Будьте в Плюсе

К праздникам омичей ожидает сильное подорожание мяса, яиц и фруктов

Эксперты спрогнозировали рост стоимости некоторых товаров, на которые увеличивается спрос в канун Нового года.
KU66.RU
Управляющий партнер коммуникационного агентства B&C Иван Самойленко рассказал, что на 3-7 процентов подорожают мясо, яйца, молочная продукция, сыры, колбасы, овощи, фрукты, икра, рыба, алкоголь, сладости.
KU66.RU
Также вырастут в цене парфюмерия, косметика и ювелирные изделия, которые россияне приобретают в качестве подарков.
KU66.RU
Павел Сигал, первый вице-президент «Опоры России» заявил, что цены подскочат на все без исключения товары.
Om1.ru

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