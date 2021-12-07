Bloomberg: в Восточной Европе недовольны планами Байдена провести встречу России и НАТО

В странах Восточной Европы раскритиковали предложение президента США Джо Байдена провести диалог при участии России и членов НАТО по поводу обеспокоенности Москвы действиями альянса, сообщает Bloomberg со ссылкой на неназванного дипломата одной из стран региона.