В странах Восточной Европы раскритиковали предложение президента США Джо Байдена провести диалог при участии России и членов НАТО по поводу обеспокоенности Москвы действиями альянса, сообщает Bloomberg со ссылкой на неназванного дипломата одной из стран региона.
Ассистент кафедры трудового и социального права СПбГУ Фатима Ногайлиева рассказала, что в России существует понятие предпенсионного возраста, который наступает за пять лет до даты выхода гражданина на пенсию.
Минстрой России предлагает ввести штрафы для арендодателей, которые при сдаче квартир, апартаментов и машино-мест проводят расчеты вне единой государственной информсистемы (ГИС), законопроект пока находится в разработке.
В середине 1990-х годов сотрудники ЦРУ работали советниками некоторых членов российского правительства, заявил президент Владимир Путин на встрече с Советом по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ).