В 2018 г. федеральные телеканалы стали показывать расследования о крабовом бизнесе в России – имя Кана упоминали в связи с контрабандой краба и убийством конкурента, предпринимателя Валерия Пхиденко.

с чего всё началось

«Крабовый король», которого обвиняют в причастности к убийству бизнесмена Валерия Пхиденко в 2010 году и контрабанде, просит Бастрыкина провести честно расследование.

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