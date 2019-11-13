Футбол

Sport.ruSport.ruКрал рассказал о переходе в «Спартак»

Полузащитник сборной Чехии Алекс Крал рассказал о переходе в "Спартак". Крал отметил, что спросил совет у Павла Недведа. Выдающийся чешский полузащитник, заявив, что "Спартак" - это хороший выбор.
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Крал — о России: «Большая, многолюдная, великие клубы»

Sport24.ru04:38

Крал рассказал о переходе в «Спартак»

Sport.ru05:59

Девушка игрока «Спартака» Алекса Крала — фото, инстаграм

Чемпионат07 ноября в 19:01
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Президент США Дональд Трамп предложил турецкому лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану торговую сделку, а также "обходной путь" урегулирования ситуации с покупкой Анкарой российских зенитных ракетных комплексов С-400.
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Израильская армия наносит удары по сектору Газа в ответ на обстрелы

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В Госдуме прокомментировали заявление Порошенко о возвращении Крыма

12 ноября экс-президент Украины Петр Порошенко после премьеры фильма режиссера Наримана Алиева «Домой» заявил, что Крым обязательно вернется под контроль Киева.
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На Сибирь и Урал надвигаются аномальные холода

На Урал и Сибирь надвигается арктический антициклон, который принесет аномально холодную погоду.
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Пока официальных заявлений со стороны клуба не было, но журналист телеканала Sportsnet журналист Эллиотт Фридман на своей странице в Twitter написал, что руководство "Лос-Анджелеса" приняло решение вывести российского ветерана из состава.
Российская газета вчера в 23:38
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В аэропорту «Внуково» был задержан третий фигурант уголовного дела об угрозах убийством судье Мосгорсуда Евгений Ерзунов.
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Мать Анастасии Заворотнюк могут арестовать

Мать российской актрисы театра и кино Анастасии Заворотнюк Валентина может быть арестована.
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«Aliexpress Россия» – совместное предприятие Alibaba, Mail.ru Group, «Мегафона» и Российского фонда прямых инвестиций, его создание завершилось в октябре 2019 г. Ранее сервис «Яндекс.Касса» оценил, что траты россиян на распродажах к 11 ноября в 2019 г. выросли в 17 раз по сравнению с обычными днями, число заказов – в 9,2 раза.
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Коломойский призвал восстановить связи между Украиной и Россией

Украинский бизнесмен Игорь Коломойский высказался в пользу восстановления связей между Украиной и Россией.
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Экономика

«Газпром» отменил размещение евробондов из-за риска потерять деньги

В Великобритании, напротив, Высокий суд Англии и Уэльса в марте приостановил производство по делу о признании и приведении в исполнение на территории Англии и Уэльса решения Стокгольмского арбитража от 28 февраля 2018 года по разбирательству между "Газпромом" и "Нафтогазом" в рамках контракта на транзит газа до окончания производства в апелляционной инстанции.
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Максимальный размер пособия по беременности и родам за 140 дней отпуска увеличится с 1 января 2020 года до 322 тыс. руб. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Фонда социального страхования.
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Авто

Российский Subaru Forester обновился и подорожал

Subaru Forester для российского рынка слегка обновился к новому модельному году: для кроссовера предлагают диски нового дизайна, а палитра цветов пополнилась темно-серым оттенком Magnetite Gray Metallic.
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Диетолог рассказала, кому не стоит есть картофель и морковь

Диетолог Елена Соломатина рассказала "Вечерней Москве" об особенностях употребления в пищу картофеля, моркови и редьки.
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Доценту Соколову доставят в СИЗО очки и книги после его просьбы

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В Крым прибыла делегация иностранных журналистов

Крупная делегация иностранных журналистов прибыла в Крым с ознакомительным визитом, сообщил депутат Госдумы Руслан Бальбек.
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В России изменятся правила получения медсправок на водительские права

С 22 ноября в Волгоградской области и других регионах России изменится порядок проведения обязательного медицинского освидетельствования водителей и тех, кто планирует ими стать.
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Граждан России больше всего тревожат цены на еду и экономика

Граждан России, несмотря на достигшую в третьем квартале 2019 года максимума впервые за последние четыре года уверенность потребителей, по-прежнему обеспокоены ростом цен на продукты питания, а также проблемами в экономике.
REGNUM 03:51
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ВС запретил применять декларации об амнистии капиталов в любых делах

Ранее президиум Верховного суда подтвердил абсолютный запрет использовать декларации об амнистии капиталов в уголовных делах, а президент Владимир Путин потребовал от правительства следить за соблюдением норм закона об амнистии капиталов.
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В Москве 12-летний подросток отдал 2,5 миллиона рублей, которые накопили родители, на раскрутку своего Telegram-канала.
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Минфин и Центробанк России решили отложить обсуждение вопроса о введении отрицательных ставок по депозитам в евро для юрлиц, сказал журналистам заместитель лавы Минфина Алексей Моисеев.
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В лагере "Артек" следователи выясняют причины смерти 15-летней девочки.
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Хоккеисты «Спартака» победили ЦСКА впервые за шесть лет

"Спартак" одержал первую победу над армейцами за шесть лет, прервав серию из 14 поражений в очных встречах в КХЛ, до этого красно-белые побеждали 12 сентября 2013 года (3:2).
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Путин наградил орденом Бориса Ротенберга

Президент Владимир Путин наградил бизнесмена Бориса Ротенберга орденом Александра Невского.
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Bloomberg: Путин не хочет делать «подарок» Нетаньяху

По словам источников агентства, Путин не хочет делать "подарок" к выборам израильскому премьер-министру Биньямину Нетаньяху.
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Российский профессиональный футбольный клуб из Москвы, один из самых популярных футбольных клубов страны. Основан 18 апреля 1922 года. Самый титулованный футбольный клуб России. 12-кратный чемпион СССР, 10-кратный чемпион России, 10-кратный обладатель Кубка СССР, 3-кратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка России, 6-кратный обладатель Кубка Содружества, полуфиналист трёх главных клубных европейских турниров. С советских времён распространено клише «„Спартак“ - народная команда». Фарм-клуб «Спартака» - «Спартак-2» - выступает в Футбольной национальной лиге.
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