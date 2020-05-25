Общество

REGNUMREGNUM«Крабовый король» Олег Кан просит у главы СКР честного расследования

«Крабовый король», которого обвиняют в причастности к убийству бизнесмена Валерия Пхиденко в 2010 году и контрабанде, просит Бастрыкина провести честно расследование.
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с чего всё началось

«Собчак могла бы объяснять, что крабовый бизнес – законопослушный»

В 2018 г. федеральные телеканалы стали показывать расследования о крабовом бизнесе в России – имя Кана упоминали в связи с контрабандой краба и убийством конкурента, предпринимателя Валерия Пхиденко.
Ведомости25 мая в 17:28

Подробнее о событии

Forbes узнал детали письма «крабового короля» Бастрыкину

РБК01:16

«Все очень подло, но грамотно организовано»: о чем «крабовый король» Олег Кан написал главе СК

Forbesвчера в 16:04

Олег Кан: «Последние 10 лет крабовый бизнес — белый и пушистый»

Восток-Медиавчера в 01:27

Олег Кан рассказал о подоплеке уголовного дела, Ксении Собчак и конфликте с Глебом Франком

Znak.comвчера в 05:50

«Крабовый король» написал Бастрыкину, уповая на популярность Собчак. В контексте его бед прозвучала фамилия зятя Тимченко

Фонтанка.Рувчера в 04:12

«Крабовый король» Кан рассказал, для чего предложил сделку Собчак

URA.Ruвчера в 07:31

«Собчак могла бы объяснять, что крабовый бизнес – законопослушный»

Ведомости25 мая в 17:28
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Общество

Рособрнадзор опубликовал расписание ЕГЭ-2020

29 и 30 июня станут днями пробных экзаменов без учеников - на них планируется отработать проведение экзаменов с учетом всех новых требований.
Первый Тульский вчера в 01:53
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Религия

На Урале критиковавшего самоизоляцию священника запретили в служении

RT на русском 02:15
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Космос

Российский спутник спровоцировал панику в Австралии

Российский спутник спровоцировал настоящую панику в Австралии, хотя пролетел над ней еще 4 дня назад.
РЕН ТВ вчера в 02:44
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Общество

Мишустин призвал россиян воздержаться от поездок за границу

Премьер-министр России Михаил Мишустин призвал россиян воздержаться от поездок за границу.
Известия 25 мая в 06:36
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Политика

Путин приказал провести парад Победы 24 июня

Президент России Владимир Путин приказал министру обороны Сергею Шойгу начать подготовку к проведению парада Победы 24 июня.
Коммерсантъ вчера в 08:01
5,5K
Общество

Названы подверженные осложнениям после коронавируса органы

Перенесшие COVID-19 люди должны обязательно проверить состояние своих легких, почек и мозга, заявила профессор Университета Джорджа Мейсона, доктор биологических наук Анча Баранова.
Известия вчера в 22:04
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Политика

Путин бросил ручку на стол во время совещания

Президент России Владимир Путин бросил шариковую ручку на стол во время видеосовещания, посвященного борьбе с паводками и пожарами в регионах.
РИА Новости вчера в 20:15
4,8K
Шоу-бизнес

Победительница «Холостяка» Барбара Пино выбрала свадебное платье

В последнем сезоне зрители сразу отметили, что у кубинской фотомодели Барбары Пино есть большой шанс стать победительницей шоу и покорить сердце холостяка Антона Криворотова.
Bimru.ru 25 мая в 06:48
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Общество

Путин подписал закон об индивидуализации тарифов ОСАГО

Президент России Владимир Путин подписал закон об индивидуализации тарифов ОСАГО в зависимости от ряда критериев.
Известия 25 мая в 07:12
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Кино

Специалисты по визуальным эффектам сравнили «Защитников» с болливудским кино

Специалисты по визуальным эффектам оценили три картины: "Притяжение", "Защитники" и "Т-34".Как сообщает film.ru, создатели ролика похвалили "Т-34", но заметили, что весь фильм построен на одном повторяющемся эффекте, когда актёры замирают перед камерой, а оператор передвигается вокруг них.
ИА InterMedia вчера в 08:49
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Общество

Встреча итальянского мальчика и медведя попала на видео

Как сообщает Life, в Сети появилось видео, снятое в итальянской провинции Тренто. Семья отправилась полюбоваться красотой Доломитовых Альп.
Инфорос вчера в 15:58
16
Армия и оружие

Минобороны рассказало о ситуации с коронавирусом среди военнослужащих

В общей сложности количество выздоровевших в ВС РФ увеличилось до 3062.
Известия вчера в 19:03
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Авто

«Заряженные» Mercedes-AMG GLE 63 и GLS 63: цены в России

Купеобразный Mercedes-AMG GLE 63 S Coupe стоит от 10 млн 600 тысяч, а за семиместный кроссовер Mercedes-AMG GLS 63 нужно отдать уже 12 млн 200 тысяч рублей.
Авторевю вчера в 15:19
2
Космос

Российский «Ноев ковчег» отправят на небывалую для биообъектов высоту

Второй российский спутник "Бион-М" с животными в 2023 году будет летать на небывалой для биологических объектов высоте и подвергнется сильной радиации, рассказал замдиректора по науке Института медико-биологических проблем РАН Владимир Сычев, передает РИА Новости.
РЕН ТВ 25 мая в 00:42
25
Происшествия

По факту халатности чиновников Оренбурга возбудили уголовное дело

REGNUM вчера в 08:03
10
Общество

IKEA объяснила разницу цен в России и на Украине

Шведская компания IKEA, продающая мебель и товары для дома, объяснила, почему цены в украинских магазинах сети выше, чем в российских.
Газета.Ru 01:46
72
Здоровье

Минздрав: 101 медик умер в России из-за коронавируса

Минздрав России ведет регистр умерших от коронавируса COVID-19 медиков, сообщила директор Департамента общественного здоровья, коммуникаций и экспертной деятельности Минздрава Людмила Летникова.
Коммерсантъ вчера в 10:54
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Кино

На режиссерскую «Лигу справедливости» не выделили денег

Гонсалес добавил, что картина ставит точку в киновселенной Снайдера, после которой не стоит ждать продолжений фильма.
Культуромания 25 мая в 15:20
14
Авто

Опубликован рейтинг современных маслкаров

32CARS.ru вчера в 16:10
Футбол

Сезон в итальянской Серии А возобновится 13 июня

Руководство итальянской Серии А подтвердило план возобновления национального чемпионата по футболу с 13 июня.
Газета.Ru вчера в 22:13
Культура

Сериал «Чёрная кошка» повторно выйдет на экраны

Фильм, состоящий из 8 серий, основан на реальных событиях.
Ревизор.ру 25 мая в 11:03
38
Политика

Российские офицеры брали взятки за отправку военнослужащих в Сирию

Кстати, в Сирии российские военнослужащие получают ежемесячно по 200-300 тыс.руб.
Кавказ Пост 01:35
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Армия и оружие

США показали на видео перехват своего самолета российскими Су-35

Шестой флот ВМС США показал видео, на котором запечатлен перехват американского самолета российскими Су-35.
Lenta.ru 02:47
118
Авто

Обновленный Lada Largus заметили в Тольятти

Компания «АвтоВАЗ» ведет подготовку к выходу модернизированных универсала и фургона Lada Largus, которые были замечены на старом испытательном полигоне автопроизводителя.
SpeedMe вчера в 14:14
Финансы

Россияне забрали из банков $1,1 млрд наличными в апреле

В апреле текущего года россияне массово стали забирать средства с депозитов, общая сумма достигла $1,1 млрд.
Газета.Ru 02:37
258
Гаджеты

Объявлен старт предзаказов на новый Sony Xperia 1 II

Vevby.ru 25 мая в 09:13
9
Авто

Новый Haval H6 показали до официальной премьеры

В Сети опубликовали патентные изображения кроссовера Haval H6 нового поколения.
Тарантас Ньюс 25 мая в 05:59
2
Политика

В США допустили скорое введение санкций против Nord Stream 2

Посол США в Германии Ричард Гренелл, заявил, что конгресс может принять новые санкции против "Северного потока — 2" (Nord Stream 2).
РИА Новости вчера в 12:57
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Экономика

Накопительные пенсии в России повысят

Накопительные пенсии с 1 августа увеличат на 9,13 процента, заявили в пресс-службе Пенсионного фонда.
РИА Новости вчера в 08:05
1K
Армия и оружие

О ходе разработки военными вакцины от коронавируса рассказал Шойгу

Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу заявил, что военный институт принимает участие в создании вакцины против коронавируса.
Live24 вчера в 08:57
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Собчак Ксения Анатольевна
Телеведущая
Российский политик, актриса кино, телевидения, озвучивания и дубляжа, сценаристка, продюсер кино и телевидения, теле- и радиоведущая, журналистка, общественный деятель и писательница. Сопредседатель политической партии «Партия перемен» с 23 июня 2018 года.
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