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REGNUM
REGNUM

Кожемяко ждёт от правительства РФ дополнительных средств для Приморья

Губернатор Приморья поблагодарил правительство РФ за помощь в борьбе с COVID-19 и его последствиями. В бюджет Приморья на эти цели поступило 6,9 млрд рублей. Почти один млрд рублей выделен на региональные выплаты врачам и медперсоналу из краевого бюджета дополнительно к федеральным выплатам.В источнике
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ДВ-РОСС

Губернатор Приморья попросил у премьер-министра денег из федерального бюджета

ДВ-РОСС19:28
PrimaMedia.ru

Кожемяко обратился к Мишустину за дополнительными деньгами на дольщиков, мусор и мосты

PrimaMedia.ruвчера в 05:53
Российская газета

В Приморье проблемы обманутых дольщиков могут решить к 2022 году

Российская газетавчера в 04:56
Коммерсантъ

Кожемяко предложил снять ограничения по объему заимствований регионов Дальнего Востока

Коммерсантъвчера в 03:53
ТАСС

Кожемяко попросил Мишустина создать программу для инвесторов в сфере переработки отходов

ТАССвчера в 03:59
Владивосток-Новости

Губернатор Приморского края рассказал о прорехе в бюджете

Владивосток-Новостивчера в 02:51
Интерфакс - Россия

Программу поддержки сферы переработки ТБО просят разработать в Приморье

Интерфакс - Россиявчера в 04:09

Мишустин на встрече с Дегтяревым дал поручения по реконструкции дороги

Премьер РФ Михаил Мишустин на встрече с врио губернатора Хабаровского края Михаилом Дегтяревым поручил начать работу по проекту реконструкции дороги Ванино - Советская Гавань в регионе в 2021 году, сообщили в пресс-службе правительства.
Мишустин на встрече с Дегтяревым дал поручения по реконструкции дороги
РИА Новостивчера в 02:52
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Исполком Гродно согласился на требования протестующих

Гродненский городской исполнительный комитет опубликовал ответ на требования, выдвинутые представителями объединенного штаба Светланы Тихановской, профсоюзом предприятий города, представителями демократической общественности и политических партий.
Коммерсантъвчера в 15:57
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Дистрибуторы предупредили о подорожании ПК и ноутбуков в сентябре

Удовлетворить возросший спрос вендоры полностью не смогли из-за проблем, связанных с производством, доступностью процессоров, экранов, платформ для сборки и т. д. Заказы на ноутбуки, размещенные в августе–сентябре, смогут добраться до России, скорее всего, уже в начале 2021 года, считает руководитель направления «Ноутбуки и ПК» компании «Марвел-Дистрибуция» Андрей Латышев.
Известия17:40
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Цепкало призвал сделать Тихановскую переходным президентом Белоруссии

Она является переходным президентом. Она становится руководителем государства. Назначаются новые выборы – через пять-шесть месяцев в соответствии с Конституцией.
Валерий Цепкало
Белорусский политик
Известия20:06
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В Перми активист получил два года колонии за похожий на Путина манекен

По версии следствия и гособвинения, Александр Шабарчин, Данила Васильев и Александр Эткин совершили его в ноябре прошлого года — тогда в центре Перми был установлен манекен с лицом президента России Владимира Путина и надписями, что он лжец и военный преступник.
Коммерсантъвчера в 07:35
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Брестское «Динамо» забило 6 голов «Астане» в Лиге чемпионов

Брестское «Динамо» разгромило «Астану» в матче 1-го отборочного раунда Лиги чемпионов — 6:3. Команду вывел на поле с капитанской повязкой экс-хавбек «Рубина» Сергей Кисляк, а за казахстанский клуб сыграл белорус Иван Маевский, ранее выступавший за «Анжи».
Спорт-Экспрессвчера в 16:01

Настя Каменских снялась голой в поле и призналась в любви к нудизму

Я на целый день выбираюсь туда, где могу почувствовать эту особую связь. Когда только я и мир, когда мое тело окутывает приятный ветерок, когда солнце мягкими лучами касается моего тела. Только я, наедине, и больше никого.
Настя Каменских
Lenta.ruвчера в 10:10
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