Надеюсь, в следующем матче мы победим. Ещё второй гол забили после моей ошибки. Я хотел подобрать мяч и что-то сделать, поскольку мы не били по воротам, у нас мало что получалось.

Спорт день за днем

Энергетика Добыча нефти в Саудовской Аравии рухнула вдвое после атаки дронов Атака беспилотников на объекты национальной нефтяной компании Саудовской Аравии Saudi Aramco привела к сокращению добычи нефти в стране вдвое, сообщает Bloomberg со ссылкой на источник.

Общество На месте ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово открыли сквер Ангелов На месте снесенного после пожара в 2018 году торгового центра «Зимняя вишня» в Кемерово открыли сквер Ангелов.

Политика Угроза потери транзита газа привела к бардаку в «Нафтогазе» По словам Журавко, в компании надеются на помощь Европы в вопросе продления транзита газа через Украину.

Шоу-бизнес Собчак и Богомолов обвенчались в храме Телеведущая, светская львица Ксения Собчак и режиссёр Константин Богомолов обвенчались сегодня, 13 сентября, в Храме Большого Вознесения.

Армия и оружие Корабль ВМС США вошел в Черное море Корабль ВМС США пересек пролив Босфор и вошел в воды Черного моря. Об этом сообщает ресурс Bosphorus Observer.

Шоу-бизнес Анонсировано заявление Анастасии Заворотнюк Актриса Анастасия Заворотнюк, расскажет о своем здоровье в эфире одного из федеральных телеканалов.

Единоборства Экс-чемпион UFC Вудли захотел провести бой с Нурмагомедовым Экс-чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Тайрон Вудли захотел провести бой с россиянином Хабибом Нурмагомедовым.

Политика Украина подготовит пакет предложений для жителей Донбасса Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что Киев занимается подготовкой пакета предложений для облегчения жизни жителей неподконтрольной Киеву части Донбасса.

Политика Премьер Украины хочет соединить Балтийское и Черное моря водным путем Киев планирует соединить Балтийское и Черное моря водным путем, сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

Происшествия Школы и детсады на Алтае приостановили работу из-за трех землетрясений Из-за трех землетрясений за одни сутки на Алтае приостановило работу несколько десятков школ и детсадов.

Политика Премьер Гончарук считает успешную Украину лучшим ответом России По словам премьер-министра, взгляды России и Украины со времен Майдана не изменились.

Религия Главу Архиепископии западноевропейских приходов приняли в состав РПЦ В состав Русской православной церкви (РПЦ) приняли главу Архиепископии западноевропейских приходов русской традиции.

Экономика Силуанов назвал отличие новой системы пенсионных накоплений от ИПК Разработанная Минфином система добровольных пенсионных накоплений не предполагает автоматического включения граждан в нее, заявил первый вице-премьер, глава Минфина Антон Силуанов на Московском финансовом форуме.

Теннис Хачанов впервые стал отцом и показал фотографию сына Российский теннисист Карен Хачанов рассказал о пополнении в своем семействе.

Футбол «Барселона» разгромила «Валенсию» в отсутствии Месси Футбольный клуб «Барселона» обыграл с разгромным счетом команду «Валенсия» в матче четвертого тур испанской Примеры.

Шоу-бизнес Вера Брежнева поразила поклонников снимком в прозрачном черном платье Российская певица Вера Брежнева опубликовала на своей страничке в социальной сети Instagram фотографию.

Волейбол Волейболисты сборной России переиграли Северную Македонию в матче ЧЕ Волейболисты сборной России обыграли команду Северной Македонии в матче группового этапа чемпионата Европы, который проходит во Франции, Словении, Бельгии, Нидерландах.

Происшествия Житель Коми попался на убийстве из-за селфи с телом Инцидент произошел в октябре 2018 года в Воркуте, где во время застолья местный житель убил приятеля и сфотографировался на фоне его тела.

Футбол «Витесс» Слуцкого пропустил пять голов от Малена и лишился лидерства В чемпионате голландской футбольной Эредивизи сменился лидер: клуб "Витесс", который тренирует россиянин Леонид Слуцкий, в очередном матче был разгромлен соперниками из ПСВ со счетом 0:5. При этом все пять голов в это игре забил нападающий из Эйндховена Дониэл Мален.

Авто Определены регионы с самыми дешевыми подержанными автомобилями Специалисты одного из отечественных сайтов по продаже авто выяснили, в каких регионах продаются самые дорогие подержанные автомобили, а в каких можно найти машину с пробегом подешевле.

Политика Украинский экс-чиновник заявил об угрозе ликвидации железных дорог Приватизация «Укрзализныцы» («Украинских железных дорог»), которая была анонсирована командой президента Украины Владимира Зеленского, может иметь катастрофические последствия для железнодорожного транспорта страны.

Политика МИД Чехии вызвал посла РФ из-за заявления Мединского Скандал с переносом памятника маршалу СССР Ивану Коневу в чешской столице выходит на высокий международный уровень - МИД Чехии вызвал посла России в Праге Александра Змеевского из-за того, что министр культуры РФ Владимир Мединский назвал мэра района "Прага-6" "гауляйтером местного масштаба", передают "Вести".

Происшествия Из родового имения Уинстона Черчилля украли золотой унитаз Как отмечают в полиции, выполненный из 18-каратного золота унитаз был подключен к системе канализации, поэтому дворец Бленхей - родовое имение герцогов Мальборо, из которых происходит Черчилль, - было затоплено.

Здоровье Названы пять опасных причин онемения в пальцах рук Врачи рассказали, о каких опасных болезнях может свидетельствовать онемение пальцев рук.

Политика В МИД России считают необходимым возобновить переговоры США и талибов Возобновление переговоров между Соединенными Штатами и движением "Талибан" (запрещено в РФ) необходимо, талибы на переговорах в Москве выразили готовность к продолжению диалога с Вашингтоном.