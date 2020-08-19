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REGNUM
REGNUM

Кожемяко ждёт от правительства РФ дополнительных средств для Приморья

Губернатор Приморья поблагодарил правительство РФ за помощь в борьбе с COVID-19 и его последствиями. В бюджет Приморья на эти цели поступило 6,9 млрд рублей. Почти один млрд рублей выделен на региональные выплаты врачам и медперсоналу из краевого бюджета дополнительно к федеральным выплатам.В источнике
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Владивосток-Новости

Олег Кожемяко вспомнил былые времена в Амурской области

Владивосток-Новости22:56
Интерфакс - Россия

Программу поддержки сферы переработки ТБО просят разработать в Приморье

Интерфакс - Россиявчера в 04:09
PrimaMedia.ru

Кожемяко обратился к Мишустину за дополнительными деньгами на дольщиков, мусор и мосты

PrimaMedia.ruвчера в 05:53
Российская газета

В Приморье проблемы обманутых дольщиков могут решить к 2022 году

Российская газетавчера в 04:56
Коммерсантъ

Кожемяко предложил снять ограничения по объему заимствований регионов Дальнего Востока

Коммерсантъвчера в 03:53
ТАСС

Кожемяко попросил Мишустина создать программу для инвесторов в сфере переработки отходов

ТАССвчера в 03:59
ДВ-РОСС

Губернатор Приморья попросил у премьер-министра денег из федерального бюджета

ДВ-РОСС19:28

АСВ направит более 738,2 млн рублей кредиторам первой очереди Осколбанка

Сегодня, 17 августа 2020 года, госкорпорация «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ) сообщила, что через неделю начнёт рассчитываться с кредиторами первой очереди ООО Старооскольский коммерческий Агропромбанк «Осколбанк» (лицензия отозвана 29 ноября 2019 года).
Саминвестор17 августа в 08:47

Муфтият Дагестана объяснил, что такое женское обрезание

Муфтият Дагестана дал оценку женскому обрезанию после резонанса в интернете и выпустил фетву — богословское заключение, объяснив, что понимается под процедурой и какие связанные с этим манипуляции делать запрещено.
РИА Новостивчера в 07:04
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В семи регионах России иммунитет к коронавирусу есть у 20% жителей

Регионы с наибольшей долей жителей с иммунитетом к коронавирусу: Москва (занимает первое место по числу заражений), Московская область (второе место), Санкт-Петербург (третье место), Тюменская область (34-е место), Ленинградская область (45-е место), Татарстан (48-е место), Астраханская область (52-е место).
Коммерсантъвчера в 00:29
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В МИД России осудили соглашение об увеличении контингента США в Польше

"Вновь обращаем внимание, что наращивание американского военного присутствия в Польше не решает проблемы безопасности, напротив, лишь усугубляет и без того непростую ситуацию у западных границ России, способствуя эскалации напряженности и увеличивая риски непреднамеренных инцидентов", - так ответила она на подписание соглашения между США и Польшей.
Газета.Ruвчера в 17:08
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В Совфеде назвали условия для выплат на детей до 16 лет в августе

Решение о возможных выплатах на детей до 16 лет в августе будет зависеть от целого ряда инстанций, включая социальный блок правительства, заявил первый заместитель председателя социального комитета Совета Федерации Валерий Рязанский.
РИА Новостивчера в 07:26
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Запуск крылатых ракет с Ту-160 показали на видео

Как сообщает телеканал «Звезда» со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РФ, в ходе мероприятия экипажи самолётов Ту-160 выполнили попутную дозаправку топливом в воздухе, а также пуски ракет по наземным целям на полигоне в Республике Коми.
Популярная механикавчера в 05:10
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