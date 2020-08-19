Кожемяко ждёт от правительства РФ дополнительных средств для Приморья

Губернатор Приморья поблагодарил правительство РФ за помощь в борьбе с COVID-19 и его последствиями. В бюджет Приморья на эти цели поступило 6,9 млрд рублей. Почти один млрд рублей выделен на региональные выплаты врачам и медперсоналу из краевого бюджета дополнительно к федеральным выплатам.