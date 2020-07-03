Политика
REGNUMКозак заявил об отсутствии прорыва в переговорах по Украине
Берлин, 4 июля 2020, 01:21 — REGNUM На переговорах политических советников глав государств «нормандской четверки» (Германия, Россия, Украина и Франция) в Берлине не удалось добиться прорыва по украинскому вопросу, заявил 4 июля журналистам заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак.
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Общество
Более 80 тонн золота в Китае оказались поддельными
Пекин, 3 июля 2020, 11:48 — REGNUM Золотые слитки массой 83 тонны китайской компании по переработке золота Wuhan Kingold Jewelry оказались поддельными, сообщает агентство Caixin.
REGNUM 04:48
Культура
В Монако из-за коронавируса отменили крупнейшую выставку яхт
Коммерсантъ 13:09
Происшествия
Полицейских в США уволили за улыбки после удушения задержанного
Троих полицейских уволили и еще один добровольно оставил должность в американском штате Колорадо после скандала из-за обнародованной фотографии, на которой правоохранители с улыбкой имитируют удушающий прием, с помощью которого они задержали афроамериканца, умершего позднее в больнице.
Известия 19:36
Здоровье
В Свердловской области введут новую систему отчетности по коронавирусу
В правительстве Свердловской области прокомментировали письмо главы местного Роспотребнадзора Дмитрия Козловских о занижении реального количества зараженных коронавирусом.
Городовой 11:30
Политика
Производитель мороженого «Радуга» опроверг наличие символики ЛГБТ
Ранее во время встречи президента с членами рабочей группы по поправкам к Конституции глава Союза женщин России Екатерина Лахова заявила, что в рекламе иногда присутствует символика ЛГБТ, например, у мороженого «Радуга».
Коммерсантъ 15:43
Футбол
«Бавария» подписала контракт с футболистом «Манчестер Сити»
Мюнхенская «Бавария» подписала контракт с полузащитником Лероем Сане, ранее выступавшим за «Манчестер Сити».
РБК 04:10
Шоу-бизнес
Мирослава Карпович прокомментировала слухи о романе с Павлом Прилучным
В конце июня в целом ряде российских СМИ появилась информация о том, что 32-летний Павел Прилучный, который только-только официально развелся с Агатой Муцениеце, уже завел новый роман с коллегой по цеху, 34-летней Мирославой Карпович.
ОК! 12:45
Здоровье
Еще у 25 человек обнаружили коронавирус в Сахалинской области
В Сахалинской области за сутки коронавирус подтвердился у 25 человек. Общее количество заболевших в регионе возросло до 844.
EastRussia 01 июля в 21:54
Происшествия
Замглавы Минобрнауки задержана по делу о хищении 40 млн рублей
В рамках уголовного дела о хищении 40 млн руб. бюджетных средств полиция задержала предпринимателя и статс-секретаря--заместителя министра науки и высшего образования Марину Лукашевич.
Коммерсантъ 11:21
Шоу-бизнес
39-летняя Саша Зверева через пять дней после родов вышла из декрета
Саша Зверева выходит из декрета на пятый день после родов Так, старшей дочери Василисе в этом году исполняется 17 лет, а сыну Макару — 12.
Вокруг ТВ вчера в 04:43
Авто
Hyundai построит в РФ завод по производству двигателей
Крупнейший автоконцерн Hyundai готовится к открытию в России своего первого завода по производству современных двигателей.
Лезги газет 01:43
Политика
В Москве более 50% голосов против поправок подали на 95 участках
Против поправок в Конституцию большинством голосов в Москве проголосовали на 95 участках — это 2,7% от всех столичных участковых избирательных комиссий, следует из данных, опубликованных на сайте ЦИК.
РБК вчера в 12:30
Космос
Обнаружено обнаженное ядро планеты размером с Нептун
Лежащее на орбите вокруг звезды, похожей на наше Солнце, которая находится на расстоянии около 730 световых лет от нас, это ядро под названием TOI 849 b обращается настолько близко к родительскому светилу, что год на поверхности этой планеты «пролетает» всего лишь за 18 часов, а температура составляет порядка 1800 Кельвинов.
AstroNews.ru вчера в 09:06
Общество
В ВОЗ назвали «обнадёживающий» препарат против коронавируса
Обнадеживающие результаты против COVID-19 на тестировании противовирусных препаратов показал пока только "Ремдесивир", заявила главный научный сотрудник ВОЗ Сумия Сваминатан.
РИА Новости 18:50
Наука
Представлена формула для сравнения возраста человека и собаки
14-летние собаки чувствуют себя так же, как и человек в свои 70-75 лет.
Evo-rus.com 00:54
Происшествия
Замгенпрокурора отменил постановление о деле против следователя СК
«Замгенпрокурора Виктор Гринь отменил постановление председателя СК Александра Бастрыкина о возбуждении уголовного дела в отношении следователя центрального аппарата СК», — сказал собеседник ТАСС.
РБК 15:10
Шоу-бизнес
Сергей Шнуров впервые показал четвертую жену в социальных сетях
Лидер группировки «Ленинград» впервые за два года показал, как выглядит его четвертая жена.
CT news 06:19
Единоборства
Макгрегор выразил соболезнования Нурмагомедову в связи с кончиной отца
Бойцы UFC Конор Макгрегор и Джастин Гэтжи выразили соболезнования Хабибу Нурмагомедову в связи со смертью его отца.
Российская газета 15:19
Технологии
Microsoft представила Windows 10 в новом дизайне
The GEEK 03:16
Общество
Режим повышенной готовности на Кубани продлили до 21 июля
Режим повышенной готовности, введенный на территории Краснодарского края, продлили до 21 июля.
ТАСС 09:39
Футбол
Обамеянг выставил «Арсеналу» условия по новому контракту
Форвард Пьер-Эмерик Обамеянг и «Арсенал» ведут переговоры по новому соглашению.
Metaratings 13:43
Футбол
УЕФА объявил даты матчей Лиги чемпионов следующего сезона
УЕФА сообщил даты розыгрыша Лиги чемпионов сезона 2020\21.
Vprognoze.ru вчера в 08:45
Космос
Москвичи смогут увидеть парад планет в ночь на воскресенье
РИА Новости 09:40
Культура
«Вечерний Ургант» уходит на каникулы с Дуа Липой и Леонидом Агутиным
Гостями в студии станут Леонид Агутин, Михаил Шуфутинский и Feduk, а британская певица Дуа Липа по видеосвязи ответит на вопросы телезрителей и ведущего Ивана Урганта.
ИА InterMedia 12:42
Армия и оружие
Россия сделала США жесткое предупреждение насчет Калининграда
Китайские аналитики убеждены, что многие маневры, которые США предпринимают сейчас (вывод войск из Германии, сосредоточение в Польше), направлены на то, чтобы подобраться к российским границам и бросить вызов России.
ToDay News Ufa 15:19
Общество
Росавиация продлила до 1 августа запрет на зарубежные рейсы
Москва, 3 июля 2020, 10:05 — REGNUM Росавиация продлила запрет на международное авиасообщение до 1 августа 2020 года, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).
REGNUM 03:05