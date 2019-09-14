РПЛ

ЧемпионатЧемпионатКраль: эмоции нехорошие. Надеюсь, в следующем матче «Спартак» победит

Надеюсь, в следующем матче мы победим. Ещё второй гол забили после моей ошибки. Я хотел подобрать мяч и что-то сделать, поскольку мы не били по воротам, у нас мало что получалось.
Читать в источнике
Комментировать1

Подробнее о событии

Новичок «Спартака» Крал признал вину во втором пропущенном голе в матче с «Уралом»

ТАССвчера в 12:51

Крал — о дебютном матче за «Спартак»: «Эмоции нехорошие»

Sport24.ruвчера в 12:33

«Как Крал? Никак». Болельщики — о новичке «Спартака»

Спорт-Экспресс05:16

«Спартак» — «Урал» — 1:2, 14 сентября 2019. «Спартак» снова плох

Чемпионатвчера в 14:55

Алекс Крал: Могу играть на любой позиции в центре поля, меняю ее даже по ходу матча

Советский спорт00:55

Алекс Крал: Эмоции от дебюта за «Спартак» нехорошие, но был один позитив – болельщики

Спорт день за днемвчера в 13:09
Показать все источники
Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 05:35, Вашингтон
Шоу-бизнес

Разин: «Насте Заворотнюк осталось несколько дней»

ПензаСМИ 03:11
Гаджеты

Первые умные очки Huawei EyeWear поступили в продажу

В продажу поступили первые уникальные очки от китайской компании Huawei, сообщает новостное издание Evo-rus.com.
Evo-rus.com 04:11
Баскетбол

Аргентина и Испания определят обладателя Кубка мира по баскетболу

Обладателя Кубка мира по баскетболу определят сборные Аргентины и Испании.
Нева Спорт вчера в 21:21
Энергетика

Добыча нефти в Саудовской Аравии упала вдвое после атаки дронов

Атака дронов на объекты национальной нефтяной компании Саудовской Аравии Saudi Aramco привела к сокращению уровня добычи нефти в королевстве почти вдвое.
РБК вчера в 11:59
Культура

Ксения Собчак станет новой ведущей программы «Пусть говорят»

Эпатажная экс-звезда телеканала «ТНТ», общественный деятель и светская дама Ксения Собчак станет новой ведущей известнейшей телепередачи «Пусть говорят».
Дни24 13 сентября в 08:16
Шоу-бизнес

Мать и супруг Заворотнюк приехали в больницу

Мать и супруг актрисы Анастасии Заворотнюк приехали в больницу. Они выглядели очень обеспокоенными.
РЕН ТВ вчера в 14:31
Армия и оружие

Иран предупредил США о дальности ракет после обвинений в атаке дронов

РБК 04:52
Политика

Экс-чиновник заявил об угрозе ликвидации железных дорог на Украине

Бывший заместитель министра инфраструктуры Украины Александр Кава заявил об угрозе ликвидации железных дорог на Украине.
Газета.Ru 02:51
Политика

«Нафтогаз» предложил «Газпрому» доставлять газ вместо газопровода OPAL

«Если „Газпром“ хочет продолжать доставлять эти объемы газа туда же, куда они шли через Opal, но более коротким путем, украинская и словацкая газотранспортные системы с легкостью с этим справятся», — написал он в Facebook.
Евразия Daily вчера в 09:38
Политика

Чемезов заявил о возможном ребрендинге Superjet

РБК 02:04
Армия и оружие

Черноморский флот взял на сопровождение судно ВМС США

Черноморский флот начал сопровождение быстроходного военно-транспортного корабля Yuma Военно-морских сил США, зашедшего в субботу в Черное море.
Известия 03:39
Кино

HBO снимет приквел «Игры престолов» о Таргариенах и драконах

Действие приквела развернется за 300 лет до событий оригинального сериала и расскажет о закате дома Таргариенов.
РБК 13 сентября в 07:35
Общество

Синоптики предупредили москвичей о «барической пиле»

«По Москве пройдет барическая «пила» — резкие колебания атмосферного давления, которые весьма негативным образом могут сказаться на самочувствии метеозависимых людей», — отметил он.
РБК 04:44
Шоу-бизнес

Киркоров спел на свадьбе у Собчак и Богомолова

Киркоров спел свою песню, а Собчак и Богомолов станцевали под нее медленный танец.
Невские Новости вчера в 03:45
Футбол

Субашич тренируется с ограничениями перед матчем «Монако» с «Марселем»

Пеллегри, Губбельс, Йоветич продолжают лечение, а Субашич и Хенрикс тренируются с ограничениями.
Bobsoccer 13 сентября в 06:37
Политика

Зеленский сообщил условия выборов в Донбассе

Мойка78 13 сентября в 21:54
Технологии

Волгоградские инженеры создали уникальный легкий самолет

Легкое воздушное судно PJ-II DREAMER недавно презентовали на Международном авиасалоне в подмосковном Жуковском.
Московский Комсомолец 13 сентября в 10:22
Политика

Пушков оценил позицию Киева по амнистии в Донбассе

Позицию Киева Пушков оценил в Twitter. Отметим, что Киев отказался предоставлять амнистию и наделять Донбасс особым статусом.
Мойка78 вчера в 23:57
Политика

В бундестаге заявили, что Запад хочет вытеснить Россию с рынка газа

Глава германо-российской группы в немецком бундестаге, депутат от партии «Альтернатива для Германии» Робби Шлунд заявил, что решение суда Евросоюза по газопроводу OPAL носит политический характер и принято с целью частично вытеснить Россию с рынка природного газа.
RT на русском 03:10
Политика

Трампа призвали не делиться секретной информацией с Корбином

Президента США Дональда Трампа предупредили о том, что с лидером британских лейбористов Джереми Корбином не стоит делиться секретными данными разведки, если он придет к власти и станет премьер-министром, пишет The Telegraph со ссылкой на доклад, подготовленный аналитическим центром, и поддержанный его бывшими советниками.
Коммерсантъ 01:36
Происшествия

При пожаре в Ангарске пострадали 12 человек

Газета.Ru вчера в 15:52
Футбол

«Торпедо» и «Химки» одержали победы в матчах 13-го тура первенства ФНЛ

РИА Новости вчера в 13:15
Общество

Скончался академик-экономист Виктор Ивантер

Академик Российской академии наук Виктор Ивантер ушел из жизни в воскресенье в возрасте 83 лет.
Вести.Ru 04:39
Происшествия

Заключенного убили в колонии в Курганской области

Заключенного убили в в исправительной колонии №2 в поселке Просвет Кетовского района Курганской области.
Газета.Ru 04:34
Спорт

Пловчиху в США лишили победы из-за слишком открытого купальника

На чемпионате по плаванию на Аляске судьи лишили победы британку Брекинн Уиллис из-за слишком открытого купальника.
Известия 13 сентября в 05:33
Кино

«Мстители: Финал» и «Игра престолов» стали триумфаторами Saturn Awards

Лидером по числу призов стал фильм "Мстители: Финал".
ИА InterMedia 05:24
Космос

Черная дыра в центре нашей галактики становится все более голодной

Одна из гипотез о повышенной активности состоит в том, что звезда под названием S0-2 приблизилась к черной дыре летом 2018 года и запустила большое количество газа, которое достигло черной дыры в этом году.
ГЛАС.RU 12 сентября в 07:13
Шоу-бизнес

Анастасия Заворотнюк сделает заявление о своём состоянии здоровья

Концертный директор Анастасии Заворотнюк Стас Христов сделал заявление журналистам, что в ближайшее время его подопечная актриса выступит с официальным интервью по поводу своего состояния здоровья.
Регион online 13 сентября в 09:00
Происшествия

Один из создателей сериала «Убойная сила» погиб в ДТП

Художник-постановщик сериала «Убойная сила» Валерий Боковенко погиб в ДТП под Санкт-Петербургом.
Lenta.ru вчера в 19:10
Общество

Холод из Арктики и снег придут в Москву

Начиная с 16 сентября в Москву придут первые ночные заморозки и холодный воздух из Арктики, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 04:36
Как работают Яндекс.Новости?
Чемпионат России по футболу 2019/2020Больше новостей по теме
Главное