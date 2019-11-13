Полузащитник сборной Чехии Алекс Крал рассказал о переходе в "Спартак". Крал отметил, что спросил совет у Павла Недведа. Выдающийся чешский полузащитник, заявив, что "Спартак" - это хороший выбор.

Крал рассказал о переходе в «Спартак»

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