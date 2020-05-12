Глава Приморья Олег Кожемяко заявил, что пока рано говорить о послаблении ограничительных мер в регионе из-за высокого прироста заболеваемости коронавирусом, сообщает краевое правительство.

Кожемяко считает, что в Приморье рано ослаблять ограничения

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