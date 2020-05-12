Коронавирус

КоммерсантъКоммерсантъВ Приморье режим ограничений из-за эпидемии коронавируса сохраняется

"Увеличилось число тяжелых пациентов — сегодня это 66 человек, 17 из них подключены к аппаратам ИВЛ", — добавила она. В связи со сложившейся в Приморье эпидемиологической обстановкой и ежедневным приростом заболевших 10 мая власти края приняли решение о продлении ограничительных мер до 1 июня.
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Олег Кожемяко
О послаблении говорить рано. Это, безусловно, будет происходить, но сейчас наша задача – сделать все, чтобы работа по снижению темпов заболеваемости дала результат.
— Олег Кожемяко, российский политикРЕН ТВ 21:40

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Российский политик. Губернатор Приморского края с 20 декабря 2018. Губернатор Сахалинской области с 13 сентября 2015 по 26 сентября 2018.
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