Надеюсь, в следующем матче мы победим. Ещё второй гол забили после моей ошибки. Я хотел подобрать мяч и что-то сделать, поскольку мы не били по воротам, у нас мало что получалось.

Спорт день за днем

Спорт день за днем

Гаджеты В России подешевели старые модели iPhone По данным официального сайта Apple, iPhone 8 в России подешевел с 56 тыс. 990 рублей на старте продаж до 39 тыс. 990 рублей. iPhone 8 Plus стоит сейчас от 44 тыс. 990 рублей, в начале продаж он стоил 68 тыс. 990 рублей.

Шоу-бизнес Заворотнюк подключили к аппарату ИВЛ Актрису Анастасию Заворотнюк подключили к аппарату искусственной вентиляции легких — она не может дышать самостоятельно, передает Telegram-канал Mash.

Религия Тема разделения Русской церкви за рубежом закрыта, заявил патриарх Кирилл Реализация прошения главы Архиепископии православных русских церквей в Западной Европе ("Русский экзархат") архиепископа Иоанна (Реннето) о воссоединении с Русской православной церковью закрывает тему разделения Русской церкви за рубежом, заявил в воскресенье патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Энергетика Добыча нефти в Саудовской Аравии упала вдвое после атаки дронов Атака дронов на объекты национальной нефтяной компании Саудовской Аравии Saudi Aramco привела к сокращению уровня добычи нефти в королевстве почти вдвое.

Экономика Цены на аренду жилья в Петербурге выросли на 10% Если в августе средняя цена аренды однокомнатной квартиры в городе составляла 27,6 тыс. рублей, то в сентябре она уже составляет 30,3 тыс. рублей.

Шоу-бизнес Разин: «Насте Заворотнюк осталось несколько дней» Доктора говорят, что ввели ее в искусственную кому, к сожалению, ей осталось жить несколько дней.

Политика В бундестаге заявили, что Запад хочет вытеснить Россию с рынка газа Глава германо-российской группы в немецком бундестаге, депутат от партии «Альтернатива для Германии» Робби Шлунд заявил, что решение суда Евросоюза по газопроводу OPAL носит политический характер и принято с целью частично вытеснить Россию с рынка природного газа.

Происшествия В Красноярске совершил посадку Як-42 с отказавшим двигателем Самолет Як-42 совершил посадку в аэропорту "Емельяново" в Красноярске из-за отказа правого двигателя, сообщили РИА Новости в региональном главке МЧС.

Политика Чемезов: Superjet может получить российское название Самолет Sukhoi Superjet 100 может пройти через ребрендинг — например, получить российское название.

Шоу-бизнес Стас Костюшкин рассказал об изменах жены Певец Стас Костюшкин стал гостем программы «Судьба человека» на канале «Россия-1».

Общество Плавучая АЭС «Академик Ломоносов» пришвартовалась на Чукотке Плавучий атомный энергоблок (ПЭБ) "Академик Ломоносов" пришвартовался в месте своего постоянного базирования на Чукотке, сообщает АО "Концерн Росэнергоатом".

Шоу-бизнес Анастасия Заворотнюк сделает заявление о своём состоянии здоровья Концертный директор Анастасии Заворотнюк Стас Христов сделал заявление журналистам, что в ближайшее время его подопечная актриса выступит с официальным интервью по поводу своего состояния здоровья.

Шоу-бизнес Садальский опубликовал переписку с Заворотнюк Актер Станислав Садальский показал свою переписку с актрисой Анастасией Заворотнюк, которая сейчас находится в больнице.

Единоборства Гэтжи нокаутировал Серроне на турнире UFC в Ванкувере Бой завершился в конце первого раунда. Гэтжи нанёс Серроне мощный правый боковой удар и добил его, после чего рефери остановил поединок.

Политика Кравчук: украинцы в 1991 году выступали за союз с Россией Первый украинский президент Леонид Кравчук заявил, что жители страны в 1991 году в ходе голосования на референдуме о подтверждении Акта провозглашения независимости Украины выступали за союз с Россией.

Происшествия В Красноярске произошёл хлопок в жилом доме В Красноярске произошёл хлопок в жилом доме. В результате инцидента никто не пострадал.

Армия и оружие Российские С-400 едва не сбили израильские истребители Сообщается о том, что экипажи истребителей ВВС Израиля проигнорировали предупреждение от российских военных лётчиков и попытались нанести удары по Сирии, однако, после того, как Россия привела системы С-400 в полную боевую готовность, самоуверенность израильских лётчиков мгновенно исчезла – они изменили курс и вернулись на места своего базирования.

Культура Ксения Собчак станет новой ведущей программы «Пусть говорят» Эпатажная экс-звезда телеканала «ТНТ», общественный деятель и светская дама Ксения Собчак станет новой ведущей известнейшей телепередачи «Пусть говорят».

Происшествия В Башкирии 17-летнюю девушку задержали за убийство 7-летней сестры По данным ведомства, произошло убийство 13 сентября. Семилетняя девочка мешала старшей сестре делать уроки, капризничала.

Происшествия Под Челябинском четыре человека отравились газом от гниющего картофеля Четыре человека погибли, отравившись газом, идущим от гнилого картофеля в Челябинской области.

Политика Новый глава МИД Украины исключил особый статус для Донбасса Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко, возглавивший ведомство в августе этого года, заявил, что Киев не будет вносить никакие изменения в Конституцию об особом статусе Донбасса.

Спорт Песков отреагировал на продажу спортсменкой подаренной Путиным машины В сентябре Фаткулина объявила, что продаст машину, подаренную ей президентом Владимиром Путиным.

Шоу-бизнес Гузеева похудела и перекрасила волосы За время летних каникул артистка заметно похудела, благодаря специальной диете и сменила имидж, перекрасив волосы.