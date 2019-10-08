Общество
REGNUMВ России могут запретить крафтовое пиво
В России с 2021 года может прекратиться производство крафтового пива, сообщает RT со ссылкой на Росстандарт. Отмечается, что в 2021 году в силу вступит новый регламент Евразийского экономического союза о безопасности алкогольной продукции, положения которого будут обязательны в России.
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с чего всё началось
В России может прекратиться производство крафтового пива. Как заявили RT в Росстандарте, это может произойти, когда с 2021 года в силу вступит новый регламент Евразийского экономического союза о безопасности алкогольной продукции.RT на русскомвчера в 23:12
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Космос
На обсерваторию «Спектр-РГ» оказано неизвестное воздействие в космосе
Космическая обсерватория российско-германского производства «Спектр-РГ» подверглась потенциально опасному неизвестному воздействию в космосе.
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В ОБСЕ напомнили, что Крым до Украины принадлежал России
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Наталья Бочкарева прервала молчание после слухов об исчезновении
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Советский спорт 06:45
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"Калашников Александр Петрович" указано на сайте ведомства в разделе "Директор ФСИН России".
ТАСС 06:57
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Дочь Кирилла Сафонова вышла замуж
Кирилл Сафонов помогает дочери в организации свадьбы.
StarHit.ru 06 октября в 14:00
Общество
Названы лауреаты Нобелевской премии по физике
Лауреатами Нобелевской премии в области физики за 2019 год стали Джеймс Пиблз, Мишель Майор и Дидье Келоз.
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Суд продлил домашний арест Майклу Калви
Басманный суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия о продлении срока домашнего ареста на три месяца основателю фонда Baring Vostok Майклу Калви по уголовному делу о хищении 2,5 млрд рублей.
ТАСС 06:07
Шоу-бизнес
Анастасию Заворотнюк выписали из столичной больницы
Во вторник, 8 октября, стало известно, что Анастасию Заворотнюк выписали из столичной больницы. Об этом сообщает Telegram-канал "Mash".
Piter.tv 04:17
Происшествия
Пропавшая в Петербурге школьница вернулась домой через 9 месяцев
В Санкт-Петербурге была найдена 14-летняя школьница, пропавшая в декабре прошлого года, сообщает 78.ru В Следственном комитете заявили, что в настоящее время выясняются все обстоятельства ее отсутствия.
Газета.Ru вчера в 14:15
Происшествия
С начала года на Северном Кавказе предотвращено 15 терактов
С начала года на Северном Кавказе предотвращено 15 преступлений террористической направленности и ликвидировано 30 террористических ячеек, сообщил председатель Национального антитеррористического комитета, директор ФСБ Александр Бортников.
RT на русском 07:32
Кино
В Москве завершился международный фестиваль Comic Con Russia 2019
В Москве завершился международный фестиваль Comic Con Russia 2019, передает ОТР.
Общественное телевидение России вчера в 02:57
Экономика
Счетная палата предложила изменить принцип господдержки кинематографа
Счетная палата РФ предложила изменить принцип господдержки кинематографа: учитывать при распределении бюджетных субсидий создателям фильмов успешность проката их предыдущих картин, говорится в сообщении контрольного ведомства.
РИА Новости 03:35
Происшествия
Суд арестовал обвиняемого в убийстве студентки в Домодедово
По данным РИА Новости, обвиняемым в убийстве 17-летней студентки МГТУ имени Баумана является бывший муж старшей сестры девушки — Павел.
BFM.ru 06:38
Политика
В Кремле оценили слова Лукашенко о роли России в конфликте в Донбассе
Россия никогда не была и не будет стороной конфликта в Донбассе, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя слова президента Белоруссии Александра Лукашенко.
RT на русском 06:33
Футбол
СМИ: Соболев станет фундаментом для строительства «Манчестер Юнайтед»
Британские СМИ проанализировали возможный переезд форварда «Крыльев Советов» Александра Соболева в «Манчестер Юнайтед».
Матч ТВ 05:04
Армия и оружие
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США не предупреждали Россию о выводе своих войск из Сирии, а Турция не уведомляла о вводе своего контингента на территорию страны, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Московский Комсомолец 05:40
Шоу-бизнес
Умерла участница команды КВН «Сборная Снежногорска» Евгения Жарикова
Участница команды КВН "Сборная Снежногорска" из Мурманской области Евгения Жарикова, у которой в сентябре диагностировали онкологическое заболевание, скончалась в московской клинике, сообщил капитан команды и супруг Евгении Сергей Жариков на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
РИА Новости вчера в 08:31
Общество
Роструд напомнил о длинных выходных в ноябре
Следующие длинные выходные придутся уже на новогодние каникулы — с 1 по 8 января. День народного единства отмечается с 2005 года.
РИА Новости 06:20
Единоборства
Боец ММА Нурматов скончался после поединка в Грозном
Узбекский боец смешанных единоборств Бекзод Нурматов, проигравший 4 октября бой россиянину Беслану Исаеву на турнире Absolute Championship Akhmat 100, скончался спустя несколько дней в больнице.
Вести.Ru вчера в 14:17
Гаджеты
Microsoft решила оставить Windows в прошлом
СМИ сообщили, что Microsoft станет уделять операционной системе Windows меньше внимания и сосредоточится на развитии сервисов и приложений.
Ferra вчера в 13:17
Политика
Трамп и Зеленский не поздравили Путина с днем рождения
Президенты США и Украины Дональд Трамп и Владимир Зеленский не поздравили главу Российского государства Владимира Путина с днем рождения.
REGNUM 05:33
Авто
Новый «каблучок» Lada Van появится в 2020 году
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Автоновости дня 02:06
Здоровье
В Краснодаре прооперировали девочку из США с «маской Бэтмена»
Девочка родилась с меланоцитарным невусом — темным родимым пятном на пол-лица, в ее случае напоминающим по форме маску супергероя Бэтмана.
РБК 07:26
Происшествия
Похоронная служба не закопала детские могилы в Барнауле
На Власихинском сельском кладбище в Барнауле похоронная служба оставила незакопанными могилы девятерых человек, в том числе детей, из-за поломки трактора.
Газета.Ru 04:45
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Названы российские города с самыми большими зарплатами
Агентство РИА Рейтинг исследовало уровень зарплат в ста крупных российских городах.
Lenta.ru 06 октября в 19:58
Происшествия
Завершено расследование дела о смерти актера Дмитрия Марьянова
Завершено расследование дела директора подмосковного реабилитационного центра "Феникс", в котором перед смертью находился актер Дмитрий Марьянов.
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Энергетика
Минск и Москва проведут переговоры по газу на этой неделе
Минск и Москва на текущей неделе проведут переговоры по газовому контракту на 2020 год, заявил во вторник глава Минэнерго Белоруссии Виктор Каранкевич.
РИА Новости 07:11