РПЛ
ЧемпионатКраль: эмоции нехорошие. Надеюсь, в следующем матче «Спартак» победит
Надеюсь, в следующем матче мы победим. Ещё второй гол забили после моей ошибки. Я хотел подобрать мяч и что-то сделать, поскольку мы не били по воротам, у нас мало что получалось.
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Алекс Крал: Эмоции от дебюта за «Спартак» нехорошие, но был один позитив – болельщики
Спорт день за днемвчера в 13:09
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Гаджеты
В России подешевели старые модели iPhone
По данным официального сайта Apple, iPhone 8 в России подешевел с 56 тыс. 990 рублей на старте продаж до 39 тыс. 990 рублей. iPhone 8 Plus стоит сейчас от 44 тыс. 990 рублей, в начале продаж он стоил 68 тыс. 990 рублей.
Кубань 24 12 сентября в 00:27
Здоровье
Нейрохирург объяснил невозможность сделать операцию Заворотнюк
РИА Новости вчера в 19:41
Шоу-бизнес
Заворотнюк подключили к аппарату ИВЛ
Актрису Анастасию Заворотнюк подключили к аппарату искусственной вентиляции легких — она не может дышать самостоятельно, передает Telegram-канал Mash.
Lenta.ru 04:09
Религия
Тема разделения Русской церкви за рубежом закрыта, заявил патриарх Кирилл
Реализация прошения главы Архиепископии православных русских церквей в Западной Европе ("Русский экзархат") архиепископа Иоанна (Реннето) о воссоединении с Русской православной церковью закрывает тему разделения Русской церкви за рубежом, заявил в воскресенье патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
РИА Новости 05:41
Энергетика
Добыча нефти в Саудовской Аравии упала вдвое после атаки дронов
Атака дронов на объекты национальной нефтяной компании Саудовской Аравии Saudi Aramco привела к сокращению уровня добычи нефти в королевстве почти вдвое.
РБК вчера в 11:59
Экономика
Цены на аренду жилья в Петербурге выросли на 10%
Если в августе средняя цена аренды однокомнатной квартиры в городе составляла 27,6 тыс. рублей, то в сентябре она уже составляет 30,3 тыс. рублей.
Коммерсантъ Санкт-Петербург 06:39
Шоу-бизнес
Разин: «Насте Заворотнюк осталось несколько дней»
Доктора говорят, что ввели ее в искусственную кому, к сожалению, ей осталось жить несколько дней.
ПензаСМИ 03:11
Политика
В бундестаге заявили, что Запад хочет вытеснить Россию с рынка газа
Глава германо-российской группы в немецком бундестаге, депутат от партии «Альтернатива для Германии» Робби Шлунд заявил, что решение суда Евросоюза по газопроводу OPAL носит политический характер и принято с целью частично вытеснить Россию с рынка природного газа.
RT на русском 03:10
Происшествия
В Красноярске совершил посадку Як-42 с отказавшим двигателем
Самолет Як-42 совершил посадку в аэропорту "Емельяново" в Красноярске из-за отказа правого двигателя, сообщили РИА Новости в региональном главке МЧС.
РИА Новости 02:31
Политика
Чемезов: Superjet может получить российское название
Самолет Sukhoi Superjet 100 может пройти через ребрендинг — например, получить российское название.
Вести.Ru 04:40
Шоу-бизнес
Стас Костюшкин рассказал об изменах жены
Певец Стас Костюшкин стал гостем программы «Судьба человека» на канале «Россия-1».
7Дней.ру 13 сентября в 22:00
Общество
Плавучая АЭС «Академик Ломоносов» пришвартовалась на Чукотке
Плавучий атомный энергоблок (ПЭБ) "Академик Ломоносов" пришвартовался в месте своего постоянного базирования на Чукотке, сообщает АО "Концерн Росэнергоатом".
Интерфакс вчера в 02:54
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк сделает заявление о своём состоянии здоровья
Концертный директор Анастасии Заворотнюк Стас Христов сделал заявление журналистам, что в ближайшее время его подопечная актриса выступит с официальным интервью по поводу своего состояния здоровья.
Регион online 13 сентября в 09:00
Шоу-бизнес
Садальский опубликовал переписку с Заворотнюк
Актер Станислав Садальский показал свою переписку с актрисой Анастасией Заворотнюк, которая сейчас находится в больнице.
Петербургский дневник 03:13
Единоборства
Гэтжи нокаутировал Серроне на турнире UFC в Ванкувере
Бой завершился в конце первого раунда. Гэтжи нанёс Серроне мощный правый боковой удар и добил его, после чего рефери остановил поединок.
RT на русском 01:45
Политика
Кравчук: украинцы в 1991 году выступали за союз с Россией
Первый украинский президент Леонид Кравчук заявил, что жители страны в 1991 году в ходе голосования на референдуме о подтверждении Акта провозглашения независимости Украины выступали за союз с Россией.
RT на русском 13 сентября в 22:39
Происшествия
В Красноярске произошёл хлопок в жилом доме
В Красноярске произошёл хлопок в жилом доме. В результате инцидента никто не пострадал.
RT на русском 06:05
Игры
Call of Duty: Modern Warfare не выпустят в PS Store из-за Sony
Компания Activision не выпустит Call of Duty: Modern Warfare в PS Store по вине Sony.
Актуальные Новости 13 сентября в 18:07
Армия и оружие
Российские С-400 едва не сбили израильские истребители
Сообщается о том, что экипажи истребителей ВВС Израиля проигнорировали предупреждение от российских военных лётчиков и попытались нанести удары по Сирии, однако, после того, как Россия привела системы С-400 в полную боевую готовность, самоуверенность израильских лётчиков мгновенно исчезла – они изменили курс и вернулись на места своего базирования.
Avia.pro вчера в 20:02
Культура
Ксения Собчак станет новой ведущей программы «Пусть говорят»
Эпатажная экс-звезда телеканала «ТНТ», общественный деятель и светская дама Ксения Собчак станет новой ведущей известнейшей телепередачи «Пусть говорят».
Дни24 13 сентября в 08:16
Происшествия
В Башкирии 17-летнюю девушку задержали за убийство 7-летней сестры
По данным ведомства, произошло убийство 13 сентября. Семилетняя девочка мешала старшей сестре делать уроки, капризничала.
Российская газета 04:31
Происшествия
Под Челябинском четыре человека отравились газом от гниющего картофеля
Четыре человека погибли, отравившись газом, идущим от гнилого картофеля в Челябинской области.
REGNUM 01:31
Политика
Украина планирует соединить Балтийское и Черное моря
Коммерсантъ вчера в 05:07
Политика
Новый глава МИД Украины исключил особый статус для Донбасса
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко, возглавивший ведомство в августе этого года, заявил, что Киев не будет вносить никакие изменения в Конституцию об особом статусе Донбасса.
РБК вчера в 13:07
Происшествия
Один из создателей сериала «Убойная сила» погиб в ДТП
Художник-постановщик сериала «Убойная сила» Валерий Боковенко погиб в ДТП под Санкт-Петербургом.
Lenta.ru вчера в 19:10
Спорт
Песков отреагировал на продажу спортсменкой подаренной Путиным машины
В сентябре Фаткулина объявила, что продаст машину, подаренную ей президентом Владимиром Путиным.
РБК 13 сентября в 08:47
Шоу-бизнес
Гузеева похудела и перекрасила волосы
За время летних каникул артистка заметно похудела, благодаря специальной диете и сменила имидж, перекрасив волосы.
Uznayvse.ru вчера в 11:56
Происшествия
Заключенного убили в колонии в Курганской области
Заключенного убили в в исправительной колонии №2 в поселке Просвет Кетовского района Курганской области.
Газета.Ru 04:34