Монако из-за коронавируса отменили крупнейшую выставку яхт

Коммерсантъ 13:09
2
Игры

Call of Duty 2020 может внести большие изменения в историю Black Ops

CT news 15:07
Происшествия

Полицейских в США уволили за улыбки после удушения задержанного

Троих полицейских уволили и еще один добровольно оставил должность в американском штате Колорадо после скандала из-за обнародованной фотографии, на которой правоохранители с улыбкой имитируют удушающий прием, с помощью которого они задержали афроамериканца, умершего позднее в больнице.
Известия 19:36
Здоровье

В Свердловской области введут новую систему отчетности по коронавирусу

В правительстве Свердловской области прокомментировали письмо главы местного Роспотребнадзора Дмитрия Козловских о занижении реального количества зараженных коронавирусом.
Городовой 11:30
63
Политика

Производитель мороженого «Радуга» опроверг наличие символики ЛГБТ

Ранее во время встречи президента с членами рабочей группы по поправкам к Конституции глава Союза женщин России Екатерина Лахова заявила, что в рекламе иногда присутствует символика ЛГБТ, например, у мороженого «Радуга».
Коммерсантъ 15:43
1,8K
Футбол

«Бавария» подписала контракт с футболистом «Манчестер Сити»

Мюнхенская «Бавария» подписала контракт с полузащитником Лероем Сане, ранее выступавшим за «Манчестер Сити».
РБК 04:10
Происшествия

Семья Захарова не стала комментировать отказ Ефремова признать вину

Известия 10:43
4
Шоу-бизнес

Мирослава Карпович прокомментировала слухи о романе с Павлом Прилучным

В конце июня в целом ряде российских СМИ появилась информация о том, что 32-летний Павел Прилучный, который только-только официально развелся с Агатой Муцениеце, уже завел новый роман с коллегой по цеху, 34-летней Мирославой Карпович.
ОК! 12:45
2
Здоровье

Еще у 25 человек обнаружили коронавирус в Сахалинской области

В Сахалинской области за сутки коронавирус подтвердился у 25 человек. Общее количество заболевших в регионе возросло до 844.
EastRussia 01 июля в 21:54
26
Происшествия

Замглавы Минобрнауки задержана по делу о хищении 40 млн рублей

В рамках уголовного дела о хищении 40 млн руб. бюджетных средств полиция задержала предпринимателя и статс-секретаря--заместителя министра науки и высшего образования Марину Лукашевич.
Коммерсантъ 11:21
1K
Шоу-бизнес

39-летняя Саша Зверева через пять дней после родов вышла из декрета

Саша Зверева выходит из декрета на пятый день после родов Так, старшей дочери Василисе в этом году исполняется 17 лет, а сыну Макару — 12.
Вокруг ТВ вчера в 04:43
19
Авто

Hyundai построит в РФ завод по производству двигателей

Крупнейший автоконцерн Hyundai готовится к открытию в России своего первого завода по производству современных двигателей.
Лезги газет 01:43
168
Политика

В Москве более 50% голосов против поправок подали на 95 участках

Против поправок в Конституцию большинством голосов в Москве проголосовали на 95 участках — это 2,7% от всех столичных участковых избирательных комиссий, следует из данных, опубликованных на сайте ЦИК.
РБК вчера в 12:30
Космос

Обнаружено обнаженное ядро планеты размером с Нептун

Лежащее на орбите вокруг звезды, похожей на наше Солнце, которая находится на расстоянии около 730 световых лет от нас, это ядро под названием TOI 849 b обращается настолько близко к родительскому светилу, что год на поверхности этой планеты «пролетает» всего лишь за 18 часов, а температура составляет порядка 1800 Кельвинов.
AstroNews.ru вчера в 09:06
3
Общество

В ВОЗ назвали «обнадёживающий» препарат против коронавируса

Обнадеживающие результаты против COVID-19 на тестировании противовирусных препаратов показал пока только "Ремдесивир", заявила главный научный сотрудник ВОЗ Сумия Сваминатан.
РИА Новости 18:50
63
Наука

Представлена формула для сравнения возраста человека и собаки

14-летние собаки чувствуют себя так же, как и человек в свои 70-75 лет.
Evo-rus.com 00:54
27
Происшествия

Замгенпрокурора отменил постановление о деле против следователя СК

«Замгенпрокурора Виктор Гринь отменил постановление председателя СК Александра Бастрыкина о возбуждении уголовного дела в отношении следователя центрального аппарата СК», — сказал собеседник ТАСС.
РБК 15:10
489
Шоу-бизнес

Сергей Шнуров впервые показал четвертую жену в социальных сетях

Лидер группировки «Ленинград» впервые за два года показал, как выглядит его четвертая жена.
CT news 06:19
36
Единоборства

Макгрегор выразил соболезнования Нурмагомедову в связи с кончиной отца

Бойцы UFC Конор Макгрегор и Джастин Гэтжи выразили соболезнования Хабибу Нурмагомедову в связи со смертью его отца.
Российская газета 15:19
1
Технологии

Microsoft представила Windows 10 в новом дизайне

The GEEK 03:16
65
Общество

Режим повышенной готовности на Кубани продлили до 21 июля

Режим повышенной готовности, введенный на территории Краснодарского края, продлили до 21 июля.
ТАСС 09:39
130
Футбол

Обамеянг выставил «Арсеналу» условия по новому контракту

Форвард Пьер-Эмерик Обамеянг и «Арсенал» ведут переговоры по новому соглашению.
Metaratings 13:43
Футбол

УЕФА объявил даты матчей Лиги чемпионов следующего сезона

УЕФА сообщил даты розыгрыша Лиги чемпионов сезона 2020\21.
Vprognoze.ru вчера в 08:45
Космос

Москвичи смогут увидеть парад планет в ночь на воскресенье

РИА Новости 09:40
86
Происшествия

СК возбудил дело из-за падения бутылки на девочку в Красногорске

Live24 02:47
484
Культура

«Вечерний Ургант» уходит на каникулы с Дуа Липой и Леонидом Агутиным

Гостями в студии станут Леонид Агутин, Михаил Шуфутинский и Feduk, а британская певица Дуа Липа по видеосвязи ответит на вопросы телезрителей и ведущего Ивана Урганта.
ИА InterMedia 12:42
Армия и оружие

Россия сделала США жесткое предупреждение насчет Калининграда

Китайские аналитики убеждены, что многие маневры, которые США предпринимают сейчас (вывод войск из Германии, сосредоточение в Польше), направлены на то, чтобы подобраться к российским границам и бросить вызов России.
ToDay News Ufa 15:19
12
Общество

Росавиация продлила до 1 августа запрет на зарубежные рейсы

Москва, 3 июля 2020, 10:05 — REGNUM Росавиация продлила запрет на международное авиасообщение до 1 августа 2020 года, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).
REGNUM 03:05
2,7K
Как работают Яндекс.Новости?
Украинский кризисБольше новостей по теме
Главное