РПЛ

ЧемпионатЧемпионатКраль: эмоции нехорошие. Надеюсь, в следующем матче «Спартак» победит

Надеюсь, в следующем матче мы победим. Ещё второй гол забили после моей ошибки. Я хотел подобрать мяч и что-то сделать, поскольку мы не били по воротам, у нас мало что получалось.
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Новичок «Спартака» Крал признал вину во втором пропущенном голе в матче с «Уралом»

ТАССвчера в 12:51

Крал — о дебютном матче за «Спартак»: «Эмоции нехорошие»

Sport24.ruвчера в 12:33

«Как Крал? Никак». Болельщики — о новичке «Спартака»

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Алекс Крал: Могу играть на любой позиции в центре поля, меняю ее даже по ходу матча

Советский спорт00:55

Краль: эмоции нехорошие. Надеюсь, в следующем матче «Спартак» победит

Чемпионатвчера в 13:00

Алекс Крал: Эмоции от дебюта за «Спартак» нехорошие, но был один позитив – болельщики

Спорт день за днемвчера в 13:09
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Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 07:11, Вашингтон
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Тема разделения Русской церкви за рубежом закрыта, заявил патриарх Кирилл

Реализация прошения главы Архиепископии православных русских церквей в Западной Европе ("Русский экзархат") архиепископа Иоанна (Реннето) о воссоединении с Русской православной церковью закрывает тему разделения Русской церкви за рубежом, заявил в воскресенье патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
РИА Новости 05:41
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Добыча нефти в Саудовской Аравии упала вдвое после атаки дронов

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Если в августе средняя цена аренды однокомнатной квартиры в городе составляла 27,6 тыс. рублей, то в сентябре она уже составляет 30,3 тыс. рублей.
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Доктора говорят, что ввели ее в искусственную кому, к сожалению, ей осталось жить несколько дней.
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В бундестаге заявили, что Запад хочет вытеснить Россию с рынка газа

Глава германо-российской группы в немецком бундестаге, депутат от партии «Альтернатива для Германии» Робби Шлунд заявил, что решение суда Евросоюза по газопроводу OPAL носит политический характер и принято с целью частично вытеснить Россию с рынка природного газа.
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Иран предупредил США о дальности ракет после обвинений в атаке дронов

РБК 04:52
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В Красноярске совершил посадку Як-42 с отказавшим двигателем

Самолет Як-42 совершил посадку в аэропорту "Емельяново" в Красноярске из-за отказа правого двигателя, сообщили РИА Новости в региональном главке МЧС.
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Чемезов: Superjet может получить российское название

Самолет Sukhoi Superjet 100 может пройти через ребрендинг — например, получить российское название.
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Стас Костюшкин рассказал об изменах жены

Певец Стас Костюшкин стал гостем программы «Судьба человека» на канале «Россия-1».
7Дней.ру 13 сентября в 22:00
Общество

Плавучая АЭС «Академик Ломоносов» пришвартовалась на Чукотке

Плавучий атомный энергоблок (ПЭБ) "Академик Ломоносов" пришвартовался в месте своего постоянного базирования на Чукотке, сообщает АО "Концерн Росэнергоатом".
Интерфакс вчера в 02:54
Шоу-бизнес

Анастасия Заворотнюк сделает заявление о своём состоянии здоровья

Концертный директор Анастасии Заворотнюк Стас Христов сделал заявление журналистам, что в ближайшее время его подопечная актриса выступит с официальным интервью по поводу своего состояния здоровья.
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Шоу-бизнес

Садальский опубликовал переписку с Заворотнюк

Актер Станислав Садальский показал свою переписку с актрисой Анастасией Заворотнюк, которая сейчас находится в больнице.
Петербургский дневник 03:13
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Гэтжи нокаутировал Серроне на турнире UFC в Ванкувере

Бой завершился в конце первого раунда. Гэтжи нанёс Серроне мощный правый боковой удар и добил его, после чего рефери остановил поединок.
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Кравчук: украинцы в 1991 году выступали за союз с Россией

Первый украинский президент Леонид Кравчук заявил, что жители страны в 1991 году в ходе голосования на референдуме о подтверждении Акта провозглашения независимости Украины выступали за союз с Россией.
RT на русском 13 сентября в 22:39
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В Красноярске произошёл хлопок в жилом доме

В Красноярске произошёл хлопок в жилом доме. В результате инцидента никто не пострадал.
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Игры

Call of Duty: Modern Warfare не выпустят в PS Store из-за Sony

Компания Activision не выпустит Call of Duty: Modern Warfare в PS Store по вине Sony.
Актуальные Новости 13 сентября в 18:07
Армия и оружие

Российские С-400 едва не сбили израильские истребители

Сообщается о том, что экипажи истребителей ВВС Израиля проигнорировали предупреждение от российских военных лётчиков и попытались нанести удары по Сирии, однако, после того, как Россия привела системы С-400 в полную боевую готовность, самоуверенность израильских лётчиков мгновенно исчезла – они изменили курс и вернулись на места своего базирования.
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Ксения Собчак станет новой ведущей программы «Пусть говорят»

Эпатажная экс-звезда телеканала «ТНТ», общественный деятель и светская дама Ксения Собчак станет новой ведущей известнейшей телепередачи «Пусть говорят».
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Происшествия

В Башкирии 17-летнюю девушку задержали за убийство 7-летней сестры

По данным ведомства, произошло убийство 13 сентября. Семилетняя девочка мешала старшей сестре делать уроки, капризничала.
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Под Челябинском четыре человека отравились газом от гниющего картофеля

Четыре человека погибли, отравившись газом, идущим от гнилого картофеля в Челябинской области.
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Политика

Украина планирует соединить Балтийское и Черное моря

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Новый глава МИД Украины исключил особый статус для Донбасса

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко, возглавивший ведомство в августе этого года, заявил, что Киев не будет вносить никакие изменения в Конституцию об особом статусе Донбасса.
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Один из создателей сериала «Убойная сила» погиб в ДТП

Художник-постановщик сериала «Убойная сила» Валерий Боковенко погиб в ДТП под Санкт-Петербургом.
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В сентябре Фаткулина объявила, что продаст машину, подаренную ей президентом Владимиром Путиным.
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Шоу-бизнес

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За время летних каникул артистка заметно похудела, благодаря специальной диете и сменила имидж, перекрасив волосы.
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Заключенного убили в колонии в Курганской области

Заключенного убили в в исправительной колонии №2 в поселке Просвет Кетовского района Курганской области.
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